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ரேபிஸ் ஊசி போடாததால் பரிதாபம்: நாய் கடித்து தொழிலாளி உயிரிழந்த சோகம்

நாய் கடித்ததும் உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு சென்று ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டுக் கொள்ள வேண்டும். சிறிய அலட்சியம் கூட உயிரை பறித்துவிடும் என மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 15, 2026 at 6:32 PM IST

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சென்னை: நாய் கடித்தும் ரேபிஸ் ஊசி போடாததால், சென்னையில் தொழிலாளி ஒருவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சென்னை கோட்டூர்புரம் சித்ரா நகர் பகுதியில் வசித்து வந்தவர் முருகன் (45). டைல்ஸ் ஒட்டும் தொழிலாளியாக வேலை செய்து வந்தார்.

இவர், கடந்த 45 நாட்களுக்கு முன்பு அருகில் உள்ள டாஸ்மாக் கடைக்கு மது வாங்க சென்றுள்ளார். அப்போது, அவரை தெருநாய் ஒன்று இடது காலில் கடித்துள்ளது.

ஆனால், உடனடியாக எந்த சிகிச்சையும் செய்து கொள்ளாத முருகன், நாய்க் கடியை அலட்சியப்படுத்தி வீட்டிலேயே இருந்துள்ளார்.

பின்னர் நண்பர்கள், உறவினர்கள் கூறியதன் பேரில், நேற்று காலை (ஜூலை 14) சைதாப்பேட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு அவர் சென்று ரேபிஸ் ஊசி போட்டுவிட்டு வீடு திரும்பியுள்ளார்.

இந்நிலையில், இன்று அதிகாலை அவரது உடல்நிலை மோசமானது. தொடர்ந்து, அதிக காய்ச்சலால் திடீரென வலிப்பு ஏற்பட்டு முருகன் மயக்கம் அடைந்தார்.

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இதைப் பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்த உறவினர்கள், உடனடியாக அவரை ஆட்டோவில் ஏற்றி ராயப்பேட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனர். அவரை சோதித்த பார்த்த மருத்துவர்கள், வரும் வழியிலேயே அவர் உயிரிழந்ததாக தெரிவித்தனர்.

இதுகுறித்து ராயப்பேட்டை அரசு மருத்துவமனை கொடுத்த தகவலின் பேரில், கோட்டூர்புரம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். முருகனின் உடல், பிரேதப் பரிசோதனைக்காக ராயப்பேட்டை அரசு மருத்துவமனையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

பிரேதப் பரிசோதனை அறிக்கை கிடைத்த பின்னரே, உயிரிழப்புக்கான காரணம் உறுதி செய்யப்படும் என மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர்.

அலட்சியம் வேண்டாம்

தெரு நாயோ, வளர்ப்பு நாயோ எந்த நாய் கடித்தாலும் அதனை அலட்சியப்படுத்த வேண்டாம் என்பதே மருத்துவர்களின் அறிவுரையாக இருக்கிறது.

நாய் கடித்த இடத்தை, உடனடியாக ஓடும் தண்ணீரில் காட்டி சோப்பு போட்டு 15 முதல் 20 நிமிடம் வரை நன்றாக கழுவ வேண்டும். இதில், காயத்தில் இருக்கும் ரேபிஸ் வைரஸ் 98 சதவீதம் வரை அழிந்துவிடும் என்கின்றனர் மருத்துவர்கள்.

அதன் பின்னர், உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு சென்று ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டுக் கொள்ள வேண்டும். மருத்துவர் அறிவுரைப்படி, 4 அல்லது 5 டோஸ்களை முறையாக செலுத்திக் கொள்ள வேண்டும்.

சிறிதளவு அலட்சியம் கூட ரேபிஸ் வைரஸுக்கு சாதமாகி, உயிரை பறித்து சென்றுவிடும் என மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.

TAGGED:

DOG BITE
நாய் கடி
ரேபிஸ்
சென்னை
MAN DIED RABIES

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