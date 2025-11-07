மகளை கொன்று மனைவிக்கு கொலை மிரட்டல்! ஜாமீனில் வந்தவர் மீது பாய்ந்தது 'குண்டாஸ்'!
சதீஷ் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு குழந்தையை கொலை செய்த வழக்கில் ஜாமீன் பெற்று வெளியே வந்தார்.
சென்னை: மகளை கொன்ற வழக்கில் ஜாமீன் கிடைத்து சிறையில் இருந்து வெளியே வந்த நபர் மனைவிக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்ததால் குண்டர் சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டார்.
சென்னை அயனாவரம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சதீஷ்குமார். இவர் ஓட்டேரி பகுதியைச் சேர்ந்த ரெபேக்கா என்ற பெண்ணை திருமணம் செய்து கொண்டார். இந்த தம்பதிக்கு 6 வயதில் ஸ்டெபி என்கிற மகள் இருந்தார்.
இந்த நிலையில் கணவன், மனைவி இடையே கருத்து வேறுபாடு காரணமாக அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்டு வந்தது. இந்த நிலையில் கடந்த ஓராண்டுக்கு மேலாக இருவரும் பிரிந்து வாழ்ந்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில் சதீஷ் கடந்த ஜூலை மாதம் தனது மகள் ஸ்டெபியை கழுத்தை நெரித்துக் கொலை செய்து விட்டு தானும் தற்கொலைக்கு முயன்றுள்ளார்.
இதையடுத்து சதீஷை மீட்ட போலீசார் அவரை மருத்துவமனையில் அனுமதித்து விட்டு அவர் மீது கொலை வழக்குப்பதிவு செய்தனர். சிகிச்சைக்கு பின்னர் சதீஷ் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.
இந்த நிலையில், சதீஷ் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு குழந்தையை கொலை செய்த வழக்கில் ஜாமீன் பெற்று வெளியே வந்தார். சிறையில் இருந்து வெளியே வந்த அவர் தனது மனைவி ரெபேக்கா மற்றும் ரெபேக்காவின் தங்கை ஆகியோருக்கு இன்ஸ்டாகிராம் மற்றும் செல்போன் மூலம் தினம்தோறும் கொலை மிரட்டல் விடுத்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது.
இது குறித்து ரெபேக்கா மற்றும் அவரது தங்கை இருவரும் ஓட்டேரி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர். அதன்பேரில் ஓட்டேரி போலீசார் சதீஷ் மீது மீண்டும் வழக்குப்பதிவு செய்து அவரை கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.
புழல் சிறையில் உள்ள சதீஷ் மீது தொடர்ச்சியாக புகார்கள், வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதால், ஓட்டேரி காவல் ஆய்வாளர் பரிந்துரையின் பேரில் சென்னை மாநகர காவல் ஆணையாளர் சதீஷை குண்டர் சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்ய உத்தரவு பிறப்பித்தார். அதன் அடிப்படையில் புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த சதீஷ் மீது குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.