பயிற்சி மையத்தில் பங்குதாரர் என ஆசைவார்த்தை கூறி ரூ. 40 லட்சம் மோசடி - சென்னைவாசி கைது
வேறு ஒருவரை பங்குதாரராக சேர்த்துவிட்டதாக கூறியதுடன் பணத்தையும் திரும்பி தர மறுத்ததாக அஸ்வின் போலீஸில் புகார் அளித்தார்.
Published : October 14, 2026 at 11:37 AM IST
சென்னை: சென்னை ஆலந்தூரில் பயிற்சி மையத்தில் பங்குதாரராக சேர்த்துக்கொள்வதாகல் கூறி ரூ. 40 லட்சம் வரை ஏமாற்றி மோசடி செய்த நபரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர்.
சென்னை ஆதம்பாக்கம் பகுதியை சேர்ந்தவர் கார்த்திக் (38). இவர் தனியார் கல்லூரியில் விரிவுரையாளராக பணியாற்றி வருவதுடன், ஆலந்தூர் கற்பக விநாயகர் கோயில் தெருவில் ஜே.இ.இ., நீட்., டி.என்.பி.எஸ்.சி., எஸ்.எஸ்.சி உள்ளிட்ட போட்டித்தேர்வுகளுக்கான பயிற்சி மையத்தை நடத்தி வருகிறார்.
இவர் வேலைபார்த்து வந்த அதே தனியார் கல்லூரியில் மதுரவாயலைச் சேர்ந்த அஸ்வின் எனும் மாணவன் படித்து வந்துள்ளார். அஸ்வின் மற்றும் கார்த்திக் இருவரும் அவ்வப்போது பாடம் சம்மந்தமாக பேசி வந்துள்ளனர். பின்பு மேற்படிப்புக்காக அஸ்வினை தன்னுடைய பயிற்சி மையத்திலேயே சேர்ந்து படிக்கும்படி கார்த்திக் கூறியுள்ளார். அதனையடுத்து, அஸ்வின் கார்த்திக்கின் பயிற்சி மையத்தில் சேர்ந்து படித்துள்ளார்.
இந்த சூழலில், கடந்த ஒன்றரை வருடத்திற்கு முன்பு கார்த்திக், அஸ்வினிடம் ‘நான் பயிற்சி மையத்தை விரிவாக்கம் செய்யப் போகிறேன். அதற்கு 40 லட்ச ரூபாய் தேவைப்படுகிறது. அந்த பணத்தை கொடுத்து நீயும் என்னுடன் பங்குதாரராக சேர்ந்து கொள்’ என்று கூறியுள்ளார். இதனை நம்பி அஸ்வின் 40 லட்ச ரூபாய் பணத்தை கார்த்தியிடம் கொடுத்துள்ளார்.
ஆரம்பத்தில் பயிற்சி மையத்தில் வந்த வருமானத்தை அஸ்வினுக்கு பகிர்ந்து கொடுத்துள்ளார் கார்த்திக். பின்பு பணம் தருவதை முற்றிலுமாக நிறுத்தி உள்ளார். இதையடுத்து, அஸ்வின் கார்த்திக்கிடம் தனது பங்கு பணத்தை கொடுக்கும்படி கேட்டுள்ளார். மேலும், தான் பணம் கொடுத்தற்கான ஒப்பந்த பத்திரத்தையும் கேட்டுள்ளார்.
ஆனால், கார்த்திக்குக்கும், அஸ்வினுக்கும் அவருக்கு ஒப்பந்த பத்திரமும் போடவில்லை என கூறப்படுகிறது. இதனையடுத்து, தான் கொடுத்த பணத்தை அஸ்வின் திரும்பி கேட்டுள்ளார். அதற்கு கார்த்திக் நான் வேறு ஒருவரை பங்குதாரராக சேர்த்து விட்டதாகவும், பணம் தர முடியாது என்றும் கூறியுள்ளார்.
இதனையடுத்து, அஸ்வின் பரங்கிமலை காவல் நிலையத்தில் இதுகுறித்து புகார் அளித்தார். அந்த புகாரை பெற்றுக் கொண்ட போலீசார், விசாரணை நடத்தி வழக்குப்பதிவு செய்தனர். தொடர்ந்து, கார்த்திக்கை கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.