மயிலம் தொகுதியில் வெற்றி நிச்சயம்; பிரேமலதா விஜயகாந்த் நம்பிக்கை

தற்போது மயிலம் தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினராக பாமகவைச் சேர்ந்த சிவக்குமார் உள்ளார். பாமகவுக்கு அதிக செல்வாக்கு உள்ள தொகுதியாக மயிலம் பார்க்கப்படுகிறது.

தேமுதிக பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த்
தேமுதிக பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் (ETV Bharat Tamilnadu)
Published : March 29, 2026 at 3:53 PM IST

சென்னை: திமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் மயிலம் தொகுதியைக் கேட்டுப் பெற்றுள்ளோம்; அந்த தொகுதியில் நிச்சயம் வெற்றிக் கிடைக்கும் என்று தேமுதிக பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் நம்பிக்கைத் தெரிவித்துள்ளார்.

திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள தேமுதிகவுக்கு 10 சட்டமன்றத் தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன. இதையடுத்து, அந்த தொகுதிகளில் போட்டியிடும் தேமுதிக வேட்பாளர்கள் பட்டியலை தேமுதிக பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் வெளியிட்டிருந்தார். அதன்படி, விருத்தாச்சலத்தில் பிரேமலதா விஜயகாந்த், விருதுநகரில் விஜய பிரபாகர், சேலம் மேற்கில் அழகாபுரம் மோகன்ராஜ், ஓமலூரில் ஏ.ஆர்.இளங்கோவன், மயிலத்தில் வெங்கடேசன், பல்லாவரத்தில் அனகை முருகேசன், திருத்தணியில் கிருஷ்ணமூர்த்தி, குடியாத்தம் (தனி) பிரதாப், போளூரில் சரவணன், தருமபுரியில் இளங்கோவன் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர்.

இதைத் தொடர்ந்து, சென்னை கோயம்பேட்டில் உள்ள தேமுதிகவின் தலைமை அலுவலகத்தில் அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதா தலைமையில் தேமுதிக வேட்பாளர்கள் அறிமுகக்கூட்டம் இன்று (மார்ச் 29) நடைபெற்றது. முன்னதாக கேப்டன் விஜயகாந்த் நினைவிடத்தில் தேமுதிக வேட்பாளர்கள் அனைவரும் மரியாதைச் செலுத்தினர்.

விஜயகாந்த் நினைவிடத்தில் தேமுதிக வேட்பாளர்கள் மரியாதை (X/@PremallathaDmdk)

பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த பிரேமலதா விஜயகாந்த், "உத்தேச பட்டியலில் ஏற்கெனவே முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற தொகுதிகளைக் கேட்டிருந்தோம்; அதில் மூன்று தொகுதிகள் மட்டுமே கொடுத்தனர்; நாங்கள் கேட்ட பல தொகுதிகள் கிடைத்தது; பல தொகுதிகள் கிடைக்காமலும் போனது; கூட்டணி தர்மத்திற்காக பல தொகுதிகளை விட்டுக் கொடுத்துள்ளோம்.

இதையும் படிங்க: அதிமுக 3-ம் கட்ட வேட்பாளர்கள் பட்டியல் வெளியானது; திருவிக நகரில் களமிறங்கும் ஆம்ஸ்ட்ராங் மனைவி பொற்கொடி

முதலமைச்சரையும், அமைச்சரையும் சந்திக்க உள்ளோம்; கூட்டணி வெற்றி பெற உழைக்கும் அனைவருக்கும் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ரிஷிவந்தியம் தொகுதியில் கேப்டன் வெற்றி பெற்று எதிர்க்கட்சி தலைவராக இருந்தார்; திருக்கோயிலூர், விக்கிரவாண்டி, விழுப்புரம் ஆகிய மூன்று தொகுதிகளையும் கேட்டிருந்தோம்; அமைச்சர்களும், மாவட்டச் செயலாளர்களும் போட்டியிடுவதால் ரிஷிவந்தியம், ஆம்பூர் தொகுதிக்கு இந்த முறை வாய்ப்பு இல்லை என கூறினார்கள். மயிலம் தொகுதியைப் கேட்டு பெற்றிருக்கிறோம்; இந்த தொகுதியில் நிச்சயம் வெற்றி கிடைக்கும்" என்று தெரிவித்தார்.

இதனிடையே, தேமுதிக அலுவலகத்திற்கு வந்திருந்த முக்குலத்தோர் புலிகப்படை கட்சியின் தலைவர் கருணாஸ், விஜயகாந்த் ஆலயத்தில் மரியாதைச் செலுத்தினார். அதைத் தொடர்ந்து, தேமுதிக பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்தை நேரில் சந்தித்து வாழ்த்துப் பெற்றார்.

கவனம் ஈர்க்கும் மயிலம் தொகுதி:

மயிலம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் முன்னாள் அமைச்சரும், மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான சி.வி.சண்முகம், திமுக கூட்டணியின் தேமுதிக சார்பில் வெங்கடேசன் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர். மயிலம் தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினராக பாமகவைச் சேர்ந்த சிவக்குமார் உள்ளார். பாமகவுக்கு அதிக செல்வாக்கு உள்ள தொகுதியாக மயிலம் விளங்குகிறது. எது எப்படியோ மயிலம் தொகுதியில் யார் வெற்றி பெறுவார் என்பது மே 04- ஆம் தேதி தெரிந்துவிடும்.

