கொளத்தூர் தொகுதி எம்எல்ஏ வி.எஸ்.பாபு காலமானார்
சுமார் இரண்டு மாதத்திற்கும் மேலாக தவெக எம்எல்ஏ வி.எஸ்.பாபு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைப் பெற்று வந்தார்.
Published : November 19, 2026 at 3:34 PM IST
சென்னை: உடல்நலக்குறைவு காரணமாக, சென்னை அமைந்தகரையில் உள்ள எம்ஜிஎம் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைப் பெற்று வந்த தவெக எம்எல்ஏ வி.எஸ்.பாபு இன்று (நவ.19) காலமானார்.
கொளத்தூர் தொகுதி தவெக எம்எல்ஏ வி.எஸ்.பாபு மூச்சுத்திணறல் காரணமாக, கடந்த செப்.9-ம் தேதி எம்ஜிஎம் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார். இரண்டு மாதங்களுக்கு மேலாக சிகிச்சைப் பெற்று வந்த நிலையில், மாரடைப்பு காரணமாக அவர் இன்று (நவ.19) உயிரிழந்தார் என எம்ஜிஎம் மருத்துவமனை நிர்வாகம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து எம்ஜிஎம் மருத்துவமனை நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "கடந்த செப்.09- ஆம் தேதி சுவாசப் பிரச்சனைக் காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அவருக்கு மருத்துவக் குழுவினர் தொடர்ந்து தீவிர சிகிச்சை அளித்து கண்காணித்து வந்தனர். இந்த நிலையில், இன்று (நவ.19) மதியம் 02.24 மணிக்கு மாரடைப்பால் வி.எஸ்.பாபுவின் உயிர் பிரிந்தது. அவரது குடும்பத்தினர், நண்பர்களுக்கு மருத்துவமனை நிர்வாகம் ஆழந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறது". இவ்வாறு மருத்துவமனை அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
யார் இந்த எம்எல்ஏ வி.எஸ்.பாபு?
வி.எஸ்.பாபுவின் ஆரம்ப அரசியல் திமுகவில் இருந்து தான் தொடங்கியது. திமுகவில் வடசென்னை மாவட்டச் செயலாளராக பதவி வகித்தார். கடந்த 2006- ஆம் ஆண்டு திமுக சார்பில் சென்னை புரசைவாக்கம் தொகுதியில் போட்டியிட்டு முதன்முறையாக வி.எஸ்.பாபு சட்டப்பேரவைக்கு நுழைந்தார்.
2011- ஆம் ஆண்டு கொளத்தூர் தொகுதி உருவானபோது அங்கு களமிறங்கிய மு.க.ஸ்டாலினின் வெற்றிக்கு வி.எஸ்.பாபு பாடுபட்டார். தேர்தலில் திமுக தோல்வியடைந்ததால் வி.எஸ்.பாபு மீது அக்கட்சித் தலைமை கடும் அதிருப்தி அடைந்தது. திமுகவுக்கு சென்ற சேகர்பாபு வசம், வடசென்னை திமுக பொறுப்பு செல்ல, அதிருப்தியில் அதிமுகவில் இணைந்தார். பின்னர், 2026 பிப்ரவரியில் வி.எஸ்.பாபு தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய்யை சந்தித்து தன்னை அக்கட்சியில் இணைத்துக் கொண்டார்.
நடந்து முடிந்த தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக தலைவரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலினை எதிர்த்து தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் போட்டியிட்ட வி.எஸ்.பாபு, சுமார் 8,795 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றார். முதலமைச்சராக இருந்தவரை எதிர்த்து வெல்ல முடியுமா என்று கருதாமல் கடுமையாக உழைத்து வெற்றி பெற்றார். ஒரு காலத்தில் மு.க.ஸ்டாலினின் வெற்றிக்காக உழைத்தவர், பிறகு அவரை எதிர்த்தே களமிறங்கி வெற்றி பெற்று கவனத்தை ஈர்த்தார்.
வி.எஸ்.பாபுவின் மறைவுக்கு தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவரும், முதலமைச்சருமான விஜய் ஆழந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துள்ளார். அதைத் தொடர்ந்து, அமைச்சர்கள், பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள் உள்ளிட்டோர் ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துள்ள்ளனர்.