கடலில் மாயமான 9 காசிமேடு மீனவர்கள்: ஆந்திராவில் 4 பேரின் உடல்கள் கரை ஒதுங்கிய சோகம்
காசிமேடு மீனவர்கள் 9 பேர் கடந்த அக்டோபர் மாதம் 29ஆம் தேதி, ஆந்திர கடல் எல்லையில் மீன் பிடித்துக்கொண்டிருந்தபோது மாயமாகினர்.
Published : November 5, 2026 at 3:46 PM IST
சென்னை: ஆந்திர கடற்பரப்பில் மீன் பிடித்துக்கொண்டிருந்த தமிழ்நாடு மீனவர்கள் 9 பேர் மாயமான நிலையில், கோதாபட்டினம் கடற்கரையில் நான்கு பேரின் உடல்கள் கரை ஒதுங்கியதாக பிரகாசம் மாவட்ட ஆட்சியர் ராஜா பாபு தெரிவித்துள்ளார். இந்நிலையில், கரை ஒதுங்கிய 4 பேரின் சடலங்களை அடையாளம் காண மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் ஆந்திர மாநிலம் விரைந்துள்ளனர்.
காசிமேடு மீன்பிடித் துறைமுகத்தில் இருந்து கடந்த மாதம் 29ஆம் தேதி செல்வழகன் என்பவருக்குச் சொந்தமான விசைப்படகில், படகு ஓட்டுநர் சூர்யா உள்ளிட்ட 9 மீனவர்கள் ஆழ்கடலில் மீன்பிடிக்கச் சென்றனர். சென்னை கடல் பகுதியில் இருந்து புறப்பட்ட மீனவர்கள், ஆந்திர மாநில கடல் பகுதிக்குச் சென்று மீன்பிடித் தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
இந்நிலையில் அவர்கள் கடந்த அக்டோபர் 31ஆம் தேதி ஆந்திர மாநிலம் அருகே மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த போது வானிலை ஆய்வு மையம் புயல் தொடர்பான எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தது. அதன்படி, மீனவர்கள் ஆந்திர மாநிலம், நிஜாம்பட்டினம் அருகே மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த போது, புயல் எச்சரிக்கை காரணமாகப் விசைப்படகை பாதுகாப்பாக ராமயபட்டினம் கடற்கரையில் நிறுத்தி உள்ளனர்.
தொடர்ந்து, மீண்டும் மீன்பிடிக்க சென்ற போது நடுக்கடலில் விசைப்படகின் இன்ஜின் பழுதடைந்துள்ளது. இதுகுறித்து கடந்த 3ஆம் தேதி அதிகாலை 3:30 மணி அளவில் அருகிலிருந்த மற்றொரு விசைப்படகிற்கு வயர்லெஸ் மூலம் தகவல் தெரிவித்துள்ளார். அதன்பிறகு 9 மீனவர்களையும் தொடர்பு கொள்ள முடியாமல் போனது. பின்னர், மாயமான மீனவர்களை ஹெலிகாப்டர் மற்றும் கப்பல்கள் மூலம் கடற்படையினர் தேடி வருகின்றனர்.
கரை ஒதுங்கிய உடல்கள்
இதனிடையே மாயமான மீனவர்களின் குடும்பத்தினர், காசிமேடு பகுதியில் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். மீனவர்களை உடனடியாக கண்டுபிடித்து, அவர்கள் பத்திரமாக கரைக்கு திரும்ப உதவ வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்து இந்த போராட்டத்தில் இறங்கியுள்ளனர்.
இந்நிலையில், ஆந்திர மாநிலம், பிரகாசம் மாவட்டத்தில் ஓங்கோல் அருகே 4 மீனவர்களின் உடல்கள் கரை ஒதுங்கியதாக அம்மாவட்ட ஆட்சியர் ராஜா பாபு தகவல் வெளியிட்டுள்ளார். இதனால் மாயமான மீனவர்களின் குடும்பத்தினர் பெரும் அதிர்ச்சியும் சோகமும் அடைந்துள்ளனர். இதுகுறித்து மீன்வளத்துறை அதிகாரியிடம் ஈடிவி பாரத் செய்தியாளர் உசேன் தொடர்புகொண்டு கேட்ட போது, “ஆந்திரப் பிரதேச மாநிலம், பிரகாசம் மாவட்டத்திலுள்ள கொத்தபட்டினம் அருகே 4 சடலங்கள் கரை ஒதுங்கியுள்ளது.
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அந்த சடலங்கள் அடையாளத்தை உறுதிப்படுத்தி, காணாமல் போன மீனவர்களின் நிலையை அறிய தமிழ்நாட்டில் இருந்து மீன்வளத்துறை உதவி இயக்குநர், 2 மீன்வளத் துறை உதவி ஆய்வாளர்கள், கடல்சார் ஃபோர்மேன், கடல்சார் அமலாக்கப் பிரிவு ஆய்வாளர் ஆகியோர் அடங்கிய குழுவினர் உடனடியாக ஆந்திர மாநிலத்திற்கு அனுப்பிவைக்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும், கடலுக்கு சென்ற 5 மீனவர்களை தேடும் பணியில் மீட்புக்குழுவினர் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
பிரகாசம் மாவட்ட ஆட்சியர் பேட்டி
இந்நிலையில், பிரகாசம் மாவட்டம், கோதாபட்டினம் கடற்கரையில் கரை ஒதுங்கிய நான்கு உடல்கள், தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த மீனவர்களுடையவை என்பதை மாவட்ட ஆட்சியர் ராஜபாபு உறுதிப்படுத்தியுள்ளார். இது குறித்து அவர் கூறுகையில், "தமிழ்நாடு மீன்வளத்துறை அதிகாரிகளிடம் இருந்து கிடைத்த தகவலின்படி, சென்னையில் இருந்து நான்கு குழுக்கள் வெவ்வேறு படகுகளில் மீன்பிடிக்கச் சென்றன. கடலில் புயலின் தீவிரம் அதிகரித்த போது, மூன்று குழுக்கள் பாதுகாப்பாக நெல்லூர் மாவட்டத்தின் ராமயபட்டினம் கடற்கரையில் தங்கள் படகுகளை நிறுத்தின.
அப்போது ஆபத்தான நிலையில் இருந்த நான்காவது குழு, பாபட்லா கடற்கரையில் நிஜாம்பட்டினம் கடற்கரையில் தஞ்சம் புகுந்தது. இந்நிலையில், நிஜாம்பட்டினத்தில் இருந்த மீனவர்கள், ராமயபட்டினத்தில் உள்ள தங்கள் சக மீனவர்களுடன் இணைய விரும்பினர். அப்போது 'முரசு' (Murasu) புயல் வீசிக் கொண்டிருந்த வேளையில், யாரிடமும் தெரிவிக்காமல் மீனவர்கள் ராமயபட்டினத்தை நோக்கிப் புறப்பட்டுள்ளனர். அந்த நேரத்தில் கடல் கொந்தளிப்பாக இருந்ததாலும், பலத்த காற்று வீசியதாலும் அவர்களின் படகு கட்டுப்பாட்டை இழந்து கவிழ்ந்துள்ளது.
அந்த விபத்து நடந்த போது, அந்தப் படகில் மொத்தம் 9 மீனவர்கள் இருந்ததை தமிழ்நாடு மீன்வளத்துறை முதற்கட்டமாக உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. அவர்களில் நான்கு பேரின் உடல்கள் கோதாபட்டினம் கடற்கரையில் கரை ஒதுங்கியுள்ளன. மீதமுள்ள ஐந்து பேரின் நிலை என்னவென்று இன்னும் தெரியவில்லை; அவர்களைத் தேடும் பணி நடைபெற்று வருகிறது. கடலில் மூழ்கிய படகை மீட்க உள்ளூர் அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர்" என்று தெரிவித்தார்.