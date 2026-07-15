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வீராங்கனைக்கு பாலியல் தொல்லை: கைது செய்யப்பட்ட கபடி பயிற்சியாளருக்கு 15 நாள் சிறை

கொடைக்கானில் பதுங்கியிருந்த கபடி பயிற்சியாளர் ராஜியை போலீசார் கைது செய்தனர்.

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 15, 2026 at 8:54 PM IST

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சென்னை: கபடி வீராங்கனைக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக கைது செய்யப்பட்ட பயிற்சியாளர் ராஜிக்கு, 15 நாள் நீதிமன்றக் காவல் அளித்து செங்கல்பட்டு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

சென்னை கண்ணகி நகர் பகுதியைச் சேர்ந்த 17 வயது சிறுமி கபடி வீராங்கனையாக உள்ளார். இவர் பிரபல கபடி பயிற்சியாளர் ராஜி என்பவரிடம் பயிற்சி மேற்கொண்டு வந்தார்.

இதனிடையே, கடந்த ஜனவரி மாதம் முதல் மே மாதம் வரை பலமுறை அந்த சிறுமிக்கு கபடி பயிற்சியாளர் ராஜி பாலியல் தொல்லை கொடுத்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதுகுறித்து சிறுமியின் பாட்டி, செம்மஞ்சேரி அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையயத்தில் புகார் அளித்தார்.

இதன் பேரில், போலீசார் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வந்தனர். வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டதுமே, கபடி பயிற்சியாளர் ராஜி தலைமறைவானார்.

கபடி பயிற்சியாளர் ராஜி
கபடி பயிற்சியாளர் ராஜி (ETV Bharat Tamil Nadu)

தொடர்ந்து, அவரை பிடிப்பதற்காக செம்மஞ்சேரி காவல் உதவி ஆணையாளர் வெங்கடேசன் தலைமையில் தனிப்படை அமைக்கப்பட்டது.

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அவர்கள் தமிழகம் முழுவதும் ராஜியை தேடி தீவிர தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டிருந்தனர். இந்த நிலையில், ராஜி கொடைக்கானில் பதுங்கி இருப்பதாக போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது.

இதன் பேரில், நேற்று கொடைக்கானலில் முகாமிட்ட போலீசார், ராஜியை தீவிரமாக தேடி வந்தனர். அப்போது ஒரு லாட்ஜில் தங்கியிருந்த அவரை போலீசார் சுற்றி வளைத்து கைது செய்தனர்.

இதையடுத்து, கபடி பயிற்சியாளர் ராஜியை சென்னை அழைத்து வந்த போலீசார், அவரை செங்கல்பட்டு போக்சோ நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தினர்.

வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, ராஜியை 15 நாட்கள் நீதிமன்ற காவலில் வைக்குமாறு உத்தரவிட்டார். இதன் பேரில், போலீசார் அவரை சிறையில் அடைத்தனர்.

TAGGED:

கபடி பயிற்சியாளர்
கண்ணகி நகர்
RAJI
POICE
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