கபடி வீராங்கனைக்கு பாலியல் வன்கொடுமை: பயிற்சியாளர் மீது பாய்ந்தது போக்சோ

கபடி வீராங்கனைக்கு பாலியல் வன்கொடுமை: பயிற்சியாளர் மீது பாய்ந்தது போக்சோ
தன் மீது புகார் அளிக்கப்பட்டிருப்பதை அறிந்த கபடி பயிற்சியாளர் ராஜு, தற்போது தலைமறைவாகியுள்ளார். அவரை பிடிக்க தனிப்படை அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக போலீஸ் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
Published : June 26, 2026 at 8:19 PM IST
சென்னை: கபடி வீராங்கனையை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக, அவரது பயிற்சியாளர் ராஜு என்பவர் மீது காவல்துறையினர் போக்சோ உள்ளிட்ட 3 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.
கடந்த 2025 பஹ்ரைனில் நடைபெற்ற மகளிரணி கபடி போட்டியில், இந்திய அணி தங்கம் வென்றது. இந்த வெற்றிக்கு சென்னை கண்ணகி நகரைச் சேர்ந்த கார்த்திகா முக்கிய பங்காற்றினார்.
கார்த்திகாவுக்கு பயிற்சி அளித்ததன் மூலம் தமிழகம் முழுவதும் கபடி பயிற்சியாளர் ராஜு பிரபலமானார். கண்ணகி நகரில் இருக்கும் பல மாணவர்களுக்கு ராஜு கபடி பயிற்சி அளித்து வந்தார்.
இந்நிலையில், தன்னிடம் பயிற்சி பெற்று வந்த 17 வயது சிறுமியை ராஜு பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கியதாக தெரிகிறது. இதுகுறித்து அந்த சிறுமி, செம்மஞ்சேரி அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார்.
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இதன்பேரில், கபடி பயிற்சியாளர் ராஜு மீது போலீசார் போக்சோ உள்ளிட்ட மூன்று பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.
தன் மீது புகார் அளிக்கப்பட்டிருப்பதை அறிந்த கபடி பயிற்சியாளர் ராஜு, தற்போது தலைமறைவாகியுள்ளார். அவரை பிடிக்க தனிப்படை அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக போலீஸ் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
கல்வியிலும், விளையாட்டிலும் முன்னேறி வரும் கண்ணகி நகர் பகுதியில் இந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கபடி பயிற்சியாளர் ராஜுவின் சொந்த ஊர் புதுச்சேரி. 22 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சென்னை கண்ணகி நகரில் ராஜு குடியேறினார். 10 ஆண்டுகளாக கபடி பயிற்சியாளராக இருந்து வருகிறார்.