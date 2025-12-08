ETV Bharat / state

சினிமா பிரியர்களுக்கு நற்செய்தி; சென்னை சர்வதேச திரைப்பட விழா டிச.11 இல் துவக்கம்

3 பிஎச்கே, அலங்கு, பிடிமண், காதல் என்பது பொதுவுடமை, மாமன், மாயக்கூத்து, மெட்ராஸ் மேட்னி, மருதம், ஒன்ஸ் அப்போன் அ டைம் இன் மெட்ராஸ், வேம்பு உள்ளிட்ட 25 தமிழ் படங்கள் திரையிடப்பட உள்ளன.

செய்தியாளர்களை சந்தித்த விழா குழுவினர்
செய்தியாளர்களை சந்தித்த விழா குழுவினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 8, 2025 at 4:25 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தமிழ்நாடு அரசு ஆதரவுடன் சென்னை இந்தோ சினி அப்ரிசியேஷன் ஃபவுண்டேஷன் சார்பில், 23 ஆவது சென்னை சர்வதேச திரைப்பட விழா வரும் டிசம்பர் 11 முதல் 18 ஆம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது. இதில் மொத்தம் 51 நாடுகளில் இருந்து 122 படங்கள் திரையிடப்பட உள்ளன என்று சென்னை சர்வதேச திரைப்பட விழாவின் இயக்குநர் ஆனந்த் வெங்கடசாமி கூறியுள்ளார்.

இதுதொடர்பாக அவர், சென்னை கோபாலபுர்த்தில் உள்ள தனியார் விடுதியில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், "சென்னை சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் திரையிடப்பட உள்ள படங்கள் அனைத்தும் பிவிஆர் சத்யம், ஐநாக்ஸ் திரையரங்குகளில் திரையிடப்படும். இந்த திரைப்பட விழாவை செய்தி மற்றும் விளம்பரத் துறை அமைச்சர் மு.பெ.சுவாமிநாதன் தொடங்கி வைக்க உள்ளார். தமிழ்த் திரைப்படங்கள் மற்றும் உலக திரைப்பட போட்டிக்கான சிறப்பு விருதுகள் விழா நிறைவு நாளில் வழங்கப்படும்.

தொடக்க விழாவில், தாரிக் சலேவின் 'ஈகிள்ஸ் ஆஃப் தி ரிபப்ளிக்' சிறப்பு திரைப்படமாக திரையிடப்பட உள்ளது. நிகழ்வின் இறுதி நாளான 18 ஆம் தேதி மார்செல் பரேனாவின் 'EL 470' படம் திரையிடப்படுகிறது. மொத்தமாக 51 நாடுகளில் இருந்து 122 படங்கள் திரையிடப்படுகின்றன. இதில் ஆஸ்கர் விருதுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட 14 படங்களும் அடங்கும்.

மேலும், கேன்ஸ் திரைப்பட விழாவில் விருது பெற்ற 6 திரைப்படங்கள், பெர்லின் சர்வதேசத் திரைப்பட விழாவில் விருது பெற்ற 3 திரைப்படங்களும் திரையிடப்படும். முதல்முறையாக உலக சினிமா பிரிவில் செயின்ட் ஹெலினா, ஜார்ஜியா, பின்லாந்து, ஃபிலிப்பைன்ஸ், ஜோர்டான், மியான்மர், நேபாளம் மற்றும் மாண்டினீக்ரோ நாடுகளின் திரைப்படங்களும் இந்த விழாவில் இடம்பெற உள்ளன," என்றார்.

மேலும், "இந்திய பனோரமா பிரிவில் பீகாரில் இருந்து தேர்வு செய்யப்பட்ட போஜ்புரி மொழி திரைப்படம் திரையிடப்படுகிறது. இந்த விழாவில் 25 தமிழ் படங்கள் திரையிடப்பட உள்ளன. அந்த வகையில் 3 பிஎச்கே, அலங்கு, பிடிமண், காதல் என்பது பொதுவுடமை, மாமன், மாயக்கூத்து, மெட்ராஸ் மேட்னி, மருதம், ஒன்ஸ் அப்போன் அ டைம் இன் மெட்ராஸ், பறந்து போ, டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி, வேம்பு உள்ளிட்ட திரைப்படங்கள் திரையிடப்பட உள்ளன.

இதையும் படிங்க: கந்தன்மலை படத்தில் அறநிலையத்துறையை விமர்சிப்பதா? எச்.ராஜா தமிழ்நாட்டின் சாபக்கேடு: அமைச்சர் சேகர்பாபு

எம்ஜிஆர் திரைப்பட மற்றும் தொலைக்காட்சி தொழில்நுட்ப மைய மாணவர்களின் திறமையை ஊக்குவிக்கும் விதத்தில் 6 குறும்படங்களும் திரையிடப்பட உள்ளன. அதேபோல், நடிகர் ரஜினிகாந்தின் 50 ஆண்டுகால துறை பங்களிப்பை கௌரவிக்கும் வகையில் மெகா ஹிட் திரைப்படமான 'பாட்ஷா' திரையிடப்பட உள்ளது'' என்று ஆனந்த் வெங்கடசாமி கூறினார்.

TAGGED:

23RD INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
சர்வதேச திரைப்பட விழா
23வது சென்னை சர்வதேச திரைப்பட விழா
INTERNATIONAL FILM FESTIVAL CHENNAI
CHENNAI INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.