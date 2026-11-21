ஜன.16-இல் சென்னையில் பன்னாட்டு புத்தகத் திருவிழா: அமைச்சர் ராஜ்மோகன்
சென்னை பன்னாட்டுப் புத்தகத் திருவிழா வரலாற்றில் முதன்முறையாக 110- க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளைச் சேர்ந்தவர்கள் பங்கேற்கவுள்ளதாக அமைச்சர் ராஜ்மோகன் கூறியுள்ளார்.
Published : November 21, 2026 at 10:09 PM IST
சென்னை: "சென்னை பன்னாட்டு புத்தகத் திருவிழா 2027, வரும் ஜன.16 முதல் ஜன.18 வரை சென்னை வர்த்தக மையத்தில் நடைபெறும்" என அமைச்சர் ராஜ்மோகன் அறிவித்துள்ளார்.
சென்னை கோட்டூர்புரத்தில் உள்ள அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தில் இன்று (நவ.21) நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட தமிழ்நாடு பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன், 'சென்னை பன்னாட்டு புத்தகத் திருவிழா 2027'-க்கான இலச்சினையை வெளியிட்டார். அத்துடன், இளைஞர்களுக்கான இலக்கிய முகவர்கள் பயிற்சியையும் தொடங்கி வைத்தார்.
அதைத் தொடர்ந்து, நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமைச்சர் ராஜ்மோகன், "வரும் ஜன.16- ஆம் தேதி முதல் ஜன.18- ஆம் தேதி வரை நந்தம்பாக்கத்தில் உள்ள வர்த்தக மையத்தில் 'சென்னை பன்னாட்டு புத்தகத் திருவிழா 2027' நடைபெறவுள்ளது. வரலாற்றில் முதன்முறையாக 110- க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளைச் சேர்ந்தவர்கள் பங்கேற்கும் வகையில் இந்த புத்தகத் திருவிழா நடைபெறவுள்ளது.
தாய்லாந்து பதிப்பாளர்கள் சங்கமான 'PUBAT' (Publishers Association of Thailand), இந்த ஆண்டு மதிப்புறு விருந்தினராகப் பங்கேற்க உள்ளது. மனிதர்கள் தனித்துவமாக இருப்பதற்கு புத்தகங்களே முக்கியக் காரணம்; மாணவர்களிடையே வாசிப்புப் பழக்கத்தை வளர்க்க வேண்டும்; குழந்தைகளுக்கு இலக்கியம் மிகவும் அவசியம்; புத்தகங்கள் விவகாரத்தில் அரசியல் செய்ய விரும்பவில்லை. முந்தைய ஆட்சிகளைவிட அதிக முக்கியத்துவம் புத்தகங்களுக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தப் புத்தகத் திருவிழாவைப் பிரம்மாண்டமாக நடத்த வேண்டும்; பெண்கள், மாற்றுப் பாலினத்தவர்கள் மற்றும் பல்வேறு அரசியல் கருத்துகள் சார்ந்த படைப்புகளுக்கும் இடமளிக்க வேண்டும். தமிழ் இலக்கியங்கள் உலக அளவில் முன்னேற வேண்டும்.
தனிப்பட்ட கர்வம் காரணமாகத் தமிழ் இலக்கியத்தின் வளர்ச்சி பின்னோக்கிச் செல்லக் கூடாது. செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி இலக்கிய வளர்ச்சியை முன்னெடுக்க வேண்டும்" என்றார்.
தமிழ்மொழியின் தொன்மையையும், இலக்கியச் செழுமையையும், உலகறியச் செய்யும் நோக்கில் தமிழ்நாடு அரசின் பள்ளிக்கல்வித்துறையின் கீழ் செயல்படும் பொதுநூலக இயக்ககம் மற்றும் தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் இணைந்து 2023- ஆம் ஆண்டு முதல் சென்னை பன்னாட்டுப் புத்தகத் திருவிழாவை ஆண்டுதோறும் நடத்தி வருகின்றன.
இந்தியாவில் ஒரு மாநில அரசால் நடத்தப்படும் முதல் பன்னாட்டுப் புத்தகத் திருவிழா என்ற பெருமையைப் பெற்றுள்ள இந்நிகழ்வு, தமிழ் நூல்களை உலக மொழிகளிலும், உலக மொழிகளின் சிறந்த நூல்களைத் தமிழிலும், மொழிபெயர்த்து வெளியிடுவதற்கான வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி வருகிறது.
புத்தக உரிமை வர்த்தகம், பன்னாட்டு மாநாடுகள், மொழிபெயர்ப்பு மானியங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்களுடன் நடைபெறும் இத்திருவிழாவில், உலகம் முழுவதிலும் இருந்து பதிப்பாளர்கள், மொழிபெயர்ப்பாளர்கள், எழுத்தாளர்கள் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்கவுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.