ETV Bharat / state

சென்னை விமான நிலையத்திற்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்: தஞ்சாவூரை சேர்ந்த நபர் கைது

வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்ட தொலைபேசி அழைப்பு தஞ்சாவூர் மாவட்டம், திருவுடை மருதூர் பகுதியில் இருந்து வந்திருப்பது விசாரணையில் தெரியவந்தது.

சென்னை விமான நிலையம் (கோப்புப் படம்)
சென்னை விமான நிலையம் (கோப்புப் படம்)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 26, 2026 at 7:34 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: சென்னை விமான நிலையத்திற்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுத்த தஞ்சாவூரைச் சேர்ந்த நபரை காவல்துறையினர் கைதுசெய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

சென்னை விமான நிலையத்திற்கு கடந்த சில தினங்களாக அடையாளம் தெரியாத நபர்களிடம் இருந்து போலி மின்னஞ்சல் மூலம் வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும், இந்த மின்னஞ்சல்கள் அனைத்தும் விபிஎன் (VPN) பயன்படுத்தி வெளிநாட்டு முகவரியில் இருந்து அனுப்பப்படுவதால், குற்றவாளிகளை விரைந்து கைது செய்ய முடியாமல் காவல்துறையினர் திணறி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு சென்னை காவல் கட்டுப்பாட்டறைக்கு தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொண்ட நபர், சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்தில் வெடிகுண்டு வைக்கப்பட்டு இருப்பதாகவும், அந்த குண்டுகள் இன்னும் சில மணி நேரத்தில் வெடித்து சிதறும் எனவும் கூறிவிட்டு அழைப்பை துண்டித்துள்ளார்.

இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த காவல்துறையினர், தங்களுக்கு கிடைத்த அழைப்பு குறித்து சென்னை விமான நிலைய காவல்துறையினருக்கும், மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படையினருக்கும் தெரிவித்தனர். அதன் அடிப்படையில், மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படையினர், வெடிகுண்டு நிபுணர்கள் மற்றும் மோப்பநாய் உதவியுடன் விமான நிலையம் முழுவதும் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.

ஆனால், இந்த சோதனையின் முடிவில் வெடிப்பொருட்கள் ஏதும் சிக்கவில்லை. இதனால், இந்த மிரட்டலும் வழக்கமாக வரும் புரளி என தெரியவந்துள்ளது. இதுதொடர்பாக சென்னை விமான நிலைய காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். மேலும், சென்னை காவல் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு வந்த தொலைபேசி எண்ணை வைத்து சம்பந்தப்பட்ட நபரை தேடும் பணியில் ஈடுபட்டனர்.

அப்போது, அந்த வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்ட தொலைபேசி அழைப்பு, தஞ்சாவூர் மாவட்டம், திருவுடை மருதூர் பகுதியில் இருந்து வந்திருப்பது தெரியவந்தது. மேலும், அதே பகுதியைச் சேர்ந்த நிசார் அகமது (33) என்பவர் இந்த மிரட்டல் விடுத்தது விசாரணையில் உறுதி செய்யப்பட்டது.

இதனைத் தொடர்ந்து, சென்னை விமான நிலைய தனிபடை காவல்துறையினர், திருவிடை மருதூர்க்கு சென்று நிசார் அகமது கைது செய்தனர். அவரிடம் இருந்து செல்போனையும் காவல்துறையினர் பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.

தொடர்ந்து நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், அவர் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர் என்பது தெரியவந்துள்ளது. மேலும், அதற்கான உரிய மருத்துவச் சான்றிதழ்களையும் அவரது உறவினர்கள் காவல்துறையினரிடத்தில் ஒப்படைத்துள்ளனர். இந்த சம்பவத்தால் சென்னை விமான நிலையத்தில் சற்று நேரம் பரபரப்பான சூழல் நிலவியது.

TAGGED:

CHENNAI AIRPORT NEWS
சென்னை விமான நிலையம்
TANJORE PERSON ARRESTED
CHENNAI INTERNATIONAL AIRPORT
BOMB THREAT TO CHENNAI AIRPORT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.