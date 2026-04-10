சென்னை விமான நிலையத்தில் 2 கிலோ தங்கக்கட்டிகள் பறிமுதல்

சுங்கத்துறையினரின் சோதனைக்கு பயந்து இருக்கையிலேயே பார்சலை விட்டுச் சென்றாரா? அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணமா? என்பது குறித்து அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

சென்னை சர்வதேச விமான நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 10, 2026 at 10:22 PM IST

சென்னை: சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்தில் சுமார் 2 கிலோ தங்கக்கட்டிகளை சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.

சிங்கப்பூரில் இருந்து ஏர் இந்தியா விமானம் பயணிகளுடன் நேற்றிரவு (ஏப்ரல் 09) சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு வந்தது. விமானத்தில் வந்த பயணிகள் அனைவரும் கீழே இறங்கி சுங்கத்துறையினரின் சோதனை நடைமுறைகளை முடித்துக் கொண்டு விமான நிலையத்தில் இருந்து வெளியே சென்றனர்.

இதையடுத்து, ஏர் இந்தியா நிறுவனத்தின் ஊழியர்கள், சிங்கப்பூரில் இருந்து வந்த விமானத்திற்குள் நுழைந்து சுத்தம் செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது பயணிகள் இருக்கை ஒன்று சரியாகப் பொருந்தாமல் சாய்ந்துக் கொண்டிருந்தது. இதனால் சந்தேகமடைந்த ஊழியர்கள், அந்த இருக்கையை சரி செய்தனர். அத்துடன், அந்த இருக்கையின் கீழ் இருந்த பார்சலைக் கண்டறிந்தனர்.

இதுகுறித்து ஏர் இந்தியா நிறுவனத்தின் மேலாளருக்கு ஊழியர்கள் தகவல் அளித்தனர். இதையடுத்து, மேலாளர் சுங்கத்துறை அதிகாரிகளுக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளார். சுங்கத்துறை அதிகாரிகள், சம்மந்தப்பட்ட விமானத்திற்குள் சென்று பார்சலை கைப்பற்றினர். அதைத் தொடர்ந்து, மெட்டல் டிடெக்டர் மூலம் பார்சலைப் பரிசோதித்த அதிகாரிகள், பின்னர் பார்சலைத் திறந்து பார்த்தனர்.

பார்சலுக்குள் தூய தங்கக்கட்டிகள் இருந்ததைக் கண்டு அதிகாரிகள் அதிர்ச்சியடைந்தனர். அதன் எடை சுமார் 2 கிலோ என்றும், இந்திய மதிப்பில் ரூபாய் 3.10 கோடி எனவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். அத்துடன், அந்த தங்கத்தைப் பறிமுதல் செய்தனர்.

இதையடுத்து, சம்மந்தப்பட்ட இருக்கையில் பயணித்த பயணியின் விவரங்கள் மற்றும் விமானத்துக்குள் இருந்த சிசிடிவி கேமிரா காட்சிகள், விமான நிலையத்தில் பயணிகள் வருகை பிரிவில் உள்ள சிசிடிவி கேமிரா காட்சிகளை சேகரித்து சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். தங்கத்தைக் கடத்தி வந்த நபர் சுங்கத்துறையினரின் சோதனைக்கு பயந்து இருக்கையிலேயே விட்டுச் சென்றாரா? என்ற கோணத்திலும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலில் இருப்பதால் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட ரூபாய் 3.10 கோடி மதிப்பிலான தங்கம் குறித்து சுங்கத்துறை அதிகாரிகள், இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையத்திற்கும் தகவல் கொடுத்துள்ளனர்.

தங்கக்கட்டிகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சம்பவம், சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

