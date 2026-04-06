ஜாபர் சாதிக் தொடர்புடைய வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனை

தியாகராய நகரில் உள்ள இயக்குநர் அமீரின் இல்லத்திற்கு சென்ற வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள், இல்லத்தில் யாரும் இல்லாததால் திரும்பிச் சென்றதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

கோப்புப்படம் (Income Tax Department)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 6, 2026 at 7:28 PM IST

சென்னை: போதைப்பொருள் கடத்தல் வழக்கில் சிக்கிய ஜாபர் சாதிக் தொடர்புடைய இடங்களில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள், தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகளுடன் இணைந்து சோதனை மேற்கொண்டனர்.

வரும் ஏப்ரல் 23- ஆம் தேதி அன்று தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு ஒரே கட்டமாக நடைபெறவுள்ளது. இதையடுத்து தமிழ்நாடு முழுவதும் தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் வாக்காளர்களுக்கு அரசியல் கட்சிகள் பணப்பட்டுவாடா மற்றும் பரிசுப் பொருட்கள் போன்றவற்றை வழங்குவதைத் தடுக்கும் வகையில் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் மற்றும் நிலையான கண்காணிப்புக் குழு அதிகாரிகள் தொடர்ந்து வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டு வருகின்றன.

சென்னையில் பணப்பட்டுவாடா நடைபெறுவதாக வருமான வரித்துறை அதிகாரிகளுக்கும், தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகளுக்கும் தகவல் கிடைத்துள்ளது. இதையடுத்து, சென்னையில் அண்ணாசாலை, புரசைவாக்கம், எழும்பூர், பட்டினப்பாக்கம் உள்ளிட்ட 10- க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் வருமான வரித்துறையினர் மற்றும் தேர்தல் பறக்கும் படையினர் கூட்டாக இணைந்து அதிரடி சோதனை நடத்தி வருகின்றன.

அந்த வகையில், கடந்த 2024- ஆம் ஆண்டு ரூபாய் 2,000 கோடி மதிப்பிலான போதைப்பொருள் கடத்தல் வழக்கில் சிக்கிய திரைப்பட தயாரிப்பாளரும், தொழிலதிபருமான ஜாபர் சாதிக்கிற்கு தொடர்புடைய இடங்கள் மற்றும் நிறுவனங்களிலும் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தி வருகின்றன. அண்ணா சாலை, புரசைவாக்கத்தில் உள்ள ஜாபர் சாதிக்கின் விடுதிகள், பட்டினம்பாக்கத்தில் உள்ள அவரது வீட்டிலும் சோதனை நடைபெற்றது. சோதனையில் ஏதேனும் கைப்பற்றப்பட்டதாக என்பது குறித்து தகவல் வெளியாகவில்லை.

இதனிடையே, ஜாபர் சாதிக்கின் நண்பரான திரைப்பட இயக்குநர் அமீரின், சென்னை தியாகராய நகர் இல்லத்திலும் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்த சென்றதாகவும், அப்போது அவர் வீட்டில் இல்லாததால் அதிகாரிகள் விசாரணை செய்துவிட்டு திரும்பிச் சென்றதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

கடந்த 2024- ஆம் ஆண்டு மத்திய போதைப்பொருள் தடுப்புப்பிரிவு அதிகாரிகள் மற்றும் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகளால் கைது செய்யப்பட்டு ஜாபர் சாதிக் சிறையில் அடைக்கப்பட்ட நிலையில் சில நாட்களுக்கு முன்பு தான் அவர் ஜாமினில் வெளியே வந்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

வேட்பு மனுத்தாக்கல் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில் தமிழ்நாட்டில் அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள் தீவிர வாக்குச்சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றன.

