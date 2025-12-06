தெருக்களில் மட்டுமல்ல காற்றில் பரவும் தூசியையும் சுத்தம் செய்யும் ரோபோ - சென்னை ஐஐடியின் அசத்தல் கண்டுபிடிப்பு

தெருக்களில் மட்டுமல்ல காற்றில் பரவும் தூசியையும் சுத்தம் செய்யும் ரோபோ - சென்னை ஐஐடியின் அசத்தல் கண்டுபிடிப்பு
இந்த இயந்திரம் நுண்ணிய மற்றும் கரடுமுரடான தூசிகளை தனித்தனி தொட்டிகளில் சேமிப்பதால், அதனை மண் பானை போன்ற பொருட்களை தயாரிக்க பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
Published : December 6, 2025 at 8:23 PM IST
-By எஸ்.ரவிச்சந்திரன்
சென்னை: தெருக்களில் உள்ள குப்பை மட்டுமின்றி மண் துகள்களையும் அகற்றும் வகையிலான ரோபோடிக் இயந்திரத்தை கண்டுபிடித்துள்ளது சென்னை ஐஐடி. இது அடுத்த ஆண்டில் பயன்பாட்டிற்கு வரும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் மக்கள்தொகை மற்றும் வாகனங்கள் காரணமாக சாலைகளில் உள்ள காற்றின் தரம் குறைந்து மாசுகுறைபாடு ஏற்படுகிறது. அதுமட்டுமின்றி, சென்னை போன்ற பெருநகரங்களும், நகராட்சிகளும் சுத்தம் செய்ய பெரிய அளவிலான இயந்திரங்களை பயன்படுத்துகின்றனர். இந்த இயந்திரங்களின் மூலம் சுத்தம் செய்யும் போது, சாலையில் உள்ள மண் துகள்கள் பறந்து காற்றில் கலப்பதாலும் மாசுகுறைபாடு ஏற்படுகிறது.
இதனை தவிர்க்கும் வகையில் பேட்டரியில் இயங்கி, சுத்தம் செய்யும் சிறிய வடிவிலான இயந்திரத்தை கண்டுபிடித்துள்ளார் சென்னை ஐஐடியின் சிவில் துறையின் பேராசிரியர் சிவ நாகேந்திரா. இதன் மூலம் நகர வீதிகளை சுத்தமாக வைத்திருப்பதுடன், காற்றில் பரவி தீங்கு விளைவிக்கும் தூசிகளை அகற்ற முடியும் என்கிறார் அவர்.
இதுகுறித்து ஈடிவி பாரத் ஊடகத்திடம் பேசிய சென்னை ஐஐடியின் பேராசிரியர் சிவ நாகேந்திரா, “சென்னை போன்ற பெருநகரங்கள் மட்டுமின்றி, புறநகர்ப்பகுதியில் உள்ள குறுகலான சந்துகளிலும் தூசி, மண் துகள்களை சுத்தம் செய்வதற்காக சென்னை ஐஐடி சார்பில் புதிய இயந்திரத்தை வடிவமைத்துள்ளோம்.
தெருக்களில் இருந்து வரும் தூசிகள் தான் காற்று மாசுபாட்டிற்கு முக்கிய காரணமாக அமைகிறது. ஏனென்றால், காற்றில் உள்ள 50 சதவீதம் மாசு, மண் தூசிகளின் மூலம்தான் பரவுகிறது. இதனை மக்கள் சுவாசிப்பதால் ஆஸ்துமா, இருமல் உள்ளிட்ட நுரையீரல் பிரச்சனைகள் உண்டாகுகிறது.
இந்தியாவில் பெரும்பாலும் சாலையை சுத்தம் செய்ய நீண்ட குச்சிகளால் ஆன துடைப்பத்தையே பயன்படுத்துகின்றனர். இந்த வேலை உடலுழைப்பு மிகுந்தது மட்டுமின்றி, சுத்தம் செய்பவர்களுக்கும் இதன் மூலம் ஆபத்து உண்டாக்குகிறது. எனவே, கையால் சுத்தம் செய்பவர்களின் வாழ்க்கையை பாதுகாப்பானதாக, எளிதானதாக மாற்றும் வகையில் தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்குவதே எங்களது நோக்கம்.
தற்போது நகராட்சி பகுதிகளில் சுத்தம் செய்ய பயன்படுத்தப்படும் வாகனங்கள் பெரிய அளவில் இருப்பதால், அதனால் சிறிய சந்துகளுக்கும் சென்று சுத்தம் செய்ய முடியாது. ஆனால், நாங்கள் கண்டுபிடித்துள்ள இயந்திரம் பயன்பாட்டிற்கு எளிமையானதாக அமையும். இந்த RDC (Road Dust Collector) தூசிகளை பிரிக்க தனித்துவமான சைக்ளோன் பிரிப்பான் அமைப்பை பயன்படுத்துகிறது. அதாவது, நுண்ணிய மற்றும் கரடுமுரடான தூசிகளை சேகரித்து, தனித்தனி தொட்டிகளில் சேமிக்கிறது. அதனால், இந்த நுண்ணிய தூசியை மண் பானைகள் போன்ற பொருட்களை தயாரிக்க பயன்படுத்தலாம்.
மண்ணில் வரும் 0.5 மைக்ரான் முதல் 1 மைக்ரான் வரையில் சுத்தம் செய்யும். சாலையில் சுத்தம் செய்யும் போது, இந்த இயந்திரத்தில் பொருத்தப்பட்டுள்ள பிரஸ் (Brush) மேடு பள்ளங்களுக்கு ஏற்ப அட்ஜஸ்ட் செய்து கொள்ளும். எனவே, சீரற்ற மற்றும் சாய்வான சாலைகளில் கூட இதனால் சுத்தம் செய்ய முடிகிறது. ஒரு சின்ன பேட்டரியில் இயங்கும் விசிறி, சாதனத்தை ஆற்றல் திறன் கொண்டதாகவும், சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்றதாகவும் மாற்றுகிறது. இந்த இயந்திரம் பேட்டரியிலும் செயல்படும். சார்ஜ் செய்தும் பயன்படுத்தலாம்.
இந்த புதிய தொழில்நுட்பம் தூசி மாசுபாடு மற்றும் சுவாச நோய்களின் அபாயத்தை குறைப்பதன் மூலம், பொது சுகாதாரத்தையும் மேம்படுத்தும். காற்றில் மீண்டும் கலக்கப்படும் தூசியின் அளவை குறைப்பதன் மூலம் சுற்றுச்சுழலையையும் நம்மால் பாதுகாக்க முடியும். இவ்வளவு சிறப்பம்சங்கள் கொண்ட இந்த இயந்திரத்தின் தற்போதைய விலை ரூ.1 லட்சமாகும். ஆனால், அதிகளவில் உற்பத்தி செய்யும் போது நிச்சயம் விலை குறையும். மேலும், இந்த இயந்திரத்தை நகராட்சிகளில் பயன்படுத்துவதற்கும் கோரிக்கை வைத்துள்ளோம்.
தொழில்நுட்பத்தை வணிகமயமாக்கும் நோக்கில் ஐஐடி மெட்ராஸ் இந்த கண்டுபிடிப்பை என்விட்ரான் ஸ்மார்ட் சிஸ்டம்ஸுக்கு (Envitran Smart Systems) மாற்றி தயாரிப்பு பணிகளை செய்து வருகிறது. மேலும், இந்த இயந்திரத்தை ரோபோடிக் முறையில் மனிதரின் உதவி இல்லாமல் தானாக இயங்குவதற்கு தேவையான ஆராய்ச்சிகளையும் செய்து வருகிறோம். அந்த பணிகள் முடிந்த பின்னர், 2026 பிப்ரவரி மாதம் முதல் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரவுள்ளோம்” எனத் தெரிவித்தார்.