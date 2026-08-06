கார் மோதி சிறுவன் உயிரிழப்பு: 5 ஆண்டு சிறைத்தண்டனையை எதிர்த்து தொழிலதிபர் மேல்முறையீடு

கார் மோதி சிறுவன் உயிரிழப்பு: 5 ஆண்டு சிறைத்தண்டனையை எதிர்த்து தொழிலதிபர் மேல்முறையீடு
இந்த தீர்ப்பை எதிர்த்தும், தன்னை விடுதலை செய்யக் கோரியும் தொழிலதிபர் ஷாஜி புருஷோத்தமன் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு மனு தாக்கல் செய்துள்ளார்.
Published : August 6, 2026 at 10:55 PM IST
சென்னை: மதுபோதையில் காரை ஓட்டி வந்து மோதியதில் 12 வயது சிறுவன் உயிரிழந்த வழக்கில் தனக்கு விதிக்கப்பட்ட 5 ஆண்டு சிறைத்தண்டனையை எதிர்த்து தொழிலதிபர் தாக்கல் செய்த மனுவுக்கு பதிலளிக்குமாறு காவல்துறைக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
பிரபல மதுபான நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் எம்.என்.புருஷோத்தமன். இவரது மகன் ஷாஜி புருஷோத்தமன், கடந்த 2013ஆம் ஆண்டு மே 22ம் தேதி காரை அதிவேகமாக ஓட்டிச் சென்று, சென்னை எழும்பூர் மகப்பேறு மருத்துவமனை அருகே நடைபாதையில் துாங்கிக் கொண்டிருந்தவர்கள் மீது மோதியதாக தெரிகிறது.
இதில் படுகாயம் அடைந்த 12 வயது சிறுவன் முனிராஜ் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார். இந்த விபத்தில் வாசு, காஜா முகைதீன், மணி உட்பட 4 பேர் படுகாயம் அடைந்தனர்.
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக அண்ணா சதுக்கம் போக்குவரத்து புலனாய்வு போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
அப்போது, மதுபோதையில் ஷாஜி புருஷோத்தமன் காரை ஓட்டி விபத்தை ஏற்படுத்தியது போலீஸ் விசாரணையில் தெரியவந்தது. இதையடுத்து, போலீசார் அவரை கைது செய்தனர்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த சென்னை 7வது கூடுதல் அமர்வு நீதிமன்றம், ஷாஜி புருஷோத்தமனுக்கு 5 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் தண்டனையும் 10 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதமும் விதித்து கடந்த ஜூலை 30 ஆம் தேதி தீர்ப்பளித்தது.
இதையடுத்து, அவர் புழல் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். இந்நிலையில், இந்த தீர்ப்பை எதிர்த்தும், தன்னை விடுதலை செய்யக் கோரியும் தொழிலதிபர் ஷாஜி புருஷோத்தமன் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு மனு தாக்கல் செய்துள்ளார்.
இந்த மனுவானது, நீதிபதி எம்.நிர்மல்குமார் முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது இந்த மனு தொடர்பாக பதிலளிக்குமாறு காவல்துறைக்கு நீதிபதி உத்தரவிட்டு, அடுத்த விசாரணையை ஆகஸ்ட் 13ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தார்.