அண்ணா நகர் சிறுமி வழக்கு; தேவையான ஆவணங்களை அரசு வழங்கவில்லை - உயர் நீதிமன்றம் அதிருப்தி

அரசு நினைத்தால் வழக்கின் விசாரணையை ஒரே நாளில் நடத்தி முடிக்கவும் முடியும், இல்லையென்றால் 10 ஆண்டுகள் நிலுவையிலும் வைக்கவும் முடியும் என உயர் நீதிமன்றம் காட்டமாக கருத்து தெரிவித்துள்ளது.

கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : January 30, 2026 at 6:24 PM IST

சென்னை: 2024ம் ஆண்டு பதிவு செய்யப்பட்ட இந்த வழக்கில் காவல் துறை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. நீதிமன்றத்துக்கு தேவையான ஆவணங்களையும் அரசு வழங்கவில்லை என்று சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தியுள்ளது.

சென்னை அண்ணா நகரில் கடந்த 2024ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 10 வயது சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட சம்பவம் மாநிலத்தையே உலுக்கியது. பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிக்கு திடீரென உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டதால் பெற்றோர் அவரை அருகில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றனர். சிறுமியை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், அவர் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தனர்.

இதையடுத்து, கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் சிறுமி அனுமதிக்கப்பட்டார். அவரை மருத்துவமனை வளாகத்தில் வைத்து கீழ்ப்பாக்கம் காவல் துறை ஆய்வாளர் ராஜி விசாரணை செய்தார். பின்னர், சிறுமியின் தாயை காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து தாக்குதல் நடத்தியதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.

தொடர்ந்து, சிறுமியின் தந்தையையும் விசாரணைக்கு அழைத்து அவர்களை சமாதானம் செய்யவும் காவல்துறை முயற்சி செய்தது. அதற்கு உடன்படாததால் அவரையும் காவல் ஆய்வாளர் தாக்கியதாக கண்டனங்கள் எழுந்தன. இதனிடையே, பாதிக்கப்பட்ட சிறுமியிடம் பெறப்பட்ட வாக்குமூலம் சமூக வளைதளங்களில் வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

இதுதொடர்பாக, 2024ம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் தாமாக முன்வந்து வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம், வழக்கை சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்றி உத்தரவிட்டது. இதையடுத்து, சிபிஐ விசாரணையை எதிர்த்து தமிழக அரசு தொடர்ந்த மேல்முறையீட்டு வழக்கை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம் சிபிஐ விசாரணைக்கு தடை விதித்தது. அத்துடன், சென்னை காவல் இணை ஆணையர் சரோஜ் குமார் தாக்கூர் தலைமையில் ஆவடி சரக சட்டம் -ஒழுங்கு துணை ஆணையர் ஐமான் ஜமால், சேலம் மாநகர வடக்குத் துணை ஆணையர் பிருந்தா ஆகியோர் அடங்கிய சிறப்பு புலனாய்வு குழு அமைத்து உத்தரவிட்டது.

மேலும், இந்த குழு தனது விசாரணை அறிக்கையை வாரந்தோறும் உயர் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய வேண்டும். பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிக்கு இழப்பீடு வழங்குவது குறித்து உயர் நீதிமன்றம் முடிவெக்க வேண்டும் எனவும் உச்ச நீதிமன்றம் தமது உத்தரவில் குறிப்பிட்டிருந்தது.

இதையடுத்து, பாதிக்கப்பட்ட சிறுமியின் தாய் உயர் நீதிமன்றத்தில் இழப்பீடு கோரி மனுத்தாக்கல் செய்தார். இழப்பீடு மனுவை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம் பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிக்கு ஏற்கனவே வழங்கப்பட்ட 1 லட்சம் ரூபாயுடன், மேலும் 3 லட்சம் ரூபாய் வழங்குமாறு தமிழக அரசுக்கு உத்தரவிட்டிருந்தது.

இந்நிலையில், இந்த வழக்கை நேற்று (ஜன.29) விசாரித்த நீதிபதிகள் பி.வேல்முருகன், ஜோதிராமன் அமர்வு, இந்த வழக்கில் காவல்துறை அதிகாரிகள் மீது எடுக்கப்பட்ட குற்ற நடவடிக்கை குறித்து அறிக்கை தாக்கல் செய்ய அரசுக்கு உத்தரவிட்டிருந்தது. இந்த வழக்கு இன்று (ஜன 30) மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது காவல்துறை தரப்பில், "சிறுமியின் பெற்றோர் உள்ளிட்டோரிடம் ஆரம்பகட்ட விசாரணை நிறைவடைந்துள்ளது. இந்த விவகாரத்தில் யாரையும் காப்பாற்றும் எண்ணம் அரசுக்கு இல்லை" என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், 2024-ம் ஆண்டு பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில் காவல் துறை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. விசாரணை அதிகாரிகள் (ஜன.4) தற்போது தான் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். நீதிமன்றத்துக்கு தேவையான ஆவணங்களையும் அரசு வழங்கவில்லை. காவல்துறையின் நடவடிக்கை நீதித்துறையின் நிர்வாகத்தை சீர்குலைக்கும் வகையில் உள்ளது.

அரசு நினைத்தால் வழக்கின் விசாரணையை ஒரே நாளில் நடத்தி முடித்து விடுகிறீர்கள். இல்லையென்றால் 10 ஆண்டுகள் ஆனாலும் விசாரணையை நிலுவையில் வைத்து விடுகிறீர்கள். காவல்துறை அளித்துள்ள ஆவணங்களின் அடிப்படையில் தீர்ப்பு வழங்கப்படும் என தெரிவித்த நீதிபதிகள் தீர்ப்பு தேதியை குறிப்பிடாமல் வழக்கை ஒத்திவைத்தனர்.

