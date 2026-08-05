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விற்பனை செய்யப்படும் மதுபானங்களுக்கு ரசீது- டாஸ்மாக் நிறுவனத்துக்கு உத்தரவு

டாஸ்மாக் கடைகளில் விற்பனை செய்யப்படும் மதுபானப் பாட்டில்கள் குறித்த ரசீது புத்தகங்களைப் பராமரிக்கத் தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்க டாஸ்மாக் நிறுவனத்துக்கு உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

சென்னை உயர்நீதிமன்றம்
சென்னை உயர்நீதிமன்றம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 5, 2026 at 7:22 PM IST

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சென்னை: டாஸ்மாக் கடைகளில் விற்பனை செய்யப்படும் அனைத்து மதுபானங்களுக்கும் ரசீது வழங்க வேண்டும் என்று டாஸ்மாக் நிறுவனத்துக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

"சென்னையில் உள்ள பெரம்பூர், கொளத்தூர், மாதவரம், காரனோடை மற்றும் வானகரம் உள்ளிட்ட 30 டாஸ்மாக் கடைகளில் விற்பனை விலையை விட கூடுதலாக 10 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்கின்றனர். சம்மந்தப்பட்ட கடையின் விற்பனையாளர் மற்றும் மேற்பார்வையாளர் இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. பாட்டிலுக்கு 10 ரூபாய் கூடுதலாக விற்பனை செய்வதன் மூலம் கடை ஒன்றுக்கு ரூபாய் 25,000 கூடுதலாக வசூல் செய்யப்படுகிறது.

மாதத்திற்கு 7 லட்சத்து 50 ஆயிரம் ரூபாயும், வருடத்திற்கு ஒரு கடைக்கு மட்டும் 90 லட்சம் ரூபாயும், வருடத்திற்கு 30 கடைகளில் இருந்து 27 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்யப்படுகிறது. இது குறித்து டாஸ்மாக் மேலாளர் மற்றும் காவல் துறை அதிகாரிகளுக்கு 2025 முதல் 2026 வரை 6 முறை புகார் அளித்தும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. அதனால் 2022 முதல் 2026 வரை முறைகேட்டில் ஈடுபட்ட அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட வேண்டும்" என கோரி சென்னையைச் சேர்ந்த ஒருவர் உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.

இந்த வழக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி ஜி.கே.இளந்திரையன் முன் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, "டாஸ்மாக் கடைகளில் எந்த ரசீது புத்தகங்களும் பராமரிக்கப்படுவதில்லை. வாடிக்கையாளர்கள் வாங்கும் மது வகைகளுக்கு ரசீது வழங்கப்படுவதில்லை. குறிப்பிட்ட மதுக் கடைகளில் எவ்வளவு மது வாங்கியதற்கான எந்த ஆவணங்களையும் அதிகாரிகள் தாக்கல் செய்யவில்லை.

அதனால், டாஸ்மாக் கடைகளில் விற்பனை செய்யப்படும் ஒவ்வொரு மதுபானப் பாட்டில்கள் குறித்து ரசீது புத்தகங்களைப் பராமரிக்கத் தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும். தமிழ்நாடு முழுவதும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு விற்பனை செய்யப்படும், ஒவ்வொரு பாட்டில்களுக்கும் ரசீது வழங்க போதுமான நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும்" என டாஸ்மாக் மேலாளர் மற்றும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைக்கு நீதிபதி இளந்திரையன் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

அத்துடன், இந்த வழக்கு விசாரணையை வரும் ஆகஸ்ட் 7- ஆம் தேதிக்கு ஒத்தி வைத்து அவர் உத்தரவிட்டார்.

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TAGGED:

உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு
மதுபானங்களுக்கு ரசீது
CHENNAI HIGH COURT
TASMAC SHOPS
RECEIPTS FOR LIQUOR SALES

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