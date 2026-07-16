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பொருந்தாத சட்டங்களில் வழக்குப்பதிவு செய்வதா? தமிழக அரசுக்கு நீசிமன்றம் கேள்வி

அமைச்சர் மீது தனிப்பட்ட விரோதமோ அல்லது பழிவாங்கும் உணர்வோ இல்லை என்று மனுதாரர் தரப்பில் வாதம் முன்வைக்கப்பட்டது.

சென்னை உயர்நீதிமன்றம்
சென்னை உயர்நீதிமன்றம் -கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 16, 2026 at 8:44 PM IST

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சென்னை: வழக்குப்பதிவுச் செய்வது தொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தல்களை வழங்கியுள்ளது.

திண்டுக்கல் மாவட்டம், பழனி முருகன் திருக்கோயிலுக்கு சொந்தமான நிலத்தை சட்டவிரோதமாகப் பத்திரப்பதிவுச் செய்ததாக இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் மீது சமூக வலைத்தளங்களில் அவதூறு பரப்பியதாக வினோத் சூர்யகுமாரை சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு சைபர் கிரைம் காவல்துறையினர் கைது செய்தனர்.

நில மோசடி செய்ததாக சமூக ஊடகங்களில் போலியான மற்றும் அவதூறான தகவல்களைப் பரப்பியதாக இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சரின் உதவியாளர் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் இந்த வழக்குப்பதிவுச் செய்து நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக காவல் துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

புகாரின் அடிப்படையில், பொது அமைதியைக் குலைப்பது, கலவரத்தைத் தூண்டும் வகையில் செயல்படுவது போன்ற பிரிவுகளின்கீழ் காவல்துறை வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளது. காவல்துறைப் பதிவு செய்த இந்த வழக்கை ரத்து செய்யக்கோரி வினோத் சூர்யகுமார் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார்.

அந்த மனுவில், "இந்த வழக்கு அரசியல் உள்நோக்கத்துடன் தொடரப்பட்டுள்ளது. கைது நடவடிக்கை என்பது அரசியலமைப்பு வழங்கியுள்ள பேச்சுரிமை, கருத்துரிமை, சுதந்திரத்திற்கு எதிரானது என்பதால் தன் மீது போடப்பட்டுள்ள வழக்கை ரத்து செய்ய வேண்டும்" என்று கோரியிருந்தார்.

இந்த வழக்கு நீதிபதி பரதசக்ரவர்த்தி முன்பு இன்று (ஜூலை 16) விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் ஏ.சரவணன், "கோயில் நில விவகாரத்தில் உள்ள முறைகேடுகளை பொதுமக்களுக்கு வெளிச்சம் போட்டுக்காட்டுவதன் மூலம் பொதுநலனுக்குப் பயன்படும் என்ற நம்பிக்கையின் பேரில், அந்தப் பதிவுகள் வெளியிடப்பட்டன. அமைச்சர் மீது தனிப்பட்ட விரோதமோ அல்லது பழிவாங்கும் உணர்வோ இல்லை" என்று வாதிட்டார்.

இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி பரதசக்ரவர்த்தி, "கருத்துத் தெரிவிப்பவருக்கு எதிராக அவதூறு வழக்கு தொடராமல், பொது அமைதியைக் குலைப்பது, கலவரத்தைத் தூண்டும் வகையில் செயல்படுவது போன்ற பொருந்தாதச் சட்டங்களில் வழக்குப்பதிவுச் செய்வதைத் தவிர்க்குமாறு அரசுக்கு அறிவுறுத்துங்கள்" என அரசுக் குற்றவியல் வழக்கறிஞரை அறிவுறுத்தினார்.

மேலும், இந்த வழக்கு குறித்து காவல்துறை பதிலளிக்க உத்தரவிட்ட நீதிபதி பரதசக்ரவர்த்தி, விசாரணையை வரும் ஆக.05- ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தார்.

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TAGGED:

சென்னை உயர்நீதிமன்றம்
தமிழ்நாடு அரசு
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