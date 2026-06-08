ஆர்த்தியின் இடைக்கால ஜீவனாம்ச வழக்கு விசாரணை கெடுவை நீட்டிக்க கோரிய ரவிமோகனின் மனு தள்ளுபடி
நடிகர் ரவி மோகன் தொடர்ந்த வழக்கை தள்ளுபடி செய்த நீதிபதி, இது தொடர்பாக குடும்பநல நீதிமன்றத்தை அணுகுமாறு அவருக்கு உத்தரவிட்டார்.
Published : June 8, 2026 at 4:39 PM IST
சென்னை: நடிகர் ரவி மோகனின் குழந்தைகளின் கல்விக் கட்டணம் தொடர்பாக ஆர்த்தி தொடர்ந்த இடைக்கால ஜீவனாம்ச வழக்கை இரண்டு வாரங்களில் விசாரித்து முடிக்க வேண்டும் என்று குடும்ப நல நீதிமன்றத்திற்கு பிறப்பித்த உத்தரவை மாற்ற முடியாது என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
நடிகர் ரவி மோகன் மற்றும் அவரது மனைவி ஆர்த்தி இடையேயான விவாகரத்து வழக்கு, சென்னை குடும்ப நல நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளது. இந்நிலையில், ரவி மோகன் கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் முதல், தனது குழந்தைகளின் பள்ளிக் கட்டணம் உட்பட எந்தவொரு இடைக்கால ஜீவனாம்சத்தையும் வழங்கவில்லை என ஆர்த்தி, சென்னை குடும்ப நல நீதிமன்றத்தில் புதிதாக மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தார்.
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இந்த மனு, கடந்த ஓராண்டாக விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படாமல் சென்னை குடும்ப நல நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளது. இதையடுத்து, குழந்தைகளின் பள்ளிக் கல்வி கட்டணம் தொடர்பான இடைக்கால ஜீவனாம்ச வழக்கை குடும்ப நல நீதிமன்றம் விரைந்து விசாரித்து முடிக்க உத்தரவிடக் கோரி, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் ஆர்த்தி மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இந்த மனுவை விசாரித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம், ஆர்த்தி தாக்கல் செய்துள்ள இடைக்கால ஜீவனாம்ச மனுவை இரண்டு வாரங்களுக்குள் விசாரித்து உரிய உத்தரவு பிறப்பிக்க வேண்டும் என சென்னை குடும்ப நல நீதிமன்றத்துக்கு உத்தரவிட்டிருந்தது.
இந்நிலையில், இரண்டு வாரங்களில் ஜீவனாம்ச வழக்கை விசாரித்து முடிக்க வேண்டும் என குடும்ப நல நீதிமன்றத்திற்கு விதிக்கப்பட்ட காலக்கெடுவை நீட்டிக்க கோரி, நடிகர் ரவி மோகன் புதிதாக மனு ஒன்றை சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்தார்.
இந்த வழக்கு, நீதிபதி அப்துல் குத்தூஸ் முன்னிலையில் இன்று விசாரணை வந்தது. அப்போது ஆர்த்தி ரவி சார்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் ஜெ.ரவீந்திரன், "ஏற்கனவே நீதிமன்றம் விதித்த காலக்கெடுவை நீடிக்க கூடாது. அவ்வாறு நீட்டித்தால் அதனால் குழந்தைகளின் கல்வி பாதிக்கப்படும்" என்று வாதிட்டார்.
இதையடுத்து, ரவி மோகன் தொடர்ந்த வழக்கை தள்ளுபடி செய்த நீதிபதி அப்துல் குத்தூஸ், இது தொடர்பாக குடும்பநல நீதிமன்றத்தை அணுகுமாறு நடிகர் ரவி மோகனுக்கு உத்தரவிட்டார்.