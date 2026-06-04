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அதிமுக பொதுக்குழு விவகாரம்: வழக்கை திரும்ப பெற ஜே.சி.டி.பிரபாகருக்கு அனுமதி

அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தாக்கல் செய்த வழக்கையும் திரும்பப் பெற அனுமதி வழங்கி சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார்.

சென்னை உயர்நீதிமன்றம்
சென்னை உயர்நீதிமன்றம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 4, 2026 at 12:40 PM IST

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சென்னை: அதிமுகவில் இருந்து நீக்கப்பட்டதை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கை திரும்பப் பெற தற்போதைய சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகருக்கு அனுமதி வழங்கி சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

கடந்த 2022- ஆம் ஆண்டு ஜூன் 23- ஆம் தேதி அதிமுகவின் பொதுக்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த பொதுக்குழுவுக்கு தடை விதிக்கக்கோரி அதிமுக நிர்வாகி வைரமுத்து என்பவர் தாக்கல் செய்த வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் தனி நீதிபதி, அதிமுக பொதுக்குழுவுக்கு தடை விதிக்க மறுத்துவிட்டார்.

அந்த உத்தரவை எதிர்த்து தாக்கல் செய்யப்பட்ட மேல்முறையீட்டு வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம், ஏற்கனவே ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட தீர்மானங்களை மட்டும் நிறைவேற்ற வேண்டும் எனவும், புதிதாக தீர்மானங்கள் நிறைவேற்ற கூடாது எனவும் குறிப்பிட்டு அனுமதி வழங்கியிருந்தது.

இந்த நிலையில், ஜூன் 23- ஆம் தேதி நடந்த அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டத்தில் ஏற்கனவே ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட தீர்மானங்களை நிராகரித்ததுடன், கட்சியின் அவைத் தலைவராக தமிழ்மகன் உசேனை நியமித்தும், அடுத்த பொதுக்குழு ஜூலை 11- ஆம் தேதி நடத்தப்படும் என்றும் தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. இந்த பொதுக்குழு கூட்டத்தில், ஒருங்கிணைப்பாளர் மற்றும் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவிகளை கலைத்து மீண்டும் பொதுச்செயலாளர் பதவியை உருவாக்கும் தீர்மானமும் நிறைவேற்றப்பட்டது. அதேபோல் ஓ.பன்னீர்செல்வம், மனோஜ் பாண்டியன், வைத்தியலிங்கம், ஜே.சி.டி பிரபாகர் உள்ளிட்டோரை கட்சியில் இருந்து நீக்கியும் சிறப்பு தீர்மானமும் நிறைவேற்றப்பட்டது.

இதையடுத்து, ஜூலை 11- ஆம் தேதி நடத்தப்பட்ட பொதுக்குழு கூட்டத்துக்கு தடை விதிக்கக்கோரி அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளராக இருந்த ஓ.பன்னீர்செல்வம் வழக்குத் தாக்கல் செய்திருந்தார். ஆனால், பொதுக்குழுவுக்கு தடை விதிக்க உயர் நீதிமன்றம் மறுத்துவிட்டது. எனினும், தங்களை கட்சியில் இருந்து நீக்கிய தீர்மானத்திற்கு எதிராக சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் ஓ.பன்னீர்செல்வம், மனோஜ் பாண்டியன், வைத்தியலிங்கம், ஜே.சி.டி பிரபாகர் உள்ளிட்டோர் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தனர்.

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இந்த நிலையில், ஓ.பன்னீர்செல்வம், மனோஜ் பாண்டியன் மற்றும் வைத்தியலிங்கம் ஆகியோர் திமுகவிலும், ஜே.சி.டி.பிரபாகர் தவெகவிலும் இணைந்துள்ள நிலையில், இந்த உரிமையியல் வழக்குகளைத் திரும்ப பெற அனுமதிக் கோரி ஓ.பன்னீர்செல்வம் உள்ளிட்ட அனைவர் தரப்பிலும் உயர் நீதிமன்ற பதிவுத்துறைக்கு கடிதங்கள் அளிக்கப்பட்டன.

இவ்வழக்கு நீதிபதி குமரேஷ் பாபு முன்பு இன்று (ஜூன் 04) விசாரணைக்கு வந்தன. அப்போது வழக்குகளை திரும்பப் பெறுவது தொடர்பான கடிதங்கள் நீதிபதி முன்பு சமர்பிக்கப்பட்டது. அதை ஏற்ற நீதிபதி, அனைத்து வழக்குகளையும் திரும்பப் பெற அனுமதி வழங்கி உத்தரவிட்டார். இதேபோல் கட்சி நடவடிக்கைகளில் தலையிடவும், கட்சியின் கொடி சின்னம் ஆகியவற்றை பயன்படுத்தவும் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பினருக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என்று அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தாக்கல் செய்த வழக்கையும் திரும்பப் பெற அனுமதி வழங்கி உத்தரவிட்டார்.

ஜே.சி.டி.பிரபாகர் தற்போது 17-வது தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையின் சபாநாயகராக உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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