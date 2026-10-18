சென்னையில் இன்று அதி கனமழைக்கான ரெட் அலர்ட்; உருவானது காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதி - வானிலை ஆய்வு மையம் அப்டேட்
சென்னைக்கு ரெட் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், தமிழ்நாடு அரசு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை முடுக்கிவிட்டுள்ளது. மீட்புப் பணிகள் மற்றும் பொதுமக்களின் புகார்களுக்கு உடனடி தீர்வு காண மண்டல வாரியான அதிகாரிகளின் தொடர்பு எண்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.
Published : October 18, 2026 at 3:39 PM IST
சென்னை: சென்னையில் இன்று அதி கனமழைக்கான ரெட் அலர்ட் எச்சரிக்கையை சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் விடுத்துள்ளது.
சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு மையம் இன்று (அக்.18) வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக சென்னை மாநகர் மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் இன்று (அக்.18) வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒருசில பகுதிகளில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய கனமழையும் இடை இடையே ஓரிரு முறை மிக கனமழையும் பெய்ய வாய்ப்புள்ளது; அதி கனமழை பெய்வதற்கு வாய்ப்புள்ளதால் சென்னைக்கு ரெட் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல், திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், தேனி ஆகிய ஐந்து மாவட்டங்களுக்கு மிக கனமழைக்கான ஆரஞ்சு அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
காஞ்சிபுரம், வேலூர், திருப்பத்தூர், திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, கடலூர், திருப்பூர், திருச்சிராப்பள்ளி, திண்டுக்கல், மதுரை, விருதுநகர், தென்காசி, திருநெல்வேலி உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு இன்று கனமழைக்கான மஞ்சள் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. புதுச்சேரி, காரைக்காலிலும் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது" இவ்வாறு வானிலை அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நாளை (அக்.19) சென்னை, திருச்சி, கோயம்புத்தூர், மற்றும் நீலகிரி மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கூடிய கன முதல் மிக கனமழை பெய்யக்கூடும்.
மக்களுக்கு எச்சரிக்கை ஒலியுடன் ரெட் அலர்ட்
சென்னையில் இன்று (அக்.18) அதி கனமழைக்கான ரெட் அலர்ட் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளதால் தமிழ்நாடு அரசின் பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையத்தின் சார்பில் சென்னை மக்களுக்கு எச்சரிக்கை ஒலியுடன் கூடிய மெசேஜ் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. அதில், "சென்னையில் இன்று அதி கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது; பொதுமக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கவும், அதிகாரப்பூர்வ வானிலை அறிவிப்புகள் மற்றும் பாதுகாப்பு வழிகாட்டுதல்களைப் பின்பற்றவும்" எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
புதிய காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதி
இதனிடையே, அரபிக்கடல் பகுதியில் புதிய காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதி உருவானது. இந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதி அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் தீவிரமடையும். இதனால் வடகிழக்கு பருவமழை மேலும் தீவிரமடைய வாய்ப்புள்ளது" என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. எனினும், மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை எதுவும் விடுக்கப்படவில்லை.
மீட்புப் பணிகள் மற்றும் பொதுமக்களின் புகார்களுக்கு உடனடி தீர்வு காண மண்டல வாரியான அதிகாரிகளின் தொடர்பு எண்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. @CMOTamilnadu @TVKVijayHQ @imrajmohan #CMJosephVijay #TNOfficialUpdates #TNDIPR #TamilNadu #TNGovt #CMForThePeople https://t.co/vvd37ekh10— TN DIPR (@TNDIPRNEWS) October 17, 2026
சென்னைக்கு ரெட் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், தமிழ்நாடு அரசு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை முடுக்கிவிட்டுள்ளது. மீட்புப் பணிகள் மற்றும் பொதுமக்களின் புகார்களுக்கு உடனடி தீர்வு காண மண்டல வாரியான அதிகாரிகளின் தொடர்பு எண்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.