யாரையும் குறை சொல்வதற்கான நேரம் இதுவல்ல - அமைச்சர் ராஜ்மோகன்
எழும்பூர் தொகுதியில் மழைநீர் தேங்கியுள்ள பகுதிகளில் இருந்து மழைநீரை அகற்றும் பணிகள் நடைபெற்று வருவதாக அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 18, 2026 at 8:03 PM IST
சென்னை: "இது யாரையும் குறைச் சொல்வதற்கான நேரம் அல்ல; மக்கள் பணி செய்வதற்கான நேரம்" என அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு முழுவதும் கூட்டுறவுக் கடைகள் மூலமாக சன்னரக அரசி கிலோ ரூபாய் 30- க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. அதன் ஒரு பகுதியாக இன்று (அக்.18) பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி ரிப்பன் கட்டிடத்தில் உள்ள கூட்டுறவு பண்டகச் சாலையில் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தொடங்கி வைத்தார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அமைச்சர் ராஜ்மோகன், "ஆறு வகையான மளிகை பொருட்கள், குறைந்த விலையில் மக்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. மக்களுக்கு சன்னரக அரசி ரூபாய் 30-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. மளிகைப் பொருட்களும் சந்தை விலையைவிட குறைவாக விற்பனை செய்யப்படுகின்றன. பல்வேறு காரணங்களால், விலையேற்றம் ஏற்படுகிறது.
சென்னையில் மழைநீர் தேக்கத்திற்கு யாரையும் குறைச்சொல்லும் நேரம் அல்ல. அதிகாரிகள் இரவு முழுவதும் சிறப்பாக வேலை செய்ததால் மழைநீர் விரைந்து வெளியேற்றப்பட்டுள்ளது. இன்னும் முழுமையாக பணிகள் முடிவு பெறவில்லை. அதையும் விரைந்து முடிப்போம். இன்னும் வேகமாக மழை வரும் நேரத்திலும் இந்த பணி தொடரும். மழைநீர் வடிகால் பணிகள் முழுமையாக முடிந்ததாக கடந்த ஆட்சியாளர்கள் கூறுகின்றனர். இந்த மழை சீசன் முடிந்தவுடன் தான் அது தெரியவரும். ஆனால் கடந்த ஆட்சியில் ஏன் மழைநீர் தேங்கி நின்றது என அனைவருக்கும் கேள்வி இருந்தது.
தற்போது மழைநீர் வடிகால் பணிகள் அதிவேகமாக நடந்து வருகிறது. அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தலைமையில் அனைத்து அதிகாரிகளையும் அழைத்துப் பேசி நடவடிக்கை எடுத்ததால் தான் தற்போது இந்த நிலைமைக் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. முதலமைச்சரின் ஆலோசனையின் பெயரில் அனைவருக்கும் தனித்தனியாக பணிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. மழைநீர் தேங்கும் பகுதிகளில் உள்ள வயதானவர்கள், பெண்களுக்கு முன்கூட்டியே மாநகராட்சி சார்பில் தொடர்புக் கொள்ளப்பட்டு அவர்களுக்கு உதவி செய்யப்பட்டு வருகிறது. கட்சிப் பாகுபாடு இன்றி நாம் வேலை செய்து வருகிறோம். இது யாரையும் குறைச் சொல்வதற்கான நேரம் அல்ல. இது மக்கள் பணி செய்வதற்கான நேரம்.
அனைத்துப் பகுதிகளிலும் தண்ணீர் வெளியேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளன. சில இடங்களில் தாழ்வான பகுதிகளில் உள்ள வீடுகள் தான் பாதிப்படைந்துள்ளன. எழும்பூர் தொகுதியில் மழைநீர் தேங்கியுள்ள பகுதிகளை ஆய்வு செய்து மழைநீரை அகற்றி வருகிறோம். வானிலை ஆய்வு மையம், தனியார் வானிலை ஆய்வாளர்களுடன் கலந்துப் பேசியிருக்கிறோம். அவர்கள் தரும் அறிக்கையின் அடிப்படையில் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை விடுவதா? வேண்டாமா? என்பது குறித்த நேரத்தில் கூறுவோம்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.