சென்னை பாரிமுனையில் 8 மணி நேரத்தில் 35 செ.மீ. மழை பதிவு – பொதுமக்கள் வெளியே வர வேண்டாம் என அமைச்சர் வேண்டுகோள்
மழை பாதிப்புகளைக் கண்காணிக்க கட்டுப்பாட்டு அறை தயார் நிலையில் உள்ளது. பொதுமக்கள் தங்களது புகார்களை 1913 என்ற எண்ணில் தெரிவிக்கலாம்.
Published : October 18, 2026 at 9:30 AM IST
சென்னை: சென்னை பாரிமுனை பகுதியில், 8 மணி நேரத்தில் 35 செ.மீ. மழை பதிவாகியுள்ளதால், மழை முடியும் வரை பொதுமக்கள் வெளியே வர வேண்டாம் என பொதுப்பணித்துறை மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
சென்னை மாநகராட்சியின் ரிப்பன் மாளிகையில் உள்ள கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு இன்று அதிகாலை வருகை தந்த அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, சென்னையில் பெய்துவரும் கனமழை மற்றும் மழைநீர் தேங்கியுள்ள பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆய்வு செய்தார். முன்னதாக, தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையினருக்கு தேவையான அறிவுறுத்தல்களை வழங்கினார்.
தொடர்ந்து, சென்னை எழிலகத்தில் உள்ள மாநிலக் கட்டுப்பாட்டு அறையில் மழை பாதிப்புகள் குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்ட அவர், பின்னர் பாரிமுனை பகுதியில் மழைநீர் தேங்கியுள்ள இடங்களையும் பார்வையிட்டார்.
இதைத்தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா," வடகிழக்குப் பருவமழையை முன்னிட்டு கடந்த இரண்டு மாதங்களாக நீர்நிலைகளைத் தூர்வாரும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. தற்போது மணலி, எண்ணூர், பாரிமுனை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அதிகனமழை பதிவாகியுள்ளது.
மழை பாதிப்புகளைக் கண்காணிக்க கட்டுப்பாட்டு அறை தயார் நிலையில் உள்ளது. பொதுமக்கள் தங்களது புகார்களை 1913 என்ற எண்ணில் தெரிவிக்கலாம். மழையால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உணவு வழங்குவதற்காக 6 முகாம்களில் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
மழை பாதிப்புகள் குறித்து முதலமைச்சர் ஒவ்வொரு மணி நேரத்திற்கும் ஒருமுறை கேட்டறிந்து வருகிறார். சென்னை மாநகராட்சியின் 15 மண்டலங்களிலும் ஐ.ஏ.எஸ்.அதிகாரிகள் கண்காணிப்புப் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இது சாதாரண மழை அல்ல. எட்டு மணி நேரத்தில் 35 செ.மீ. மழை பதிவாகியுள்ளது. இருப்பினும் பொதுமக்கள் பதற்றமடைய வேண்டாம். மழை முடியும் வரை தேவையின்றி வெளியே வருவதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.
மேலும், பழைய கட்டடங்கள் குறித்த கணக்கெடுப்புப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. பழைய கட்டடங்களில் வசிப்பவர்களை மழைக்காலம் முடியும் வரை பாதுகாப்பான மாற்று இடங்களில் தங்க வைக்கவும் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன" என்று அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தெரிவித்தார்.