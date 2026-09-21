இடைத்தேர்தல் விவகாரம்: இழப்பீடு வசூலிக்க தேர்தல் ஆணையத்துக்கு நீதிமன்றம் எப்படி உத்தரவு பிறப்பிக்க முடியும்? நீதிபதிகள் கேள்வி
நீதிமன்றங்கள் சட்டம் இயற்ற முடியாது. ஆவணங்களின் அடிப்படையில் மட்டுமே அது சரியா? தவறா? என்பதை நீதிமன்றம் ஆய்வு செய்ய முடியும் என நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.
Published : September 21, 2026 at 2:32 PM IST
சென்னை: ராஜினாமா செய்து விட்டு மீண்டும் இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடுபவர்களிடமிருந்து இழப்பீடு வசூலிக்கும் வகையில் எந்த சட்டமும் இல்லாத நிலையில், நீதிமன்றம் எப்படி இழப்பீடு வசூலிக்க தேர்தல் ஆணையத்துக்கு உத்தரவு பிறப்பிக்க முடியும்? என நீதிமன்ற கேள்வி எழுப்பி தீர்ப்பை ஒத்திவைத்தது.
கடந்த ஏப்ரல் மாதம் நடந்த தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில், மதுராந்தகம், தாராபுரம், அம்பாசமுத்திரம், பெருந்துறை, கரூர் மற்றும் விராலிமலை தொகுதிகளில் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆறு அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் தங்கள் பதவிகளை ராஜினாமா செய்து விட்டு தவெகவில் இணைந்தனர்.
தேர்தல் வழக்கு
இதில் தேர்தல் வழக்கு நிலுவையிலுள்ள அம்பாசமுத்திரம், பெருந்துறை, கரூர், விராலிமலை மற்றும் திருச்சி கிழக்கு தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் அறிவிக்க உயர் நீதிமன்றம் தடை விதித்துள்ளது.
தேர்தல் வழக்கு நிலுவையில் இல்லாததால் மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தலை தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.
தேர்தல் செலவு
இந்நிலையில், தேர்தல் முடிவுகள் வெளியான குறுகிய காலத்தில், மக்கள் தீர்ப்பை புறக்கணித்து அரசியல் காரணங்களுக்காக எம்.எல்.ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்ததால், இடைத்தேர்தலில் அவர்கள் போட்டியிட வேட்பு மனு தாக்கல் செய்யும்போது தேர்தல் செலவை டெபாசிட் செய்யும் வகையில் உரிய நடைமுறையை வகுக்கும் படி தேர்தல் ஆணையத்துக்கு உத்தரவிடக்கோரி சென்னை சைதாப்பேட்டையைச் சேர்ந்த வழக்கறிஞர் சுதன் என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் பொதுநல வழக்கு தாக்கல் செய்தார்.
அதில், சொந்த அரசியல் காரணங்களுக்காக எம்.எல்.ஏக்கள் தங்கள் பதவியை ராஜினாமா செய்ததால், பொதுமக்களின் வரிப்பணத்தில் இடைத்தேர்தல் நடத்தப்பட வேண்டிய சூழல் உள்ளது. இந்த செலவுகளுக்கு அவர்களையே பொறுப்பாக்கும் வகையில் உரிய நடைமுறைகளை வகுக்க வேண்டும்.
மேலும், தேர்தல் முடிவுகள் வெளியான குறுகிய காலத்தில் அரசியல் காரணங்களுக்காக மக்கள் தீர்ப்பை புறக்கணித்து பதவி விலகுபவர்களை குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு தேர்தலில் போட்டியிட தடை விதிக்கும் வகையில் சட்டம் கொண்டு வருவது குறித்து ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்று மனுவில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த வழக்கு முடியும் வரை மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் நடத்த தடை விதிக்க வேண்டும் என்றும், இந்த தொகுதிகளுக்கு தவெக வேட்பாளர்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள முன்னாள் எம்.எல்.ஏக்கள் மரகதம் குமாரவேல் மற்றும் சத்தியபாமா ஆகியோரின் வேட்பு மனுக்களை ஏற்க தேர்தல் ஆணையத்துக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என்றும் மனுவில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல, திருச்சி கிழக்கு, கரூர், விராலிமலை, பெருந்துறை, அம்பாசமுத்திரம், மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் ஆகிய தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் நடத்த ஆகும் செலவுகளை அறிக்கையாக தாக்கல் செய்ய தேர்தல் ஆணையத்துக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் மனுவில் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது.
நீதிமன்றம் கருத்து
இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ. தர்மாதிகாரி, நீதிபதி ஜ. அருள்முருகன் அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் சிங்காரவேலன், “மக்கள் முடிவை புறம்தள்ளிவிட்டு வேறு கட்சியில் சேர தங்கள் பதவிகளை ராஜினாமா செய்துள்ளனர்.
அதனால், மரகதம் குமரவேல் மற்றும் சத்தியபாமா ஆகிய இருவரும் தேர்தலில் நிற்க தடை விதிக்க வேண்டும். ஒரு கட்சியிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு, பிறகு அதிலிருந்து விலகி வேறு கட்சியில் சேர்ந்து போட்டியிடுவது கட்சித்தாவல் தடை சட்டத்திலிருந்து தப்பிக்கவே ஆகும்” என தெரிவித்தார்.
தேர்தல் ஆணையம் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், “மனுதாரர் கோரிக்கையை பரிசீலிக்க முடியாது. ஜனநாயக முறைப்படி ராஜினாமா செய்த உறுப்பினர் மீண்டும் தேர்தலில் போட்டியிட எந்த தடையும் இல்லை” என தெரிவித்தார்.
அதற்கு நீதிபதிகள், “எந்த அடிப்படையில் இந்த வழக்கில் உத்தரவு பிறப்பிக்க முடியும்? ராஜினாமா செய்து விட்டு மீண்டும் தேர்தலில் போட்டியிடுபவர்களிடமிருந்து இழப்பீடு வசூலிக்கும் வகையில் எந்த சட்டமும் இதுவரை இல்லை. எந்த சட்டமும் இல்லாத நிலையில், நீதிமன்றம் எப்படி இழப்பீடு வசூலிக்க உத்தரவு பிறப்பிக்க முடியும்? நீதிமன்றங்கள் சட்டம் இயற்ற முடியாது. ஆவணங்களின் அடிப்படையில் மட்டுமே அது சரியா? தவறா? என்பதை நீதிமன்றம் ஆய்வு செய்ய முடியும்.
தேர்தல் செலவுகளை வேட்பாளர்களிடமிருந்து வசூலிக்கவும், தேர்தலில் நிற்க தடை விதிக்கவும் தேர்தல் ஆணையத்துக்கு உத்தரவிட முடியாது. தேர்தல் செலவை வேட்பாளர்களிடமிருந்து வசூலிக்க சட்டம் கொண்டு வரும்படி எப்படி தேர்தல் ஆணையத்துக்கு நீதிமன்றம் உத்தரவிட முடியும்?” என கேள்வி எழுப்பி தீர்ப்பை ஒத்திவைத்தனர்.