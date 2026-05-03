துறைமுகம் தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை தொடக்கம்
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் துறைமுகம் தொகுதியில் திமுக சார்பில் சேகர்பாபு களமிறங்கியுள்ளார். அதிமுக சார்பில் ராயபுரம் மனோவும், தவெக சார்பில் சினோரா பாபுவும் போட்டியிடுகின்றனர்.
Published : May 3, 2026 at 6:32 PM IST|
Updated : May 4, 2026 at 7:19 AM IST
சென்னை: தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில், துறைமுகம் தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கியது.
சென்னையில் உள்ள விஐபி தொகுதிகளில் முக்கியமானதாக துறைமுகம் தொகுதி கருதப்படுகிறது. தமிழ்நாட்டிலேயே சிறிய தொகுதி என்கிற சிறப்பும் இத்தொகுதிக்கு உள்ளது.
ஆரம்பகாலம் முதலாகவே திமுகவின் கோட்டையாக இருந்து வருகிறது துறைமுகம் தொகுதி. 1977, 1980, 1984ஆம் ஆண்டு சட்டமன்றத் தேர்தல்களில் திமுகவின் ஏ.செல்வராஜுக்கு ஹாட்ரிக் வெற்றியை கொடுத்த தொகுதி இது. தொடர்ந்து, 1989, 1991 தேர்தல்களில் மறைந்த முதல்வர் கருணாநிதி வெற்றி பெற்றார்.
அதன் பிறகு, 1996, 2001, 2006ஆம் ஆண்டுகளில் க. அன்பழன் துறைமுகம் தொகுதியில் ஹாட்ரிக் வெற்றியை பதிவு செய்தார்.
இவ்வாறு துறைமுகம் தொகுதி திமுகவின் இரும்புக் கோட்டையாக உருவெடுத்தது. ஆனால், 2011 தேர்தலில் நிலைமை தலைகீழாக மாறியது. அன்றைய தேர்தலில் களமிறங்கிய பழ. கருப்பையா, திமுக கூட்டணி வேட்பாளர் அல்தாப் உசேனை பெருவாரியான வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார். ஆனால், 2016ஆம் ஆண்டு கட்சியை விட்டு அவர் நீக்கப்பட்டதால் துறைமுகம் தொகுதியே காலியானது.
பின்னர், 2016, 2021 சட்டமன்றத் தேர்தல்களில் திமுக சார்பில் பி.கே. சேகர்பாபு பிரம்மாண்ட வெற்றி பெற்றார்.
இந்நிலையில், தற்போதைய 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் துறைமுகம் தொகுதியில் திமுக சார்பில் சேகர்பாபுவே களமிறங்கியுள்ளார். அதிமுக சார்பில் ராயபுரம் மனோவும், தவெக சார்பில் சினோரா பாபுவும் போட்டியிடுகின்றனர்.
இந்த தேர்தலில் ராயபுரம் தொகுதயில் 82.56 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. கள நிலவரத்தை பொறுத்தவரை, சேகர்பாபுவுக்கும், தவெகவின் சினோரா பாபுவுக்கும் இடையேதான் நேரடி போட்டி நிலவுவதாக அரசியல் நிபுணர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
ராயபுரத்தில் கணிசமாக வசிக்கும் மீனவ சமூகத்தினரின் வாக்குகள் பெரும்பாலும் தவெக பக்கம் செல்லும் எனக் கூறப்படுகிறது. இருந்தபோதிலும், திமுக பாரம்பரிய வாக்குகளே சேகர்பாபு வெற்றி வாகை சூடுவதற்கு போதுமானது என அரசியல் ஆர்வலர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
துறைமுகம் தொகுதியை திமுகவின் கோட்டை என சேகர்பாபு மீண்டும் நிரூபிப்பாரா என்பது சில மணிநேரங்களில் தெரிந்துவிடும்.