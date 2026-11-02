"மக்களிடம் வாக்குகளைப் பெறுவது மட்டுமே நோக்கமாக இருக்கக்கூடாது"- ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேக்கர் 'அட்வைஸ்'
"தமிழ்நாட்டில் கல்வியறிவு 21%-ல் இருந்து 85% ஆக உயர்ந்துள்ளது. பெண் படிப்பில் சிறந்து விளங்குகின்றனர்" என இஸ்ரோ தலைவர் நாராயணன் பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 2, 2026 at 1:34 PM IST
சென்னை: "மக்களுக்கு அதை இலவசமாக வழங்குகிறோம்; இதை இலவசமாக வழங்குகிறோம் என்று அறிவித்து அவர்களிடம் வாக்குகளைப் பெறுவது மட்டுமே நோக்கமாக இருக்கக் கூடாது" என தமிழ்நாடு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேக்கர் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
சென்னை கிண்டியில் உள்ள மக்கள் பவனில் தமிழ்நாடு தின விழா நேற்று (நவம்பர் 1) நடைபெற்றது. தமிழ்நாடு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேக்கர் தலைமையில் நடந்த விழாவில் இஸ்ரோ தலைவர் நாராயணன், இஸ்ரோ விஞ்ஞானி வீரமுத்துவேல், மெட்ராஸ் பொருளாதார வளர்ச்சி ஆய்வுகள் நிறுவனத்தின் இயக்குநர் சுரேஷ் பாபு உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
விழாவில், தமிழரின் பாரம்பரியத்தைப் பறைசாற்றும் வகையில் கரகாட்டம், மயிலாட்டம், பொய்க்கால் குதிரையாட்டம், பறை இசை போன்ற நாட்டுப்புறக் கலை நிகழ்ச்சிகளும் நடைபெற்றன. பின்னர் கலைஞர்களுக்கு கேடயம் வழங்கிய ஆளுநர், பாராட்டும், வாழ்த்தும் தெரிவித்தார்.
Thiru. Rajendra Vishwanath Arlekar, Hon’ble Governor of Tamil Nadu, witnessed the vibrant cultural programmes organised as part of the Tamil Nadu Foundation Day Celebrations. The cultural performances showcased the rich artistic traditions, diverse cultural heritage, and timeless values of Tamil Nadu, reflecting the State’s unique identity and civilisational legacy. The event celebrated the spirit of Tamil culture and its enduring contribution to India’s cultural richness, fostering pride in our heritage and inspiring younger generations to preserve and promote our glorious traditions. #TamilNaduFoundationDay #TamilNadu #Excellence #Inspiration #NationBuilding #LokBhavanTamilNadu #EkBharatShreshthaBharat @rashtrapatibhvn @VPIndia @PMOIndia @HMOIndia @MinOfCultureGoI @rajendraarlekar @MIB_India @PIB_India @pibchennai @EBSB_Edumin @PIB_India @PIBCulture @DDNewslive @PTI_News @airnewsalert @ani_digital @DDTamilNews @AIRNews_Chennai— LOK BHAVAN, TAMIL NADU (@lokbhavan_tn) November 1, 2026
விழாவில் பேசிய ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேக்கர், "தமிழ்நாட்டின் ஆளுநராக இருப்பதில் பெருமிதம் கொள்கிறேன். தமிழ்நாட்டில் சேவை மனப்பான்மை, பண்பாடு, உறுதிப்பாடு, விண்வெளித்துறை என அனைத்துத் திறன்களும், வளங்களும் உள்ளன. எனவே, இந்த மாநிலத்தின் வளர்ச்சியை முன்னெடுத்துச் செல்லும் ஆற்றல் மக்களிடமே உள்ளது.
அரசியல் காரணங்களுக்காக இலவசப் பொருட்களையும், திட்டங்களையும் அறிவிப்பது ஒரு போக்காக மாறியுள்ளது. மக்களுக்கு இதை இலவசமாக வழங்குகிறோம், அதை இலவசமாக வழங்குகிறோம் என்று அறிவித்து அவர்களிடம் வாக்குகளைப் பெறுவது மட்டுமே நோக்கமாக இருக்கக் கூடாது.
தேர்தலில் வாக்களிப்பதுடன் முடிந்து விடக் கூடாது. மக்கள் நாட்டின் நிர்வாகத்திலும், வளர்ச்சிப் பணிகளிலும், மக்கள் நேரடியாகவும், முனைப்புடனும் பங்கேற்க வேண்டும். அரசின் செயல்பாடுகளில் சமூகத்தின் பங்களிப்பும், மக்கள் பங்கேற்பும் மிகவும் அவசியமாகும்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய இஸ்ரோ தலைவர் நாராயணன், "கன்னியாகுமரியில் உள்ள சிறிய கிராமத்தில் பிறந்து அரசுப் பள்ளியில் படித்து இன்றைக்கு இஸ்ரோ தலைவராக உள்ளேன். நம் நாடு சுதந்திரமடைந்தபோது 97.05% மக்கள் விளிம்பு நிலையில் இருந்தனர். ஆனால், தற்போது பொருளாதாரத்தில் இந்தியா 4- வது இடத்திற்கு உயர்ந்திருப்பது நமக்கு பெருமை.
பிரதமர் நரேந்திர மோடி, சென்னைக்கு வருகைப் புரிந்து சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்ட வழித்தட மெட்ரோ ரயில் சேவையைத் தொடங்கி வைத்தார். சுதந்திரமடைந்த காலத்தில் நம்மைப் பாதுகாக்க எந்த ஏவுகணையும் இல்லை. ஆனால் இன்று எப்படி வளர்ந்துள்ளோம் என பார்க்க வேண்டும். தமிழ்நாட்டில் கல்வியறிவு 21%-ல் இருந்து 85% ஆக உயர்ந்துள்ளது. பெண்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்குகின்றனர்.
பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் இந்தியா சிறப்பாக வளர்ந்துள்ளது. 1962- ஆம் ஆண்டு விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையத்தைத் தொடங்கி, அமெரிக்கா வழங்கிய சிறிய ராக்கெட்டுகளை ஏவி வந்தோம். ஆனால் இன்றைக்கு 6,000 கிலோ எடைக்கொண்ட ராக்கெட்டுகளை விண்வெளிக்கு அனுப்பும் அளவிற்கு வளர்ச்சி அடைந்துள்ளோம்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த இஸ்ரோ தலைவர் நாராயணன், "குலசேகரப்பட்டினத்தில் இஸ்ரோ சார்பில் ராக்கெட் ஏவுதளம் அமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. அடுத்தாண்டில் குலசேகரப்பட்டினத்தில் இருந்து ராக்கெட் ஏவப்படும். கன்னியாகுமரியில் விண்வெளி பூங்கா அமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. விண்ணில் உள்ள 56 செயற்கைக்கோள்களை நமது மக்கள் பயன்படுத்தி வருகின்றன. ஆனால் நமக்கு ஆயிரக்கணக்கான செயற்கைக்கோள்கள் வேண்டும். அதனால் தான் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, தனியார் ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் உதவிடும் வகையில் திட்டத்தைக் கொண்டு வந்துள்ளார்.
ஆறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மூன்று ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் மட்டுமே இருந்தன. தற்போது 440 ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. எனவே, விண்வெளித்துறையில் நிறைய வேலைவாய்ப்புகள் உள்ளன" என்றார்.