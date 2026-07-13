பேருந்துக்காக கோரிக்கை வைத்த அரசுப் பள்ளி மாணவர்கள் - உடனே நிறைவேற்றிய த.வெ.க எம்.எல்.ஏ
புதிய பேருந்து சேவைகளுக்கு ஏற்பாடு செய்து தந்த முதலமைச்சர் விஜய், போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர், எம்.எல்.ஏ உள்ளிட்டோருக்கு மாணவ, மாணவிகளும், பள்ளி தலைமையாசிரியரும் நன்றி தெரிவித்தனர்.
Published : July 13, 2026 at 1:50 PM IST
சென்னை: அரசுப் பள்ளி மாணவ, மாணவிகளின் கோரிக்கையினை ஏற்று 2 புதிய அரசுப் பேருந்து சேவைகளை சைதாப்பேட்டை தொகுதி த.வெ.க சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் (எம்.எல்.ஏ) அருள் பிரகாசம் தொடங்கி வைத்தார்.
சென்னை கிண்டி மடுவங்கரையில் உள்ள அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் படிக்கும் மாணவ, மாணவிகள் வந்து செல்ல மிகவும் சிரம்மப்படுவதாகவும், பொதுமக்கள் பயணிக்கும் அரசுப் பேருந்துகள் காலை மற்றும் மாலை நேரங்களில் கூட்டமாக வருவதால் பள்ளிக்கு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் சென்று வர முடியவில்லை என்றும் தங்களுக்கு என தனிப்பேருந்து விட வேண்டும் என்று மாணாக்கர்கள் சார்பில் சைதாப்பேட்டை த.வெ.க எம்.எல்.ஏ அருள் பிரகாசத்திடம், பள்ளித் தலைமையாசிரியர் உஷா ராணி கோரிக்கை வைத்தார்.
இதையடுத்து, அரசுப் போக்குவரத்துக் கழக அதிகாரிகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி, அரசுப் பள்ளி மாணவர்கள் பாதுகாப்பாகப் பள்ளிக்கு வந்துச் செல்ல கிண்டி மடுவங்கரை பகுதியில் உள்ள அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் இருந்து, சின்னமலை அரசு உயர்நிலைப் பள்ளி வரை செல்ல இரண்டு அரசுப் பேருந்துகளை இன்று (ஜூலை 13) மாணாக்கர்கள் பயன்பாட்டிற்காக சைதாப்பேட்டை தவெக எம்எல்ஏ அருள் பிரகாசம் கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார்.
அத்துடன், அரசுப் பேருந்தில் மாணவ, மாணவிகளுடன் எம்எல்ஏ அருள் பிரகாசம் பயணித்தார். அரசுப் பள்ளி மாணவ, மாணவிகளுக்கென இரண்டு அரசுப் பேருந்துகளை இயக்கியதற்கு மாணாக்கர்கள் எம்எல்ஏவிற்கு நன்றியைத் தெரிவித்தனர்.
இது குறித்து செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அரசுப் பள்ளியின் தலைமையாசிரியர் உஷா ராணி, "போக்குவத்துத்துறை அமைச்சர், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய், சைதாப்பேட்டை எம்எல்ஏ அருள் பிரகாசம் ஆகியோருக்கு முதலில் நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.
எங்கள் பள்ளி மாணவ, மாணவிகள் பேருந்தில் பயணம் செய்வதற்கு மிகுந்த சிரம்மத்திற்குள்ளானர்கள். பள்ளி மாணவ, மாணவிகள் சிரமமின்றி பள்ளிக்கு வந்துச் செல்ல ஏதுவாக பேருந்து சேவைகளைத் தொடங்கி வைத்த தவெக எம்எல்ஏவுக்கும், பெருநகர சென்னை மாநகராட்சிக்கு நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்" என்றார்.
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மாணவி கோவர்த்தினி கூறுகையில், "காலை நேரத்தில் அரசுப் பேருந்தில் அதிகக் கூட்டம் இருந்ததால் பேருந்தில் ஏற முடியாத நிலை இருந்தது. இதனால் பள்ளி காலதாமதமாகச் சென்று வந்தோம். மாலை நேரத்திலும் பேருந்தில் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும்.
பேருந்தில் ஏறி இறங்க மிகவும் சிரம்மப்பட்டோம். மாணவ, மாணவிகள், ஆசிரியர்கள் உள்ளிட்டோர் தவெக எம்எல்ஏவிடம் கோரிக்கை வைத்தோம். இதையடுத்து, சிறப்பு பேருந்துகள் சேவைத் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. முதலமைச்சர் விஜய், போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர், எம்எல்ஏ ஆகியோருக்கு நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.