’படிப்பு தான் கனவு’ - 90 சதவீத உடல் பாதிப்பிலும் தன்னம்பிக்கையுடன் சாதித்து ஐஐடியில் சேர்ந்த மாணவர்
உடல் பாதிப்பை ஒருபோதும் ஒரு கஷ்டமாக எண்ணாத சந்தோஷ், 12-ம் வகுப்பில் 531 மதிப்பெண்கள் பெற்று பள்ளியில் முதலிடம் பிடித்து சாதித்துக் காட்டினார்.
Published : September 6, 2026 at 9:00 AM IST
BY எஸ்.ரவிச்சந்திரன்
என்னால் உடல் ரீதியாக முடியவில்லை. ஆனால் மனரீதியாக முடிகிறது. என்னை போன்று இருக்கிறவர்கள், உடல் ரீதியான பிரச்சினைகளை தன்னம்பிக்கையுடன் எதிர்த்து வர வேண்டும் என உத்வேகத்துடன் கூறுகிறார் சந்தோஷ்.
நம்மிடமிருந்து எதை வேண்டுமானாலும் எடுத்துவிடலாம் ஆனால் நாம் பெற்ற கல்வியை மட்டும் யாராலும் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது என்ற பிரபல சினிமா வசனத்தை நிச்சயம் கேட்டிருப்பீர்கள். இந்த வசனம் கச்சிதமாக சந்தோஷிற்கு பொருந்தும். மூளை வாதத்தினால் 90 சதவீத உடல் பாதிப்பு உள்ள போதிலும் தன்னம்பிக்கையினாலும், விடாமுயற்சினாலும் இன்று தன்னுடைய ஐஐடியில் படிக்க வேண்டும் என்ற கனவை நனைவாக்கியுள்ளார்.
17 வயதாகும் சந்தோஷ், தகுதித் தேர்வில் வெற்றிப் பெற்று தற்போது சென்னை ஐஐடியில் வழங்கப்படும் பி.எஸ் டேட்டா சயின்ஸ் பட்டப்படிப்பில் சேர்ந்து சாதித்துக் காட்டியுள்ளார். கடந்த ஆண்டு தன்னுடைய நண்பர்கள் எல்லாம் ஐஐடியை போய் சுற்று பார்த்து வந்தபோது, தன்னால் போக முடியவில்லையே என வருத்தப்பட்ட சந்தோஷ், இன்று சென்னை ஐஐடியின் மாணவராகியுள்ளார்.
சென்னை அயப்பாக்கத்தைச் சார்ந்த ஜெகநாதன் - பானுப்பிரியா தம்பதியின் முதல் மகன்தான் சந்தோஷ். 2009-ம் ஆண்டு பிறந்த இவரின் 7 மாதத்தில்தான் நடப்பதில் சிரமம் இருப்பதை பெற்றோர்கள் அறிந்தனர். அதனையடுத்து, மருத்துவர்களிடம் அழைத்து சென்றதில், மரபணு ரீதியான உடல் பாதிப்பு இருப்பது தெரியவந்தது. அன்று முதல் தொடர் சிகிச்சை பெற்று வரும் சந்தோஷிற்கு, நன்கு படித்து வெற்றி பெற்று, தாய் தந்தையை பிற்காலத்தில் காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற எண்ணமே லட்சியமாக இருந்து வருகிறது.
பெற்றோர்களின் அரவணைப்பில் பள்ளி படிப்பு
சந்தோஷ் தந்தை ஆட்டோ ஓட்டுநராக பணியாற்றி வருகிறார். அதில் வரும் வருமானத்தில் குழந்தையின் மருத்துவ சிகிச்சைக்கு மட்டுமின்றி, குடும்பத்தின் அனைத்து தேவைகளையும் கவனித்து வருகிறார். சந்தோஷிற்கு படிக்க வேண்டும் என்பதே பெரிய ஆசை. அருகிலுள்ள குழந்தைகள் பள்ளிக்கு செல்வதை பார்த்து தானும் பள்ளிக்கு செல்ல வேண்டும் என விரும்பினார். மகனின் இந்த ஆசையை நிச்சயம் நிறைவேற்றுவேன் என உறுதிமொழி எடுத்த அவரின் தாய், அங்கன்வாடி முதல் பள்ளி வரை மகனை அழைத்து சென்று, வகுப்புகள் முடிந்த பின்னர் மீண்டும் வீட்டிற்கு அழைத்து வருவதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தார்.
இந்த நிலையில் இரண்டாவது குழந்தை சித்தார்த் 2013 ஆண்டு பிறந்தார். அவரை தனது மாமியாரிடம் விட்டுவிட்டு சந்தோஷை பள்ளிக்கு அழைத்துச் சென்று வந்துள்ளார்.
12-ம் வகுப்பில் பள்ளியில் முதலிடம்
அத்திபட்டியில் உள்ள சென்னை மாநகராட்சி மேல்நிலைப்பள்ளியில் படித்து வந்த சந்தோஷிற்கு படிப்பு மட்டுமே எண்ணமாக இருந்துள்ளது. தனது சிந்தனைகளை ஒருங்கிணைத்து நல்ல பேச்சாற்றலை வளர்த்துக்கொண்டார். பள்ளியில் பேச்சுப் போட்டிகளில் கலந்துகொண்டு வெற்றியும் பெற்றுள்ளார்.
பத்தாம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் 336 மதிப்பெண்கள் பெற்று அவர், 12-ம் வகுப்பில் 531 மதிப்பெண்கள் பெற்று பள்ளியில் முதலிடம் பிடித்து சாதித்துக் காட்டினார். உடல் பாதிப்பை ஒருபோதும் ஒரு கஷ்டமாக எண்ணாத சந்தோஷ், வாழ்க்கையின் அடுத்தக்கட்ட நகர்வை நோக்கியே சிந்தித்துள்ளார்.
அவரின் இந்த அதீத ஈடுபாடும், விடாமுயற்சியுமே அவரின் ஒவ்வொரு கட்ட நகர்வுக்கும் உந்துதலாக அமைந்துள்ளது.
முதல் தோல்வியும், அதனால் ஏற்பட்ட எழுச்சியும்
சென்னை ஐஐடியில் படிக்க விரும்பிய சந்தோஷிற்கு, ஜேஇஇ தேர்வுக்கு தயாராவதில் சிக்கல்கள் இருந்தன. அப்போதுதான் ’அனைவருக்கும் ஐஐடி’ என்ற திட்டம் குறித்து அறியவந்தது. அதற்கான முதல் முறை தகுதித் தேர்வு எழுதிய போது அதில் தேர்ச்சி பெற இயலவில்லை. இருப்பினும், தான் முன்வைத்த காலை பின் வைக்க மாட்டேன் என மீண்டும் சென்னை ஐஐடி பேராசிரியர்களின் உதவியுடன் படித்து தேர்வை எழுதி தகுதிப் பெற்றார்.
சென்னை ஐஐடியில் பி.எஸ் டேட்டா சயின்ஸ் படிப்பில் சந்தோஷ் சேர்க்கை பெற்றது குறித்து அறிந்து, ஈடிவி பார்த் தமிழ்நாடு செய்தியாளர் அவரின் இல்லத்திற்கு சென்று நேரில் வாழ்த்து தெரிவித்தார்.
அப்போது இதுகுறித்து அனுபவத்தை பகிர்ந்துகொண்ட சந்தோஷ் கூறுகையில், ”சின்ன வயதில் இருந்தே அம்மா என்னை பள்ளிக்கு அழைத்து சென்று வருகிறார். அப்பாவும் வெளியில் சென்று சம்பாதித்து வருகிறார். இருவரின் கஷ்டத்தைப் பார்த்து, நாம் படித்து முடித்து அம்மா, அப்பாவை பார்த்துகொள்ள வேண்டும் என விரும்புனேன். அப்படிதான் படிப்பில் எனக்கு ஆர்வம் வந்தது.
சென்னை ஐஐடி சேர வேண்டும் என்பதே கனவு
ஒரு நாள் பள்ளியில் இருந்து ஐஐடிக்கு மாணவர்களை அழைத்து சென்றனர். அப்போது என்னால் செல்ல முடியவில்லை. அங்கு சென்று வந்த மாணவர்கள், அங்குள்ள வசதிகளை குறித்து தெரிவித்தனர். அப்போதுதான் ஐஐடி என்று ஒன்று இருப்பதே எனக்கு தெரியும். ஜேஇஇ தேர்வை எழுதலாம் என்று இருந்தேன். ஆனால் அப்போது என்னால் எழுத முடியாமல் போனது.
அதன் பின்னர், நான் 12ஆம் வகுப்பில் பள்ளியில் முதல் மாணவனாக மதிப்பெண் எடுத்ததால், பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியர் ஐஐடியில் வழங்கப்படும் பி.எஸ் படிப்புகள் குறித்து சொன்னார். அதனையடுத்து, அது குறித்து இணையதளத்தில் தேடியபோது, தன்னார்வ அமைப்பின் மூலம் அனைவருக்கும் ஐஐடி என்பது குறித்து தெரியவந்தது.
அதன் மூலம் அவர்களின் வழிகாட்டிதல்களில் முதல் முறை தேர்வை எழுதினேன். ஆனால் அதில் தேர்ச்சி அடைய முடியவில்லை. அப்போது மீண்டும் எழுத சென்னை ஐஐடி ஆசிரியர்கள் ஊக்குவித்தனர். அதன்படி, கடினமாக படித்து மீண்டும் எழுதி தேர்ச்சி பெற்றேன்” என மகிழ்ச்சியுடன் கூறினார்.
தன்னம்பிக்கையுடன் எதிர்த்து வர வேண்டும்
என்னால் தொடர்ந்து பல மணி நேரம் படிப்பது கடினம், காலையில் 3 மணி நேரம், மாலை 2 மணி நேரம் என ஒரு நாளைக்கு 5 மணி நேரம் படிப்பேன். இடையில் சிறிய சிறிய இடைவெளி தேவை. இந்த பட்டப்படிப்பை முடித்து, ஐடி துறையில் வீட்டில் இருந்தப்படி வேலை பார்க்கலாம் என திட்டமிட்டுள்ளேன்.
என்னால் உடல் ரீதியாக முடியவில்லை. ஆனால் மனரீதியாக முடிகிறது. என்னை போன்று இருக்கிறவர்கள், உடல் ரீதியான பிரச்சினைகளை தன்னம்பிக்கையுடன் எதிர்த்து வர வேண்டும். அதனை நெகட்டிவாக பார்க்காமல் பாசிடிவ்வாக பார்க்க வேண்டும்” என மன நம்பிக்கையுடன் கூறினார்.
அவரின் தாய் பானுபிரியா கூறும்போது, “தனது குழந்தையின் படிக்க வேண்டும் என்ற ஆசையை நிறைவேற்றுவதில் பல சவால்கள் இருந்தன. இருப்பினும், குழந்தையின் உடல்நிலையை எண்ணி வருத்தம் அடைவதை விட அவருக்கு தேவையானவற்றை செய்து தருவதில் மகிழ்ச்சியாக உள்ளோம்” என கூறினார்.
வாழ்க்கையில் சாதிப்பதற்கு மனதில் உறுதியும், தன்னம்பிக்கையும் இருந்தால் வெற்றிப்பெறலாம் என கூறும் சந்தோஷின் வார்த்தைகள், அவரை போன்று குறைகளை கடந்து சாதிக்க வேண்டும் என போராடிக்கொண்டிருக்கும் ஒவ்வொரு மாணவர்களுக்கு உத்வேகமாக அமைந்துள்ளது.
தன்னிலும், தன்னை சுற்றிலும் பல சவால்கள் இருப்பினும், தாய், தந்தையின் மீது வைத்த அன்பும், அதனால் படிப்பின் மீது ஏற்பட்ட ஈர்ப்பினாலும், இன்று அவர்களை பெருமையடைய வைத்து அதில் மகிழ்ச்சி காணும் சந்தோஷின் சாதனை நிச்சயம் சிலிர்க்க வைக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது.