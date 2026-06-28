Gen Z இளைஞர்களை அரசியல் ரீதியாக தயார் செய்யும் திமுக - அண்ணா அறிவாலயத்தில் சிறப்பு நிகழ்ச்சி
இளம் தலைமுறையினரிடம் அரசியல் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் நோக்கில் Gen Z திமுக கூட்டம் (Gen Z DMK Meet Up) நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
Published : June 28, 2026 at 10:36 AM IST
சென்னை: சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் நடைபெற்ற Gen Z திமுக கூட்டத்தில் பங்கேற்ற இளைஞர்களுக்கு சமூக ஊடகங்களில் வெளியாகும் செய்திகளை பகுத்தறிய உதவும் வகையில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது.
இளம் தலைமுறையினரிடம் அரசியல் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் நோக்கில், தமிழ்நாட்டின் தற்போதைய அரசியல் சூழல், சமூக வலைத்தளங்களில் பரவி வரும் பொய் பிரச்சாரங்களை எவ்வாறு கண்டறிவது, உண்மைத் தகவல்களை மக்களிடம் எவ்வாறு கொண்டு சேர்ப்பது என்பன உள்ளிட்ட தலைப்புகளில் திமுக இளைஞரணி சார்பில் GENZ திமுக சிறப்பு கூட்டம் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
அந்த வகையில், நேற்று (ஜூன் 27) சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், சமூக ஊடகங்களில் வெளியாகும் தகவல்களை கண்மூடித்தனமாக நம்பாமல், பகுத்தறிவுடன் அணுக வேண்டியதன் அவசியம் குறித்து இளைஞர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது. இதில் பிக் பாஸ் பிரபலம் ஜூலி உட்பட ஏராளமான இளைஞர்கள் கலந்துகொண்டனர்.
இந்த நிகழ்ச்சியின் ஒரு பகுதியாக தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையின் செயல்பாடுகளை பொதுமக்களுக்கு எளிதாக புரிய வைக்கும் வகையில் ’சூப்பர் பேரவை’ என்ற பெயரில் மாதிரி சட்டப்பேரவை நடத்தப்பட்டது. இதில் சபாநாயகர், முதலமைச்சர், அமைச்சர்கள், எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் உள்ளிட்ட கதாபாத்திரங்களில் இளைஞர்கள் நகைச்சுவை மற்றும் அரசியல் நையாண்டி கலந்த விவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். காவிரி நீர், மக்களின் அன்றாட பிரச்சனைகள், சட்டப்பேரவை விவாதங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்கள் நகைச்சுவையுடன் எடுத்துரைக்கப்பட்டன.
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மேலும், Reel vs Reality உள்ளிட்ட தலைப்புகளில் வினாடி-வினா, படத்தைப் பார்த்து கருத்து கூறுதல், சமூக வலைதளங்களுக்கான ரீல் உருவாக்கும் பயிற்சி, தகவல்களை சரிபார்க்கும் முறைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு செயல்பாட்டு அமர்வுகளும் நடைபெற்றன. இளைஞர்கள் நேரடியாக பங்கேற்கும் வகையில் நிகழ்ச்சி முழுவதும் கலந்துரையாடல் முறையில் நடத்தப்பட்டது.
தற்கால சமூக வலைத்தளங்களில் இருந்து வெளியாகும் உண்மைக்கு புறம்பான செய்திகளை கண்டறிந்து, அதனை புரிதலுடன் கையாளும் திறனை இளைஞர்கள் மத்தியில் உருவாக்கும் நோக்கில் இந்த நிகழ்ச்சி சிறப்புடன் நடைபெற்றது. மேலும், யாரையும் கண்மூடித்தனமாக பின்பற்றாமல், பகுத்தறிவோடு சிந்தித்து முடிவெடுக்க வேண்டும் என்ற பெரியாரின் கருத்து எடுத்துரைக்கப்பட்டது.
மேலும், முத்தமிழறிஞர் கலைஞரின் 'நெஞ்சுக்கு நீதி' நூலை படிக்க வேண்டிய அவசியத்தையும், தமிழ் மொழி மீது அவர் கொண்டிருந்த பற்றும், மகளிர் முன்னேற்றத்திற்காக செயல்படுத்திய திட்டங்களும் எடுத்துரைக்கப்பட்டது. அதேபோல், முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் செயல்படுத்திய திட்டங்கள் குறித்தும் விவாதிக்கப்பட்டது.