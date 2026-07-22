குறைந்த விலையில் தங்கம் வாங்கித் தருவதாக ரூ. 63 லட்சம் மோசடி: 4 பேர் கைது
மோசடியில் ஈடுபட்டு தலைமறைவாக இருக்கும் முக்கிய நபரை எழும்பூர் காவல்துறையினர் தேடி வருகின்றனர்.
Published : July 22, 2026 at 10:49 AM IST
சென்னை: எழும்பூர் பகுதியில் குறைந்த விலையில் தங்கம் வாங்கித் தருவதாக கூறி 63 லட்சம் ரூபாயை மோசடி செய்த வழக்கில் 4 பேரை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.
சென்னை அமைந்தகரை பகுதியை சேர்ந்தவர் அன்மோல் ஜெயின் (வயது 24). இவர் தனது உறவினரான நமித் என்பவருடன் சேர்ந்து மொத்தமாக தங்கம் வாங்கி வியாபாரம் செய்து வருகிறார். இந்நிலையில், கடந்த 17ஆம் தேதி நமித், அன்மோல் ஜெயினை தொடர்பு கொண்டு ஸ்ரீராம் என்பவர் குறைந்த விலையில் தங்கம் விற்பனை செய்வதாகவும், அவரிடம் பணத்தைக் கொடுத்து தங்கத்தை வாங்கி வருமாறு கூறியுள்ளார்.
இதையடுத்து அன்மோல் ஜெயின் எழும்பூர் மெட்ரோ ரயில் நிலையம் அருகே ஸ்ரீராம் என்பவரை சந்தித்துள்ளார். அப்போது ஸ்ரீராம், சக்தி மற்றும் அவரது தந்தை சாந்தகுமார் ஆகியோரை அன்மோலுக்கு அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார். இவர்கள் இருவரும் எழும்பூரில் உள்ள பவுண்டன் பிளாசாவில் கடை நடத்தி வருவதாகவும், இவர்கள் குறைந்த விலையில் தங்கம் வழங்குவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, நான்கு பேரும் இரண்டு இரு சக்கர வாகனங்களில் எழும்பூர் பவுண்டன் பிளாசாவிற்கு சென்றுள்ளனர். அங்கு வைத்து நமித் அனுப்பிய 63 லட்ச ரூபாயை அன்மோல் ஜெயின், சக்தியிடம் வழங்கியுள்ளார். பணத்தை வாங்கிய சக்தி, பணத்தை மேலே வைத்துவிட்டு தங்கத்தை எடுத்து வருவதாக கூறி சென்றுள்ளார்.
அடுத்த சில நிமிடங்களில் சக்தியின் தந்தை சாந்தகுமார் ஜெமினி மேம்பாலம் அருகே உள்ள இனிப்பு கடைக்கு நாம் செல்லலாம்; அங்கு சக்தி தங்கத்துடன் வருவார் எனக் கூறியுள்ளார். இதனால், ஸ்ரீராம் மற்றும் சாந்தகுமார் ஆகிய இருவரும் ஒரு இருசக்கர வாகனத்திலும், அன்மோல் ஜெயின் மற்றொரு இருசக்கர வாகனத்திலும் ஜெமினி மேம்பாலம் நோக்கி சென்றுள்ளனர்.
அப்போது, ஸ்ரீராம் இருசக்கர வாகானத்தை வேகமாக ஓட்டிச்சென்று சாந்தகுமாருடன் மாயமாகியுள்ளார். இதையடுத்து ஜெமினி மேம்பாலம் அருகே உள்ள இனிப்பு கடைக்கு சென்ற அன்மோல் அங்கு அவர்கள் இல்லாததை கண்டு ஸ்ரீராமை தொடர்பு கொண்டார்.
அப்போது ஸ்ரீராம், சாந்தகுமார் மருத்துவமனைக்கு சென்றுவிட்டதாகவும், சக்தி எங்கு சென்றார் என தெரியவில்லை என்று கூறியுள்ளார். இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த அன்மோல், தனது 63 லட்சம் ரூபாய் கொள்ளையடிக்கப்பட்டதை அறிந்து சென்னை எழும்பூர் காவல் நிலையத்தில் புகாரளித்துள்ளார். இந்த புகாரின் அடிப்படையில், எழும்பூர் குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் மோசடி உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
விசாரணையின்போது, சம்பவ இடத்தில் உள்ள சி.சி.டி.வி காட்சிகளை கைப்பற்றி ஆய்வு மேற்கொண்ட காவல்துறையினர், மோசடியில் ஈடுபட்ட சென்னை பெரம்பூர் பகுதியைச் சேர்ந்த சாந்தகுமார் (வயது 61) என்பவரையும், கே.கே. நகர் பகுதியைச் சேர்ந்த ஸ்ரீராம் (வயது 23) என்பவரையும், ஜூலை 18ஆம் தேதி கைது செய்து அவர்களிடம் இருந்து 5,000 ரூபாய் ரொக்கத்தை பறிமுதல் செய்தனர்.
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மேலும், இந்த வழக்கில் தலைமறைவாக இருந்த இரண்டு பேரை காவல்துறையினர் தீவிரமாக தேடி வந்தனர். இந்நிலையில், சென்னையில் தலைமறைவாக இருந்த பெரம்பூர் பகுதியைச் சேர்ந்த ராம்குமார் (வயது 22), மாதவரம் பகுதியை சேர்ந்த உதயகிரன் (வயது 22) ஆகிய இருவரையும் காவல்துறையினர் தற்போது கைது செய்துள்ளனர்.
அவர்களிடமிருந்து, ரூ. 50 ஆயிரம் ரொக்கம், ஐபோன் உள்ளிட்ட 2 செல்போன்கள் மற்றும் 2 இருசக்கர வாகனங்களை பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது. பிடிபட்டவர்களிடம் மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணையில், இவர்கள் தங்க வியாபாரி போல் நடித்து அன்மோல் ஜெயினை ஏமாற்றி, 63 லட்சத்துடன் தலைமறைவாக திட்டமிட்டது தெரியவந்தது. இதை தொடர்ந்து, 4 பேர் மீதும் வழக்குப்பதிவு செய்த எழும்பூர் காவல்துறையினர் விசாரணைக்கு பின்னர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.
மேலும், மோசடி செய்த பணத்துடன் தலைமறைவாக உள்ள சக்தியை எழும்பூர் தனிப்படை காவல்துறையினர் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர். தொடர்ந்து, இந்த கும்பல் வேறு எந்த வியாபாரிகளிடமாவது குறைந்த விலைக்கு தங்கம் வாங்கித் தருவதாக மோசடி செய்துள்ளார்களா என்ற கோணத்திலும் காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.