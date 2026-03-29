மீனவர்களுக்கு வாய்ப்பளிக்காத திமுக; பரிசீலனை செய்யவில்லை என்றால் மாற்றுக் கட்சிக்கு வாக்கு - மீனவர்கள் சங்கம் எச்சரிக்கை
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்கான திமுக வேட்பாளர்கள் பட்டியலில் மீனவர்கள் புறக்கணிக்கப்பட்டதற்கு அனைத்து மீனவர்கள் சங்கத்தினர் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர்.
Published : March 29, 2026 at 11:26 AM IST
சென்னை: சட்டமன்றத் தேர்தலில் மீன்வர்களுக்கு திமுக வாய்ப்பளிக்க வேண்டும் என்றும், இல்லையென்றால் திமுகவிற்கு எதிரான மாற்று கட்சிக்கு வாக்களிக்க அரை கூவல் விடுவோம் என்றும் அனைத்து மீனவர்கள் சங்கம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளர்களின் பட்டியலை அக்கட்சியின் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் நேற்று (மார்ச் 28) வெளியிட்டார். அதில், பாரம்பரிய மீனவர் சமூகத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு வாய்ப்பளிக்கவில்லை என அனைத்து மீனவர்கள் சங்கம் குற்றம்சாட்டியுள்ளது. இதுகுறித்து சென்னை காசிமேடு மீன்பிடி துறைமுகத்தில் உள்ள அனைத்து மீனவர்கள் சங்க அலுவலகத்தில் சங்க தலைவர் நாஞ்சில் ரவி செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது பேசிய அவர், “மீனவர்களை வஞ்சிக்கும் வகையில் திமுக வேட்பாளர் பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளது. தமிழ்நாட்டில் மீனவ மக்கள் அதிகளவில் வாழும் நாகை மாவட்டம், தூத்துக்குடி போன்ற பகுதிகளிலும் திமுக எந்த மீனவருக்கும் சீட்டு வழங்கவில்லை. இதன் மூலம் சமூக நீதி கட்சி, நாங்கள் எல்லாரையும் சமமாக பார்கிறோம் என சொல்லக்கூடிய அருகதை திமுகவிற்கு கிடையாது. வேறு சமூகத்திற்கு உங்களால் இப்படி ஒரு அநீதி இழைக்க முடியுமா? ஒரு கோடி மீனவர்களின் முகத்தில் கரியை பூசியுள்ளது என ஆதங்கத்துடன் பேசினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “2021 தேர்தலில் திமுக சார்பில் திருவொற்றியூரில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற ஒரே மீனவர் கே.பி.சங்கர். இந்த முறை திருவொற்றியூர் தொகுதியை திமுக கூட்டணி கட்சிக்கு வழங்கியுள்ளது. மீனவர் அல்லாத ஒருவரை அமைச்சராக்கியது திமுக. மீனவர்களின் முதுகில் குத்தி விட்டீர்கள்” என்ற குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்தார்.
|இதையும் படிங்க : திமுக ஆட்சியில் 4 அதிகார மையங்கள் உள்ளன- தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈபிஎஸ் குற்றச்சாட்டு
மேலும், “அதிமுகவில் கூட ராயபுரம், திருவொற்றியூர் உள்ளிட்ட தொகுதிகளில் மீனவர்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த தேர்தலில் பாரம்பரிய மீனவர்களை வஞ்சிக்கும் வகையில் வேட்பாளர் பட்டியலை வெளியிட்டுள்ள திமுகவையும், தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து மீனவர்களும் புறக்கணிக்க வேண்டும்.
தற்போது வெளியிட்டுள்ள திமுக வேட்பாளர் பட்டியலில் மீனவர்களை சேர்ப்பது குறித்து மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும். இல்லையென்றால் மீனவர்கள் அதிகம் வசிக்கும் தொகுதிகளில் திமுக நிச்சயம் தோல்வியை தழுவும். திமுகவின் பரிசீலனைக்காக காத்திருக்கிறோம். இல்லையென்றால் திமுகவிற்கு எதிரான மாற்று கட்சிக்கு தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஒரு கோடி மீனவர்களும் வாக்களிக்க அறைக் கூவல் விடுப்போம்” என எச்சரிக்கை விடுத்தார்.