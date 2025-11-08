ETV Bharat / state

''டெண்டர் ஒதுக்கீடு செய்ய லஞ்சம்'' - சிபிஐ தொடர்ந்த வழக்கில் சென்னை உர நிறுவன முன்னாள் தலைவர் உள்பட 4 பேர் விடுதலை!

டெண்டர் வழங்கப்பட்ட பின் போஜ் நிறுவனத்துக்கு எந்த பணமும் வழங்கப்படவில்லை என்பதால் அரசுக்கு எந்தவித இழப்பும் ஏற்படவில்லை. 26 லட்சம் ரூபாய் லஞ்சம் பெறப்பட்டதற்கான ஆதாரங்கள் எதுவும் தாக்கல் செய்யப்படவில்லை.

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 8, 2025 at 3:36 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: டெண்டர் ஒதுக்கீடு செய்ய 26 லட்சம் ரூபாய் லஞ்சம் பெற்றதாக சிபிஐ என அழைக்கப்படும் மத்திய குற்றப்பு புலனாய்வுத் துறை தொடர்ந்த வழக்கில் இருந்து சென்னை உர நிறுவனத்தின் முன்னாள் தலைவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குநர் உள்ளிட்ட 4 பேரை விடுதலை செய்து, சென்னை சிபிஐ சிறப்பு நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.

சென்னை மணலியில் உள்ள மத்திய அரசு பொதுத் துறை நிறுவனமான சென்னை உர நிறுவனத்துக்கு நான்கு கம்ப்ரஸர்கள் கொள்முதல் செய்ய டெண்டர் கோரப்பட்டது. ஆனால், திடீரென எந்த காரணமும் தெரிவிக்காமல் இந்த டெண்டரை ரத்து செய்து மறு டெண்டர் கோரப்பட்டது.

குறைந்த விலைக்கு டெண்டர் எடுக்க நிறுவனங்கள் தயாராக இருந்தும், போஜ் என்கிற நிறுவனத்துக்கு அதிக விலைக்கு டெண்டர் வழங்கியதாகவும், அதற்காக 1 கோடி ரூபாய் லஞ்சம் பேசப்பட்டு 26 லட்சம் லஞ்சம் ரூபாய் முன்பணமாக பெறப்பட்டதாகவும் எழுந்த புகார் தொடர்பாக சிபிஐ வழக்குப்பதிவு செய்தது.

கடந்த 2012 ஆம் ஆண்டு நடந்த இந்த விவகாரம் தொடர்பாக சென்னை உர நிறுவனத்தின் முன்னாள் தலைவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குநர் விஜயகுமார், பொது மேலாளர் சுந்தரசேகரன், போஜ் நிறுவனம் மற்றும் அதன் விநியோக நிறுவனமான பி.ஐ நிறுவனத்துக்கு எதிராக தொடரப்பட்ட இந்த வழக்கை சென்னையில் உள்ள சிபிஐ சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி ஈஸ்வரன் விசாரணை நடத்தி வந்தார்.

இதையும் படிங்க: ‘மகன் தந்தைக்காற்றும் உதவி...’ குறளை மேற்கோள்காட்டி உதயநிதியை பாராட்டிய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்!

இந்த வழக்கின் விசாரணை முடிந்த நிலையில் போஜ் நிறுவனத்துக்கு வழங்கப்பட்ட டெண்டர் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. டெண்டர் வழங்கப்பட்ட பின் போஜ் நிறுவனத்துக்கு எந்த பணமும் வழங்கப்படவில்லை என்பதால் அரசுக்கு எந்த வித இழப்பும் ஏற்படவில்லை. 26 லட்சம் ரூபாய் லஞ்சம் பெறப்பட்டதற்கான ஆதாரங்கள் எதுவும் தாக்கல் செய்யப்படவில்லை.

இதையும் படிங்க: சிவகங்கையில் இளைஞர் மீது 4 பேர் கொண்ட கும்பல் தாக்குதல் - பொதுமக்கள் போராட்டம்!

மேலும் வழக்கில் கூறப்பட்டுள்ள குற்றச்சாட்டுக்களை சந்தேகத்துக்கு இடமின்றி நிரூபிக்க சிபிஐ தவறி விட்டது என்று கூறி குற்றம்சாட்டப்பட்ட அனைவரையும் விடுதலை செய்து சென்னை சிபிஐ சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி ஈஸ்வரன் தீர்ப்பளித்தார்.

TAGGED:

CHENNAI FERTILIZER COMPANY
BRIBES TO AWARD TENDERS
டெண்டர் ஒதுக்கீடு செய்ய லஞ்சம்
சென்னை உர நிறுவனம்
CBI COURT ORDER

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

தூங்கா நகரம் குப்பை நகராக சீரழிந்த கதை - கண்ணீர் வடிக்கும் மாமதுரை!

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

தானியங்கி மூலம் சிப்ஸ் மட்டும் இல்ல புத்தகமும் வரும்.. பட்டதாரி பெண்ணின் புதிய முயற்சி!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.