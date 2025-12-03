சென்னையில் தொடரும் கனமழை: அதிகபட்சமாக எண்ணூரில் 15 செ.மீ மழை பதிவு
டிட்வா புயல் காற்றழுத்தப் தாழ்வுப் பகுதியாக வலுவிழந்த நிலையில் சென்னை, செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், ராணிப்பேட்டை ஆகிய மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்து வருகிறது.
Published : December 3, 2025 at 12:33 PM IST
சென்னை: கடந்த 24 மணி நேரத்தில் தமிழ்நாட்டில் அதிகபட்சமாக சென்னை மாவட்டம் எண்ணூரில் 15 செ.மீ மழை பதிவாகியுள்ளது.
வங்கக்கடல் பகுதியில் கடந்த 27ஆம் தேதி உருவான ’டிட்வா’ புயல் காரணமாக கடந்த நான்கு நாட்களாக கனமழை பெய்து வருகிறது. இலங்கையில் அதிகனமழையுடன் கோர தாண்டவம் ஆடிய டிட்வா புயல், பின்னர் புதுச்சேரி, வட தமிழ்நாடு, மற்றும் தெற்கு ஆந்திரா கடற்கரை ஓரம் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுவிழக்கத் தொடங்கியது.
டிட்வா புயல் கரையை நெருங்கும்போது அதன் தீவிரம் குறையும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் சென்னை, செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், ராணிப்பேட்டை ஆகிய மாவட்டங்களில் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் காரணமாக தொடர்ந்து மழை பெய்து வருகிறது.
குறிப்பாக சென்னை மற்றும் அண்டை மாவட்டங்களில் தொடர்ந்து மழை பெய்து வருவதால், மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக சென்னை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு இன்று விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சென்னையில் தாழ்வான பகுதிகளில் தேங்கிய மழைநீர், மோட்டார் பம்புகள் மூலம் வெளியேற்றப்பட்டு வருகின்றன. சென்னை புறநகர் பகுதிகளில் பெய்த கனமழையால் குடியிருப்புப் பகுதிகளில் மழைநீர் தேங்கி குளம்போல் காட்சி அளிக்கிறது.
கடந்த 24 மணி நேரத்தில் தமிழ்நாட்டில் சென்னை மாவட்டம் எண்ணூர் மற்றும் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் ஹிந்துஸ்தான் பல்கலைக்கழகம் ஆகிய பகுதிகளில் அதிகபட்சமாக 15 செ.மீ மழை பதிவாகியுள்ளது. அதனைத்தொடர்ந்து திருவண்ணாமலை மாவட்டம் சேத்துபட்டில் 13 செ.மீ மழையும், புதுக்கோட்டை மாவட்டம் திருமயம், திருவள்ளூர் மாவட்டம் தாமரைப்பாக்கம் ஆகிய இடங்களில் 12 செ.மீ மழை பதிவாகியுள்ளது.
இந்த நிலையில் சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு மையம் இன்று காலை வெளியிட்டுள்ள தகவலின்படி, 'காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் வடக்கு தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி கடல் பகுதிகளில் குறைந்த காற்றழுத்தப் பகுதியாக வலுவிழந்தது.
தென்மேற்கு வங்காள விரிகுடா மற்றும் அதனை ஒட்டிய வடக்கு தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி கடற்கரைகளில் நிலைகொண்டிருந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் (டிட்வா புயல்) மெதுவாக தென்மேற்கு திசையை நோக்கி நகர்ந்து, இன்று (டிச.3) காலை 5.30 மணிக்கு வட தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி கடற்கரை பகுதிகளில் குறைந்த காற்றழுத்தப் பகுதியாக பலவீனமடைந்தது.
இது வட கடலோர தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியில் தென்மேற்கு திசை நோக்கி மெதுவாக நகர்ந்து, அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக மேலும் பலவீனமடைய வாய்ப்புள்ளது' என்று தெரிவித்துள்ளது.
சென்னையில் தொடர்ந்து விட்டு விட்டு மழையும், அவ்வப்போது மிதமான மழையும் பெய்து வருகிறது.