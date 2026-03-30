சென்னை விமான நிலையத்தில் ரூ.30.48 லட்சம் மதிப்பிலான அமெரிக்க டாலர் பறிமுதல்
கட்டுக்கட்டாக இந்திய ரூபாய் நோட்டுகள் மற்றும் அமெரிக்க டாலர்கள் இருந்ததை கண்டு சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் அதிர்ச்சியடைந்தனர்.
Published : March 30, 2026 at 4:30 PM IST
சென்னை: சென்னை விமான நிலையத்தின் உள்நாட்டு முனையத்தில் ஆவணங்களின்றி கொண்டு வரப்பட்ட ரூபாய் 30.48 லட்சம் மதிப்பிலான அமெரிக்க டாலர் மற்றும் ரூ.2.5 லட்சம் இந்தியப் பணத்தை சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர். இது தொடர்பாக இரண்டு பேரிடம் அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் வரும் ஏப்ரல் 23-ம் தேதி நடைபெறுகிறது. இதனால் தமிழ்நாடு முழுவதும் தேர்தல் பறக்கும் படையினர் மற்றும் நிலையானக் கண்காணிப்புக் குழுவினர் தீவிர வாகனத் தணிக்கையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
அந்த வகையில் சென்னை விமான நிலையத்திலும் சுங்கத் துறை இணை ஆணையர் தலைமையில் சிறப்பு கண்காணிப்புக் குழு அமைக்கப்பட்டு உள்நாட்டு முனையம் மற்றும் சர்வதேச முனையத்தில் பயணிகளை தீவிரமாகக் கண்காணித்து சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில் நேற்றிரவு மதுரையில் இருந்து புறப்பட்டு சென்னை வந்த ஏர் இந்தியா விமானத்தில் பயணித்த அனைவரையும் சுங்கத்துறை சிறப்புக் குழுவினர் தீவிரமாக சோதனை மேற்கொண்டனர். அப்போது மதுரை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த இரண்டு ஆண் பயணிகள் கன்வேயர் பெல்ட்டில் வந்த தங்களது உடைமைகளை எடுத்துக் கொண்டு வெளியே செல்ல முயன்றனர்.
|இதையும் படிங்க: பாமக வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியீடு: தருமபுரியில் சௌமியா அன்புமணி, பெரம்பூரில் திலகபாமா போட்டி
அப்போது சுங்கத்துறை சிறப்புக் குழுவினர், அவர்களைப் பிடித்து விசாரணை நடத்தினர். அதிகாரிகளிடம் முன்னுக்குப் பின் முரணாகப் பதில் அளித்துள்ளனர். மேலும் உள்நாட்டு விமான நிலையம் தானே, இங்கு ஏன் சோதனை நடத்துகிறீர்கள்? என கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர். இதையடுத்து, நாங்கள் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் அல்ல, தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலில் இருப்பதால் சிறப்பு குழு எனத் தெரிவித்து அவர்களின் உடைமையைச் அதிகாரிகள் சோதனை செய்தனர்.
கட்டுக்கட்டாக இந்திய ரூபாய் நோட்டுகள் மற்றும் அமெரிக்க டாலர்கள் இருந்ததைக் கண்டு அதிகாரிகள் அதிர்ச்சியடைந்தனர். பணத்தை பறிமுதல் செய்த அதிகாரிகள், அந்த பயணிகளை அழைத்துச் சென்று விசாரணை நடத்தினர். அமெரிக்க டாலர் சுமார் ரூபாய் 30.48 லட்சம் மற்றும் ரூபாய் 2.5 லட்சம் இந்திய பணத்தையும் பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.
இது குறித்து செங்கல்பட்டு மாவட்ட ஆட்சியருக்கும், இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையத்திற்கு சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் தகவல் கொடுத்தனர். பணத்தையும், அந்த இரண்டு பயணிகளையும் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகளிடம் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் ஒப்படைத்தனர்.
இதனிடையே ஆவணங்களின்றி பணத்தைக் கொண்டு வந்த இருவர் மீதும் சுங்கத்துறை சட்ட விதிகள் மற்றும் தேர்தல் ஆணையத்தின் விதிகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவுச் செய்யப்பட்டு பயணிகளிடம் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. அரசியல் பின்னணி உள்ளதா? இந்த பணத்தை யாரிடம் கொடுப்பதற்காக எடுத்து வந்தனர்? என்ற கோணத்தில் அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகின்றன.