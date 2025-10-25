சென்னை மருத்துவரின் தொடர் போராட்டம்: 18 ஆண்டுகளுக்கு பின் தவறை திருத்திய ஐசிஐசிஐ வங்கி!
மருத்துவர் மரியானா வங்கிக் கணக்கில் இருந்து மாதாந்திர குறைந்தபட்ச இருப்புத் தொகையை (Minimum balance) முறையாக பராமரிக்கவில்லை என கட்டணம் வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 25, 2025 at 7:06 PM IST
சென்னை: 2007-ஆம் ஆண்டில் இருந்து ஐசிஐசிஐ வங்கியுடன் போராடி நீதி பெற்றதாக சென்னையை சேர்ந்த பிரபல நரம்பியல் மருத்துவர் ஒருவர் எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ள சம்பவம் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.
நம் வங்கிக்கணக்கில் இருந்து ஏன் - எதற்கு பணம் எடுக்கிறார்கள் என்பதை நாம் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும் என்றால், வணிகவியல் துறையில் ஏதேனும் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும். அப்படி சாதாரண சாமானியர்களுக்கு புரியாத விதத்தில் தான் நம் கணக்கு அறிக்கைகள் தயார் செய்யப்படுகிறது. ஆனால், மக்கள் இதற்கு பழக்கமாகி, கண்டுகொள்ளாமல் விட்டுவிடுகின்றனர்.
இதேபோன்ற ஒரு சூழலில் தான், சென்னையை சேர்ந்த நரம்பியல் மருத்துவ நிபுணரான மரியானா ஆன்டோ ப்ரூனோ சிக்கியுள்ளார். 18 வருடங்களுக்கு முன்பு, அதாவது 2007ஆம் ஆண்டு மரியானா ஒருமுறை ஏடிஎம் இயந்திரத்தில் பணம் எடுக்க சென்றுள்ளார். ஆனால், பணம் வரவில்லை. இதையடுத்து, தனது வங்கிக் கணக்கு அறிக்கையை சோதித்து பார்த்த அவருக்கு அதிர்ச்சி காத்திருந்துள்ளது.
மரியானா ஏடிஎம் இயந்திரத்தில் இருந்து குறிப்பிட்ட தொகையை எடுத்துவிட்டதாக அதில் பதிவிடப்பட்டிருக்கிறது. அதிர்ச்சியடைந்த மரியானா, ஐசிஐசிஐ வங்கியை தொடர்புகொண்டு நடந்த விவரத்தை கூறியுள்ளார். அவர்களும் உடனடியாக இதற்கு தீர்வு கிடைக்கும் வகையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று உறுதி அளித்துள்ளனர்.
How Long have you fought with Customer Care and Refused to Close the Ticket— 𝕲𝖚𝖗𝖚 𝕭𝖗𝖚𝖓𝖔 🇮🇳 (@spinesurgeon) October 24, 2025
My Longest Fight is 18 years
At last ICICI has accepted what I said in 2007
Background :
If Money is not dispensed by ATM, but debited from my Account, it takes few days (in 2007) to be credited… pic.twitter.com/xFMgFkLPHM
ஆனால், சில மாதங்கள் கழித்து, மரியானா வங்கிக் கணக்கில் இருந்து மாதாந்திர குறைந்தபட்ச இருப்புத் தொகையை (Minimum balance) முறையாக பராமரிக்கவில்லை என கட்டணம் வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது. உடனடியாக இதுகுறித்து ஐசிஐசிஐ வங்கிக்கு மீண்டும் ஒரு மின்னஞ்சலை அனுப்பியுள்ளார்.
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக விசாரித்த ஐசிஐசிஐ வங்கி, உங்கள் இருப்பில் இருக்க வேண்டிய பணம் இல்லாததால், கட்டணம் வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது என்று பதில் அளித்துள்ளது. அதற்குமருத்துவர், ஏடிஎம்-இல் வெளியே வராமல் இருந்த பணம், தனது வங்கிக்கணக்கில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட பணமாக வரவு வைக்கப்பட்டதற்கான காரணம் குறித்து விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார்.
விடாமுயற்சியில் இறங்கிய மருத்துவர்
மேலும், வெளியே வராத பணம், வங்கியில் தானே இருக்க வேண்டும் என்று கேள்வி எழுப்பிய மரியானா, அப்படி வங்கியில் இருந்த பணம் எங்கு சென்றது? எனவும், வங்கியில் பணம் இருந்தால் அது என் கணக்குடன் இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்றும் கோரியுள்ளார். தொடர்ந்து, என் வங்கிக் கணக்குடன் தொடர்புடைய பணம், வங்கியில் தேங்கியதற்காக எப்படி என்னிடம் கட்டணம் வசூலிக்க முடியும் என்றும் வினவியுள்ளார்.
இந்த பிரச்சினை பல ஆண்டுகளாக நீடித்துள்ளது. இந்த சூழலில், ஐசிஐசிஐ வங்கி தரப்பில் இருந்து மரியானாவுக்கு ஒரு மின்னஞ்சல் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
அதில், “நீங்கள் இந்த பிரச்சினையை பதிவுசெய்த அன்றைய சூழலில், வங்கியின் கொள்கையில் இப்படி பணம் வெளியே வராமல் தேங்கினால், அது கணக்கில் எப்படி பிரதிபலிக்கும் என்பது குறித்த சரியான சரத்துகள் இல்லை. இப்போது அது சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. உங்களிடம் இருந்து பெறப்பட்ட கட்டணங்கள், உங்கள் கணக்கிலேயே திருப்பி செலுத்தப்படும்” என்று குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
இதை தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ள மரியானா, 18 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வெற்றி கிடைத்துள்ளது; இறுதியாக வங்கி அவர்களின் தரப்பு பிரச்சினையைப் புரிந்துகொண்டது. ‘விடாமுயற்சி; விஸ்வரூப வெற்றி’ என்று பதிவிட்டுள்ளார். நடந்த இந்த சம்பவத்திற்கு தற்போது வெற்றி கிடைத்திருப்பதாக தமிழ்நாட்டின் சிறந்த நரம்பியல் மருத்துவ நிபுணரான மரியானா ஆன்டோ ப்ரூனோ தெரிவித்துள்ளார்.