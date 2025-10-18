ரயிலில் தொலைந்த வாட்ச்: ‘கடமையை செய்; பலனை எதிர்பார்’ என அனுபவத்தை பகிர்ந்த சென்னை மருத்துவர்!
‘வெறும் 40 நிமிடங்களில் அனைத்தும் மாறிவிட்டது, கிடைக்காது என்று நினைத்த பொருள் கிடைத்துவிட்டது’ என்று மருத்துவர் மரியானா தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 18, 2025 at 8:11 PM IST
சென்னை: ரயிலில் தவறவிட்ட தன் கைகடிகாரத்தை ரயில்வே காவல்துறையினர் எப்படி மீட்டுக்கொடுத்தனர் என்பதை சென்னையின் மூத்த நரம்பியல் நிபுணர் ஒருவர் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார்.
தமிழ்நாட்டின் சிறந்த நரம்பியல் மருத்துவ நிபுணரான மரியானா ஆன்டோ ப்ரூனோ வந்தே பாரத் விரைவு ரயிலில், நேற்று இரவு 11 மணிக்கு சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்திற்கு வந்தடைந்துள்ளார். பின்னர், அங்கிருந்து தனது வீட்டிற்கு சென்ற அவர், ரயிலில் தனது விலை உயர்ந்த கைக்கடிகாரம் தொலைந்து போனதை உணர்ந்துள்ளார்.
துரிதமாக செயல்பட்டு, நள்ளிரவு 12:28 மணியளவில் ரயில் மாடட் (Rail Madad) எனும் ரயில்வே உதவி இணையதளத்தில், தனது பிஎன்ஆர் எண், பெட்டி மற்றும் இருக்கை விவரங்களை கொடுத்து புகாரை பதிவு செய்துள்ளார்.
ரயில் மேடட் என்பது, ரயில் பயணிகளுக்காக பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்ட உதவி சேவை அமைப்பாகும். ‘139’ அல்லது ரயில் மேடட் இணையதளம் வழியாக பயணிகள் புகார் தெரிவிக்க முடியும் என்பது நினைவுகூரத்தக்கது.
பின்னர், 12:31 மணிக்கு புகாரை சரிபார்க்க ரயில்வே உதவி மையத்தில் இருந்து அவருக்கு அழைப்பு வந்துள்ளது. தொடர்ந்து அதை உறுதிபடுத்தும் வகையில் ரயில்வே தரப்பில் இருந்து ஒரு குறுஞ்செய்தியும் மரியானா மொபைலுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
இதனையடுத்து நள்ளிரவு 12:49 மணிக்கு, ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை காவல்துறையினர் மருத்துவரை அழைத்துள்ளனர். போனில் அழைத்த அதிகாரி, ‘நீங்கள் வந்த ரயிலானது நிலையத்தை விட்டு நிறுத்துமிடத்திற்கு சென்றுவிட்டது. ஆட்களை அனுப்பி உள்ளோம். நாங்கள் ரயிலில் சோதனை செய்துவிட்டு உங்களுக்கு தகவல் சொல்கிறோம்’ என்று மருத்துவரிடம் கூறியுள்ளார்.
சரியாக. 1:12 மணிக்கு மருத்துவரின் வாட்ஸ்ஆப்-பிற்கு இரு புகைப்படங்கள் வந்துள்ளது. அதை திறந்து பார்த்த அவருக்கு ஆச்சரியம் தாங்க முடியவில்லை என்று விவரித்துள்ளார். அவர் தொலைத்த வாட்சின் புகைப்படங்களை ரயில்வே பாதுகாப்புப் படையினர் கண்டுபிடித்து, வாட்ஸ்ஆப் வாயிலாக அவருக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளனர்.
‘வெறும் 40 நிமிடங்களில் அனைத்தும் மாறிவிட்டது. கிடைக்காது என்று நினைத்த பொருள் கிடைத்துவிட்டது’ என்று மருத்துவர் மரியானா தெரிவித்துள்ளார்.
I traveled in Vande Bharat yesterday— 𝕲𝖚𝖗𝖚 𝕭𝖗𝖚𝖓𝖔 🇮🇳 (@spinesurgeon) October 18, 2025
Reached Egmore at 11 pm
Reached Home and realised that I kept by Wrist Watch in the Rest Room and forgot to take it back
12:28 am Lodged a Complaint in Railmadad Website : Gave my PNR Number, Coach and Seat details and written a brief… pic.twitter.com/wnrtR1XQEp
நான் புகார் அளித்த 40 நிமிடங்களுக்குள்...
- யாரோ ஒருவர் புகாரைப் பதிவு செய்து, ரயில்வே பாதுகாப்புப் படைக்கு தகவல் அளித்துள்ளார்
- யாரோ ஒருவர் பிளாட்பாரத்தைச் சரிபார்த்து, ரயில் அங்கிருந்து நிறுத்துமிடத்திற்கு சென்றதை உறுதி செய்துள்ளார்.
- யாரோ ஒருவர் ரயில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த இடத்திற்கு சென்று தகவல் அளித்துள்ளனர்.
- யாரோ ஒருவர் ரயிலுக்குச் சென்று கடிகாரத்தைக் கண்டுபிடித்துள்ளார்.
- அதை ஒருவர் புகைப்படம் எடுத்து எனக்கு அனுப்பி உறுதிபடுத்தியுள்ளார்.
- பின்னர், அவர்கள் உதவி மையத்திற்கு தகவல் அளித்துள்ளனர்.
- எனது புகாருக்கு தீர்வு அளிக்கப்பட்டதாக எனக்கு ஒரு செய்தி வருகிறது...
என்று மருத்துவர் மரியானா தன் வாட்ச் தொலைந்தது முதல் அது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது வரையிலான கால வரிசையை தனது எக்ஸ் பதிவில் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இதனையடுத்து, அன்றைய தினம் நேரம் விடிந்த பிறகு, ரயில் நிலையம் சென்ற மரியானா, கடிகாரத்தைக் கோரி ஒரு கடிதம், பயணச்சீட்டின் நகல், ஆதார் அட்டையின் நகல் ஆகியவற்றைக் கொடுத்து, பதிவேட்டில் கையொப்பமிட்ட பிறகு தனது கைக்கடிகாரத்தைத் திரும்பப் பெற்றுள்ளார்.
மேலும், தெற்கு ரயில்வே ஊழியர்கள் மற்றும் பாதுகாப்புப் படை வீரர்களுக்கு மரியானா தனது பாராட்டுகளை தெரிவித்துள்ளார். மேலும், இதுபோல பயணிகள் ஏதேனும் பொருளை ரயிலில் விட்டுச்சென்றால் உடனடியாக அது தொடர்பான புகாரை எழுப்பி, அதற்கு தீர்வு கிடைக்கும் வரை காத்திருக்கவும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.