அதிமுக அலுவலகத்தில் ஜானகிக்கு சிலை வைக்காதது ஏன்? இபிஎஸ்ஸுக்கு ஆர்.எஸ்.பாரதி சரமாரி கேள்வி
காமராஜரின் உடல் காந்தி மண்டபத்தில் அடக்கம் செய்யப்பட்டதற்கான காரணத்தை திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி விளக்கினார்.
Published : April 9, 2026 at 4:26 PM IST
சென்னை: அதிமுக அலுவலகத்தில் ஜானகிக்கு சிலை வைக்காதது ஏன்? என்று அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி சரமாரியாகக் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள திமுகவின் தலைமை அலுவலகமான அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி, வடசென்னை எம்.பி. கலாநிதி வீராசாமி, திரு.வி.க. நகர் எம்.எல்.ஏ. தாயகம் கவி ஆகியோர் இன்று (ஏப்ரல் 09) கூட்டாகச் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தனர்.
அப்போது பேசிய திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி, "தமிழ்நாடு முழுவதும் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் சுற்றுப்பயணத்தில் மக்கள் காட்டும் வரவேற்பையும், மக்கள் வழங்கும் ஆதரவையும் பார்த்து தாங்கிக் கொள்ள முடியாமல் எடப்பாடி பழனிசாமி ஒவ்வொரு நாளும் வைத்தெரிச்சலில் பிதற்றிக்கொண்டு இருக்கிறார். தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஒரு தலைவர் எப்படி பேச வேண்டும் என்ற இலக்கணத்தை மீறும் வகையில் தரம் தாழ்ந்து மிகக் கேவலமாக, மனித சமுதாயத்திற்கு புறம்பான பேச்சுக்களை எடப்பாடி பழனிசாமி பேசி வருகிறார்.
வயிற்றெரிச்சலின் உச்சமாக, திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் இல்லாமல் போயிருப்பார் என்று மிகவும் கீழ்த்தரமாக எடப்பாடி பழனிசாமி பேசியுள்ளார். கொரோனா காலத்தில் அதிமுக ஆட்சியால் மக்கள் ஆக்சிஜன் கிடைக்காமல் பரிதவித்தனர். அதிமுக ஆட்சியில் தமிழ்நாட்டில் பிணக்குவியல்கள் இருந்தன. திமுக ஆட்சியில் மு.க.ஸ்டாலின் தான் கொரோனாவைக் கட்டுப்படுத்தினார். கொரோனா காலத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி போன்றவர்கள் வெளியே வருவதற்கே பயந்த நிலையில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், கோயம்புத்தூர் மருத்துவமனைக்கு சென்று கொரோனா நோயாளிகளை நேரடியாகப் பார்த்தார். இதுவே வரலாறு. கலைஞரின் மகன் தான் எங்கள் மு.க.ஸ்டாலின். அவர் உயிருக்கு பயந்தவர் அல்ல" என்று ஆர்.எஸ்.பாரதி பதிலடி கொடுத்தார்.
மேலும் பேசிய அவர், "எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு கொலை, கொள்ளை எல்லாம் கைவந்த கலை. கடந்த 1979- ஆம் ஆண்டு மூன்று பேரை கொலை செய்த வழக்கில் குற்றவாளியாக எடப்பாடி பழனிசாமி இருந்துள்ளார். அந்த கொலை வழக்கின்போது அதிமுக ஆட்சியில் இல்லாமல் இருந்திருந்தால் எடப்பாடி பழனிசாமி தற்போது ஆயுள் கைதியாக இருந்திருப்பார்.
ஜெயலலிதா வாழ்ந்த கொடநாடு பங்களாவில் பல கொலைகள் செய்து கோடிக்கணக்கான சொத்துக்கள் எடப்பாடி காலத்தில்தான் பறிபோனது. சாத்தான்குளம் வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்களுக்கு தூக்குத்தண்டனை பெற்று தந்ததுபோல், கொடநாடு வழக்கிலும் சம்மந்தப்பட்டவர்கள் அத்தனை பேருக்கும் இதேபோன்ற தீர்ப்பு வரும் தண்டனை கிடைக்கும்," என்றார்.
கருணாநிதிக்கு மெரினா கடற்கரையில் நினைவிடம் அமைத்த திமுக, ஏன் காமராஜருக்கு மெரினாவில் சிலை அமைக்கவில்லை என்று கேள்வி எழுப்பிய அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு பதிலளித்துப் பேசிய ஆர்.எஸ்.பாரதி, "காமராஜரின் வரலாறு எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு தெரியவில்லை. காமராஜருக்கு எல்லாம் செய்தது திமுக. உயிரோடு இருந்த காமராஜருக்கு முதன்முதலில் சிலை வைத்தது திமுக தான். காமராஜர் காலமெல்லாம் காந்தியவாதியாக வாழ்ந்ததன் காரணமாகவே காமராஜர் மறைவுக்கு பின்னர் காமராஜரின் உடல் காந்தி மண்டபத்தில் அடக்கம் செய்யப்பட்டது. காமராஜருக்கு கொள்ளி வைக்க மகன் இல்லை என்ற குறையை கருணாநிதி தீர்த்து வைத்தார் என்று அப்போது காங்கிரஸ் கட்சிக்காரர்கள் கூறினார்கள்" என்றார்.
அத்துடன், ஜானகி அம்மாளைப் பற்றி பேசுவதற்கு எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு தகுதியே கிடையாது. எம்ஜிஆருக்கும் ஜானகிக்கும் திருமணம் செய்து வைத்தது கருணாநிதி தான். இது எடப்பாடிக்கு தெரியுமா? ஜானகிக்கு சொந்தமான அதிமுக அலுவலகக் கட்டடத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி, அவருக்கு ஒரு சிலையைக்கூட வைக்கவில்லை. எம்ஜிஆர் வாழ்ந்த ராமாபுரம் தோட்டம், தற்போது சுடுகாடு போன்று உள்ளது. ஜானகியின் பிறந்தநாள், மறைந்த நாள் அன்று ஒரு இரங்கல் செய்தியைகூட அவர் வெளியிட்டதில்லை. தேர்தல் நேரத்தில் தில்லுமுல்லான பேச்சுக்களை எடப்பாடி பழனிசாமி பேசுவது வாடிக்கையாகிவிட்டது. எடப்பாடி பழனிசாமி பேச பேச திமுகவிற்கு வாக்குகள் கூடும்" என்று ஆர்.எஸ்.பாரதி தெரிவித்தார்.