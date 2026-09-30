'நட்டு; போல்ட்; ஸ்பிரிங்' கலைப்படைப்புகளான ரயில் கழிவுகள் - பொதுமக்களை கவர்ந்த கண்காட்சி
'சுவாச்சதா ஹி சேவா' என்பது பொது இடங்கள் மற்றும் பணிபுரியும் இடங்களில் தூய்மை, சுகாதாரம் மற்றும் பராமரிப்பை ஊக்குவிப்பதற்கான அகில இந்திய அளவிலான பிரச்சாரமாகும்.
Published : September 30, 2026 at 9:48 AM IST
சென்னை: ரயில்வே ஊழியர்களின் கற்பனை, கைவினைத்திறன் மற்றும் புதுமை மூலம் கழிவுப் பொருட்களுக்கு எவ்வாறு புதிய வடிவம் கொடுக்க முடியும் என்பதை உணர்த்தும்விதமாக ‘கழிவிலிருந்து கலை’ என்ற நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டது. இதில் 2,665 கிலோ கழிவுப் பொருட்களிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட கலைப் படைப்புகள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டன.
தூய்மை என்பது அனைவரின் கூட்டுப் பொறுப்பு என்ற செய்தியை வலுப்படுத்தவும், பொதுமக்களின் பங்களிப்புடன் நிலையான தூய்மைப் பழக்கங்களை ஊக்குவிக்கவும் தெற்கு ரயில்வேயின் சென்னை கோட்டம் புதிய முயற்சி ஒன்றை மேற்கொண்டு வருகிறது.
அதன்கீழ், செப்டம்பர் 17 முதல் அக்டோபர் 2ஆம் தேதி வரை ‘கழிவிலிருந்து கலை’ என்ற புதுமையான முயற்சியுடன் 'சுவாச்சதா ஹி சேவா' (தூய்மையே சேவை) பிரச்சாரத்தைக் கடைப்பிடித்து வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக கோட்டம் முழுவதும் தூய்மைப் பணிகள், விழிப்புணர்வு மற்றும் பொதுமக்கள் பங்கேற்கும் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன.
‘கழிவிலிருந்து கலை’ - கழிவுகளிலிருந்து வெளிப்பட்ட படைப்பாற்றல்
இப்பிரச்சாரத்தின் ஒரு பகுதியாக, செப்டம்பர் 28 மற்றும் 29 ஆகிய தேதிகளில் ‘கழிவிலிருந்து கலை’ (Waste to Art) என்ற சிறப்பு நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு, சென்னை கோட்ட ரயில்வே ஊழியர்களின் படைப்பாற்றல் மற்றும் புதுமைத் திறன்கள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டன.
ஜோலார்பேட்டை வேகன் டிப்போ, ஆவடி ஈ.எம்.யு கார் ஷெட், அரக்கோணம் மின்சார லோகோ ஷெட், தண்டையார்பேட்டை டீசல் ஷெட், தண்டையார்பேட்டை வேகன் டிப்போ, பேசின் பிரிட்ஜ் கோச்சிங் டிப்போ, கோபால்சுவாமி நகர் கோச்சிங் டிப்போ மற்றும் தாம்பரம் கோச்சிங் டிப்போ ஆகியவற்றைச் சேர்ந்த பொறியாளர்கள், தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் மற்றும் ஊழியர்கள் தங்களின் பயன்பாட்டுக் காலம் முடிந்த கழிவுப் பொருட்களைப் கலைப் படைப்புகளாக மாற்றி காட்சிப்படுத்தினர்.
பயன்படுத்த முடியாத ஸ்பிரிங்குகள், உலோகக் கலன்கள், பழைய டிரம்கள், என்ஜின் பாகங்கள் உள்ளிட்ட சுமார் 2,665 கிலோ கழிவுப் பொருட்கள் கவனமாகச் சுத்தம் செய்யப்பட்டு, வண்ணம் தீட்டப்பட்டு, நாட்டின் பெருமை, இந்தியாவின் தொழில்நுட்ப சாதனைகள், வனவிலங்குகள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த கருப்பொருள்களைப் பிரதிபலிக்கும் கலைப் படைப்புகளாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.
'சுவாச்சதா ஹி சேவா' பிரச்சாரம் என்பது வெறும் கழிவுகளை அகற்றுவதுடன் முடிந்துவிடவில்லை. இது ரயில்வே ஊழியர்களின் திறமையையும் கைவினைத்திறனையும் வெளிப்படுத்துவதோடு, படைப்பாற்றல், மறுபயன்பாடு, வளங்களை திறம்படப் பயன்படுத்துதல் மற்றும் பொறுப்பான கழிவு மேலாண்மை கலாச்சாரத்தையும் ஊக்குவிக்கிறது.
சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் ‘கழிவிலிருந்து கலை’ கண்காட்சி
கழிவுகளிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட கலைப் படைப்புகளின் கண்காட்சி சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. இக்கண்காட்சியை தெற்கு ரயில்வே பொது மேலாளர் சுப்பா ராவ், சென்னை கோட்ட ரயில்வே மேலாளர் ஷைலேந்திர சிங் ஆகியோர் முன்னிலையில், தெற்கு ரயில்வேயின் தலைமை ரோலிங் ஸ்டாக் பொறியாளர் பிரபாகர் திறந்து வைத்தார்.
இக்கண்காட்சியின் சிறப்பம்சமாக கார்கில் விஜய் திவாஸை நினைவுகூரும் வகையில், இந்திய படைவீரர் தேசியக்கொடியை ஏந்தியது போன்ற 750 கிலோ எடையுள்ள சிற்பம் அமைக்கப்பட்டிருந்தது. ஜோலார்பேட்டை வேகன் டிப்போவால் உருவாக்கப்பட்ட இக்கலைப் படைப்பு, நாட்டுச் சேவை மற்றும் தியாகத்தின் உணர்விற்கு அஞ்சலி செலுத்துவதுடன், சுற்றுச்சூழல் பொறுப்பிற்கான ரயில்வே ஊழியர்களின் அர்ப்பணிப்பையும் பிரதிபலிக்கிறது.
பேசின் பிரிட்ஜ் கோச்சிங் டிப்போவால் 1,050 கிலோ உலோகக் கழிவுகளைக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட சிறிய ரக என்ஜின் மற்றும் மரத்தின் மாதிரி, ஆவடி ஈ.எம்.யு கார் ஷெட்டால் 500 கிலோ கழிவுகளைப் பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்ட இஸ்ரோ (ISRO) ராக்கெட் மாதிரி ஆகியவையும் கண்காட்சியில் கவனத்தை ஈர்த்தன. மேலும், வெள்ளை மற்றும் பச்சை நிறக் கழிவுப்பொருட்களைப் பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்ட இந்திய வரைபடம், மயில் உருவம், விண்வெளி ஆராய்ச்சி மற்றும் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியில் இந்தியாவின் சாதனைகளை கொண்டாடும் பல்வேறு புதுமையான மாதிரிகளும் இடம்பெற்றிருந்தன.
பயன்படுத்தப்பட்ட ஸ்பிரிங்குகள் விலங்கு உருவங்களாகவும், பழைய உலோக டிரம்கள் சுற்றுச்சூழல் கருத்துக்களை உணர்த்தும் தனித்துவமான கதாபாத்திரங்களாகவும் மாற்றப்பட்டிருந்தன. கற்பனை, கைவினைத்திறன் மற்றும் புதுமை மூலம் கழிவுப் பொருட்களுக்கு எவ்வாறு புதிய வடிவம் கொடுக்க முடியும் என்பதை இக்கண்காட்சி எடுத்துக்காட்டியது. இக்கண்காட்சி பயணிகள் மற்றும் பார்வையாளர்களை, குறிப்பாகக் குழந்தைகளைக் பெரிதும் கவர்ந்தது.
'சுவாச்சதா ஹி சேவா' என்றால் என்ன?
'சுவாச்சதா ஹி சேவா' என்பது பொது இடங்கள் மற்றும் பணிபுரியும் இடங்களில் தூய்மை, சுகாதாரம் மற்றும் பராமரிப்பை ஊக்குவிப்பதற்கான அகில இந்திய அளவிலான பிரச்சாரமாகும். ரயில்வே ஊழியர்கள், தன்னார்வலர்கள், மாணவர்கள் மற்றும் பொதுமக்களின் தீவிர பங்களிப்பின் மூலம், நிலையான பழக்கவழக்க மாற்றத்தை ஏற்படுத்தவும், தூய்மையான மற்றும் நிலையான சூழலை உருவாக்குவதற்கான கூட்டு அர்ப்பணிப்பை வலுப்படுத்தவும் இப்பிரச்சாரம் முயல்கிறது.
பயணிகளின் நலன் மற்றும் தூய்மைக்கு முன்னுரிமை அளித்து, சுத்தமான, பாதுகாப்பான மற்றும் சுகாதாரமான ரயில்வே வளாகங்களை உறுதி செய்வதில் தெற்கு ரயில்வேயின் சென்னை கோட்டம் தொடர்ந்து உறுதியுடன் செயல்பட்டு வருகிறது.