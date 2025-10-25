ETV Bharat / state

27 ஆம் தேதி காத்திருக்கும் அதிர்ச்சி! வங்கக்கடலில் புயல் உருவாகும் அபாயம், யாருக்கு ஆபத்து?

வங்கக்கடல் பகுதிகளில் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் நிலவும் நிலையில் அக். 27ஆம் தேதி காலை மேற்கு - மத்திய வங்கக்கடல் பகுதியில் அது புயலாக உருவெடுக்கும் வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 25, 2025 at 10:43 AM IST

1 Min Read
சென்னை: தென்கிழக்கு வங்கக் கடல் பகுதியில் நிலவி வரும் வளி மண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி, ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக மாறி புயலாக உருவெடுக்கும் வாய்ப்பு இருப்பதாக வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.

வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளதை அடுத்து, தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியில் கடந்த 16 ஆம் தேதி முதல் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. குறிப்பாக, கடந்த 4 தினங்களாகச் சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், வேலூர், ராணிப்பேட்டை, கோவை, தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி உள்ளிட்ட பல மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்தது.

இதனிடையே, தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி நிலவியது. பின் அது காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதியாக மாறி, காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக நேற்று வலுவடைந்துள்ளது. இந்நிலையில் இன்று காலை 5.30 மணி நிலவரப்படி அந்தமான் மற்றும் நிகோபர் தீவிலிருந்து சுமார் 420 கிமீ தென்மேற்கே விசாகப்பட்டினத்திற்கு (ஆந்திரப் பிரதேசம்) தென்கிழக்கே 990 கி.மீ., சென்னைக்கு தென்கிழக்கே 990 கி.மீ., காக்கிநாடாவிற்கு தென்கிழக்கே 1000 கி.மீ. மற்றும் கோபால்பூருக்கு (ஒடிசா) தென்கிழக்கே 1040 கி.மீ. தொலைவில் உள்ள பகுதியில் மையம் கொண்டுள்ளது.

இது படிப்படியாக வடமேற்கு திசையை நோக்கி நகர்ந்து, நாளைக்குள் (அக்.26) ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக தீவிரமடையும் வாய்ப்புள்ளது. தொடர்ந்து, அந்த ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் அக். 27 ஆம் தேதி காலை தென்மேற்கு மற்றும் அதை ஒட்டிய மேற்கு - மத்திய வங்கக்கடல் பகுதியில் பலத்த காற்றுடன் புயலாக மாறும் வாய்ப்பு உள்ளது. அதன் பிறகு அடுத்த 48 மணி நேரத்தில் அது வடமேற்கு நோக்கி ஆந்திரப் பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ள கடற்கரையை நோக்கி நகர வாய்ப்புள்ளது என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.

இதையும் படிங்க: விமானம் டேக்ஆப் ஆகும் நேரத்தில் கேட்ட 'டிக் டிக்' ஒலி! பீதியடைந்த பயணிகள்!

அதேபோல், தென்கிழக்கு அரபிக் கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை, 6 மணி நேரத்தில் மணிக்கு 25 கி.மீ. வேகத்தில் வடக்கிலிருந்து வடகிழக்கு நோக்கி நகர்ந்து, நேற்று காலை கிழக்கு மத்திய மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென்கிழக்கு அரபிக்கடல் பகுதியில் மையம் கொண்டது.

அது இன்று காலை 6.00 மணி நிலவரப்படி மணிக்கு 7 கி.மீ. வேகத்தில் வடக்கிலிருந்து வடமேற்கு நோக்கி நகர்ந்து வருகிறது. அதாவது கோவாவின் தலைநகர் பனாஜியில் இருந்து சுமார் 380 கி.மீ., மும்பைக்கு தென்மேற்கே 400 கி.மீ., மங்களூருக்கு வடமேற்கே 620 கி.மீ. மற்றும் லட்சத்தீவில் உள்ள அமினிதிவிக்கு வடமேற்கே 640 கி.மீ. தொலைவில் மையம் கொண்டுள்ளது.

