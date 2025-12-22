ETV Bharat / state

ரூ.1 லட்சத்துக்கு ஆணுறை வாங்கிய சென்னை வாடிக்கையாளர்; ஆன்லைன் ஷாப்பிங்கில் வெளியான அதிர்ச்சி தகவல்

கொச்சியை சேர்ந்த வாடிக்கையாளர் 368 முறை கறிவேப்பிலைகள் ஆர்டர் செய்துள்ளார். '2025 காதலர் தினம்' கொண்டாட்டத்துக்காக இந்திய வாடிக்கையாளர்கள் நிமிடத்திற்கு 666 ரோஜா பூக்கள் ஆர்டர் செய்துள்ளார்கள்.

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 22, 2025 at 10:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: ஸ்விக்கியின் ஆன்லைன் வர்த்தக தளமான இன்ஸ்டாமார்ட் வெளியிட்டுள்ள 2025 ஆம் ஆண்டுக்கான அறிக்கையில் சென்னையைச் சேர்ந்த வாடிக்கையாளர் ரூ.1.6 லட்சத்துக்கு ஆணுறைகள் வாங்கியுள்ள அதிர்ச்சி தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

ஸ்விக்கியின் ஆன்லைன் வர்த்தக தளமான இன்ஸ்டாமார்ட் 2025 ஆம் ஆண்டுக்கான அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது. அதில், 2025 ஆண்டில் இந்திய வாடிக்கையாளர்கள் அதிகம் ஆர்டர் செய்து வாங்கியப் பொருள்கள், இந்தியர்களின் ஷாப்பிங் அனுபவம் போன்ற பல்வேறு விபரங்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக இன்ஸ்டாமார்ட் தளத்தில் பொருள்கள் ஆர்டர் செய்யும் வாடிக்கையாளர்களின் நுகர்வு விவரங்களை ஆய்வு செய்தபோது இந்தியர்களின் ஆன்லைன் ஷாப்பிங் நடவடிக்கைகள் அசாதாரண மற்றும் ஆடம்பரமான கலவையை வெளிப்படுத்திடும் வகையில் உள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

அதாவது, ஹைதராபாத்தைச் சேர்ந்த வாடிக்கையாளர் ஒருவர் 3 ஐபோன் 17 களை ஒரே நேரத்தில் ரூ.4.3 லட்சம் செலவழித்து வாங்கியுள்ளார். அதேப்போல், நொய்டாவை சேர்ந்த டெக்னோ-ஹாலிக் நிறுவனம் புளூடூத் ஸ்பீக்கர்கள், எஸ்எஸ்டிகள் வாங்க ரூ.2.69 லட்சம் செலவிட்டுள்ளது. இன்ஸ்டாமார்ட்டின் மற்றொரு கவர்ச்சிகரமான ஷாப்பிங் தகவல் என்னவென்றால் ''2025 காதலர் தினம்'' கொண்டாட்டத்துக்காக இந்திய வாடிக்கையாளர்கள் நிமிடத்திற்கு 666 ரோஜா பூக்கள் ஆர்டர் செய்துள்ளார்கள்.

தந்தேராஸ் பண்டிகையின்போது தங்கம் ஆர்டர்கள் அதிகமாக காணப்பட்டுள்ளது. இது கடந்த ஆண்டை விட 400% அதிகம் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதில் மற்றொரு ஆச்சரியம் பெங்களூருவை சேர்ந்த வாடிக்கையாளர் தனது டெலிவரி பாய்க்கு ஒரு வருடத்தில் ரூ.68,600 டிப்ஸ் கொடுத்துள்ளார். மேலும் கவனிக்கத்தக்க ஆர்டர் என்னவென்றால் சராசரியாக 127 ஆர்டர்களுக்கு ஒன்று என்கிற விகிதத்தில் வாடிக்கையாளர்கள் ஆர்டரகளில் ஆணுறை முக்கிய இடம் பிடித்துள்ளது. குறிப்பாக கடந்த செப்டம்பர் மாதத்தில் ஆணுறைகள் விற்பனை 24 சதவீதம் அதிகரித்து உச்சத்தை தொட்டுள்ளது.

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் (ETV Bharat)

இன்னும் சொல்லப்போனால் 2025 ஆம் ஆண்டு சென்னையை சேர்ந்த வாடிக்கையாளர் ஒருவர் ரூ.1 லட்சத்துக்கு ஆணுறைகள் வாங்கியுள்ளார். அந்த வாடிக்கையாளர் ஒரே ஆண்டில் 228 முறை ஆணுறைகள் ஆர்டர் செய்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. இதன் மூலம் தனது தளத்துக்கு அவர் செலுத்திய கட்டணம் ரூ. 1,06,398 என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இன்ஸ்டாமார்ட்டில் செல்லப்பிராணிகள் தொடர்பான ஆர்டர்களும் கவனிக்கும் வகையில் செய்யப்பட்டுள்ளன.

உதாரணமாக சென்னையைச் சேர்ந்த ஒரு வாடிக்கையாளர் ரூ.2.41 லட்சம் மதிப்புள்ள செல்லப்பிராணிகளுக்கு பொருட்கள் வாங்கியுள்ளார். இது மட்டும் இல்லாமல் சில சுவாரஸ்யமான ஆர்டர்களில் கறிவேப்பிலை, தயிர், முட்டை, பால் மற்றும் வாழைப்பழங்கள் உள்ளிட்ட சமையலறை பொருட்கள் இந்தியா முழுவதும் மீண்டும் மீண்டும் செய்யப்பட்டுள்ளது. கொச்சியை சேர்ந்த வாடிக்கையாளர் 368 முறை கறிவேப்பிலைகள் ஆர்டர் செய்துள்ளார்.

இதையும் படிங்க: வீடற்ற மக்களுக்காக திறக்கப்பட்ட கதவு; தகதகவென ஜொலிக்கும் மெரினா இரவுநேர காப்பகம்

அதே போல் பெங்களூருவை சேர்ந்த ஒரு வாடிக்கையாளர் நூடுல்ஸுக்கு ரூ.4,36,153 செலவிட்டுள்ளார். மும்பையை சேர்ந்த ஒரு வாடிக்கையாளர் ரெட் புல் சுகர் ஃப்ரீக்காக ரூ.16.3 லட்சம் செலவிட்டுள்ளார். ஹைதராபாத்தை சேர்ந்த வாடிக்கையாளர் ரோஜா பூக்களுக்கு ரூ.31,240 செலவிட்டுள்ளார். மேலும், நொய்டாவை சேர்ந்த வாடிக்கையாளர் 1343 புரதப்பொருட்களை வாங்க ரூ.2.8 லட்சம் செலவிட்டுள்ளதாக அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

INSTAMART
SWIGGY
ரூ 1 லட்சத்துக்கு ஆணுறை
ஆன்லைன் ஷாப்பிங்
2025 SWIGGY INSTAMART REPORT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.