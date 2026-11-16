சென்னை கூடுவாஞ்சேரி அருகே காருடன் கடத்தப்பட்ட சிறுமி சீர்காழியில் மீட்பு
சிறுமியை கடத்திச் சென்ற மர்ம நபர், அங்கிருந்து அதே காரில் தப்பிச் சென்றதாகக் கூறப்படுகிறது. தப்பிச் சென்ற நபரையும் காரையும் கண்டுபிடிக்க போலீசார் தீவிர நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளனர்.
Published : November 16, 2026 at 5:19 PM IST
சென்னை: சென்னையை அடுத்த கூடுவாஞ்சேரி அருகே காரில் உறங்கிக் கொண்டிருந்த 12 வயது சிறுமியை, காருடன் மர்ம நபர் கடத்திச் சென்ற சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கடத்தப்பட்ட சிறுமி, மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழியில் அதிகாலையில் மீட்கப்பட்டார்.
சிவகங்கை மாவட்டம், கமுதியை சேர்ந்தவர் மலையரசன். இவர் தனது குடும்பத்துடன் கூடுவாஞ்சேரியில் வசித்து வருகிறார். மலையரசன் தனது மனைவி மற்றும் மகள் ரிஷிகாவுடன் (12) சொந்த ஊரான கமுதிக்கு சென்று விட்டு நேற்றிரவு காரில் சென்னை திரும்பினார்.
கூடுவாஞ்சேரி அருகே உள்ள வல்லாஞ்சேரி பகுதியில் உள்ள ஒரு உணவகத்தில் காரை நிறுத்தி உள்ளனர். ரஷிகா உறங்கிக் கொண்டிருந்ததால் அவரை காரில் விட்டு விட்டு, மலையரசனும், அவருடைய மனைவியும் உணவகத்திற்குச் சென்று உணவு அருந்தி உள்ளனர்.
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இதை நோட்டமிட்ட மர்ம நபர், காருக்குள் இருந்த சிறுமியுடன் காரை கடத்திச் சென்றுள்ளார். சிறிது நேரம் கழித்து வந்து பார்த்த போது, காரும் அதில் இருந்த மகளும் காணாமல் போனதை கண்டு மலையரசனும் அவருடைய மனைவியும் அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.
இதுகுறித்து உடனடியாக கூடுவாஞ்சேரி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டது. புகாரின் அடிப்படையில் கூடுவாஞ்சேரி போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து சிறுமியையும், கடத்திச் செல்லப்பட்ட காரையும் கண்டுபிடிக்க தனிப்படை அமைத்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். அப்பகுதியில் பதிவான கண்காணிப்பு கேமரா காட்சிகள் உள்ளிட்டவற்றையும் ஆய்வு செய்து தேடி வந்தனர்.
இந்த நிலையில் மயிலாடுதுறை மாவட்டம், சீர்காழி புதிய பேருந்து நிலையத்திற்கு இன்று அதிகாலை 4.30 மணிக்கு மர்ம கார் ஒன்று வந்து நின்றுள்ளதாக தெரிகிறது. அந்த காரில் இருந்து இறங்கிய சிறுமி, அங்கிருந்த ஆட்டோ ஓட்டுநர்களிடம் தன்னை யாரோ கடத்தி வந்துவிட்டதாகத் தெரிவித்துள்ளார்.
இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள், சிறுமியைப் பத்திரமாக மீட்டு உடனடியாக அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனர். போலீசார் சிறுமியிடம் விசாரணை நடத்திய போது, அவர் மலையரசனின் மகள் ரிஷிகா என்பது தெரியவந்தது.
அவர் அளித்த தகவல்களின் அடிப்படையில் அவரது பெற்றோருக்கு போலீசார் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. சிறுமி மீட்கப்பட்ட தகவல் கிடைத்ததும் பெற்றோர் நிம்மதியடைந்தனர். இருப்பினும் சிறுமியை கடத்திச் சென்ற மர்ம நபர், அங்கிருந்து அதே காரில் தப்பிச் சென்றதாகக் கூறப்படுகிறது.
தப்பிச் சென்ற நபரையும் காரையும் கண்டுபிடிக்க போலீசார் தீவிர நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளனர். சீர்காழி மற்றும் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் உள்ள சோதனைச் சாவடிகளில் போலீசார் கண்காணிப்பைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர்.
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கடத்தலில் ஈடுபட்ட நபர் யார்? எதற்காக சிறுமியைக் கடத்திச் சென்றார்? இந்தச் சம்பவத்தில் வேறு யாருக்காவது தொடர்பு உள்ளதா? என்பது குறித்து போலீசார் தீவிரமாக விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
கூடுவாஞ்சேரி அருகே நள்ளிரவில் காருடன் சிறுமி கடத்தப்பட்டு, சீர்காழியில் அதிகாலை மீட்கப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.