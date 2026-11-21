எல்ஐசி காசோலை மோசடி வழக்கு - 17 ஆண்டுகள் தலைமறைவாக இருந்த முக்கிய குற்றவாளி கைது
கடந்த 2009ஆம் ஆண்டு இந்த மோசடி குறித்து புகார் அளிக்கப்பட்ட நிலையில், இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய கும்பகோணத்தைச் சேர்ந்த இருவரை சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் ஏற்கனவே கைது செய்துள்ளனர்.
Published : November 21, 2026 at 7:45 AM IST
சென்னை: எல்ஐசி பாலிசி முதிர்வுத் தொகைக்கான காசோலையை ஆள்மாறாட்டம் செய்து போலி ஆவணங்கள் மூலம் பெற்று மோசடி செய்த வழக்கில் 17 ஆண்டுகளாக தலைமறைவாக இருந்த முக்கிய குற்றவாளியை சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் கைது செய்தனர்.
கடந்த 2009ஆம் ஆண்டு சென்னை மாநகராட்சியில் எல்ஐசி பாலிசி முதிர்வுத் தொகைக்கான காசோலையை ஆள்மாறாட்டம் செய்து மோசடி செய்த சம்பவம் நடைபெற்றது. அப்போது எல்ஐசி மேலாளராகப் பணியாற்றி வந்த கண்ணன் (44) என்பவர், பாலிசிதாரரான விஜயகுமார் என்பவருக்கு முதிர்வுத் தொகையாக ரூ. 3 லட்சத்து, 22 ஆயிரத்து, 500 வழங்குவதற்கான காசோலையைத் தயாரித்து அவரது சௌகார்பேட்டை முகவரிக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளார்.
ஆனால் அந்தக் காசோலையை உண்மையான பாலிசிதாரரான விஜயகுமாரிடம் ஒப்படைக்காமல், சில நபர்கள் அவரது பெயரில் போலியான ஆவணங்களைத் தயாரித்துள்ளனர். தொடர்ந்து, விஜயகுமார் போல ஆள்மாறாட்டம் செய்து அந்தக் காசோலையைப் பெற்று, வங்கியில் செலுத்தி பணத்தை எடுத்துள்ளனர். இதன்மூலம் ரூ. 3 லட்சத்து, 22 ஆயிரத்து 500 மோசடி செய்யப்பட்டது.
இதுகுறித்து எல்ஐசி மேலாளர் கண்ணன் கடந்த 17.04.2009 அன்று அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, போலி ஆவணங்கள் தயாரித்து காசோலையைப் பெற்றவர்கள் யார்? என்பது குறித்து விசாரணை நடத்தப்பட்டு வந்தது.
பின்னர், 17 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய தஞ்சாவூர் மாவட்டம், கும்பகோணத்தைச் சேர்ந்த பிரதாப் மற்றும் அர்ஜுனன் ஆகிய இருவரையும் சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் 2026ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மற்றும் செப்டம்பர் மாதங்களில் கைது செய்து நீதிமன்றக் காவலில் அடைத்தனர்.
இந்நிலையில் இந்த மோசடி சம்பவத்திற்கு முக்கிய புள்ளியாக செயல்பட்டு, கடந்த 17 ஆண்டுகளாக தலைமறைவாக இருந்த கடலூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த அன்பழகன் (58) என்பவரை போலீசார் தீவிரமாகத் தேடி வந்தனர். இறுதியாக நேற்று (நவ.20) அன்பழகனை கைது செய்தனர். அவரிடமிருந்து, வழக்கு தொடர்பான ஆவணங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
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இதனையடுத்து போலீசார் நடத்திய விசாரணையில், அன்பழகன் புரோக்கராகப் பணியாற்றி வந்ததும், அவருக்கு அறிமுகமான பிரதாப் மற்றும் அர்ஜுனன் ஆகியோருடன் சேர்ந்து மோசடி குறித்து திட்டமிட்டதும் தெரியவந்தது. தொடர்ந்து விஜயகுமார் பெயரில் ஆள்மாறாட்டம் செய்து, போலி ஆவணங்கள் மூலம் எல்ஐசி முதிர்வுத் தொகைக்கான ரூ. 3 லட்சத்து 22 ஆயிரத்து 500 காசோலையைப் பெற்று மோசடி செய்ததும் விசாரணையில் தெரியவந்தது. இதனையடுத்து கைது செய்யப்பட்ட அன்பழகன் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு, சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.