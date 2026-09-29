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பணிச்சுமையால் மன உளைச்சல் என குற்றச்சாட்டு - மாநகராட்சி பெண் ஊழியர் விபரீத முயற்சி

"பணிக்கு வராத சிலருக்கு ஆதரவாக செயல்பட்டு, அவர்களின் வேலைகளையும் என் மீதே திணிக்கிறார்கள்" என்று சரண்யா வேதனையுடன் தெரிவித்துள்ளார்.

சரண்யா, மாநகராட்சி பெண் ஊழியர்
சரண்யா, மாநகராட்சி பெண் ஊழியர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 29, 2026 at 6:23 PM IST

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சென்னை: சென்னை மாநகராட்சி 148-வது வார்டில் பணியாற்றி வரும் சரண்யா என்ற பெண் ஊழியர், உயிரை மாய்த்துக் கொள்ள முயன்ற சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பணிபுரியும் இடத்தில் அதிகாரிகள் கொடுத்த நெருக்கடியால் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகி இந்த முடிவை எடுத்திருப்பதாக அவர் வீடியோ வெளியிட்டுள்ளார்.

சென்னை மாநகராட்சி 148-வது வார்டுக்கு உள்பட்ட நெற்குன்றம் பகுதியை சேர்ந்தவர் சரண்யா. இவருக்கு 3 ஆண்டுகளாகவே வீட்டிலும் பணிபுரியும் இடத்திலும் தொடர்ச்சியாகக் கடுமையான மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகி வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

பணி இடத்தில் தனக்கு ஏற்படும் நெருக்கடிகளைப் பொறுத்துக் கொண்டு வேலை பார்த்து வந்த நிலையில், சமீபகாலமாக அதிகாரிகள் மற்றும் உடன் பணியாற்றுபவர்களின் நெருக்கடி எல்லை மீறிச் சென்றதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் அவர் வீடியோ வெளியிட்டு உயிரை மாய்த்துக் கொள்ளும் விபரீத முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளார்.

மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெறும் சரண்யா
மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெறும் சரண்யா (ETV Bharat Tamil Nadu)
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இது குறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள வீடியோவில், நான் பணியாற்றும் 148-வது வார்டில் புதிதாக வந்த எஸ்.சி.ஐ அதிகாரி தேவதர்ஷினி, தற்போதைய தலைவி சத்திய வாணி, முன்னாள் தலைவி தனலட்சுமி ஆகிய மூன்று பேரும் தான் எனது மன உளைச்சலுக்கு முழுமுதற் காரணம். நான் செய்யாத தவறுகளை செய்ததாக அவர்கள் என் மீது பழி சுமத்துகிறார்கள்.

உடல் நலக் குறைவு என்று கூறி பணிக்கு வராத சிலருக்கு ஆதரவாக செயல்பட்டு, அவர்களின் வேலைகளையும் என் மீதே திணிக்கிறார்கள்" என்று அவர் வேதனையுடன் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், தனக்கு கண் பார்வைக் குறைபாடு ஏற்பட்டுள்ள நிலையிலும், தொடர்ந்து தன்னை இலக்கு வைத்து கொடுமை செய்வதால் விபரீத முடிவை மேற்கொள்வதாக கூறியுள்ளார்.

உயிரை மாய்த்துக் கொள்ள விபரீத முடிவெடுத்த சரண்யா, அருகில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். இந்த சம்பவம், மாநகராட்சி வட்டாரத்தில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

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இந்த சம்பவம் குறித்து, சென்னை கே-10 கோயம்பேடு சந்தை காவல் நிலைய போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

TAGGED:

CHENNAI CORPORATION EMPLOYEE
WORKPLACE HARASSMENT ALLEGATIONS
மாநகராட்சி பெண் ஊழியர்
சென்னை மாநகராட்சி
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