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அமைச்சர்கள் சமாதான பேச்சுவார்த்தை; தொடர் போராட்டத்தை வாபஸ் பெற்ற சென்னை மாநகராட்சி தூய்மைப் பணியாளர்கள்

பணி நிரந்தரம், ஊதிய உயர்வு, மகப்பேறு விடுப்பு, சம்பளத்துடன் கூடிய வார விடுமுறை வழங்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி 15 நாட்களுக்கும் மேலாக தூய்மைப் பணியாளர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்தனர்.

அமைச்சர்களுடன் தூய்மைப் பணியாளர்கள்
அமைச்சர்களுடன் தூய்மைப் பணியாளர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 4, 2026 at 4:11 PM IST

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சென்னை: தூய்மைப் பணியாளர்களின் முக்கிய கோரிக்கைகள் ஏற்கப்பட்டதை தொடர்ந்து 15 நாட்களுக்கும் மேலாக நடைபெற்று வந்த போராட்டம் தற்காலிகமாக ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒப்பந்த தூய்மைப் பணியாளர்கள் அனைவரையும் பணி நிரந்தரம் செய்திட வேண்டும், ஊதிய உயர்வு, மகப்பேறு விடுப்பு, கழிப்பறை மற்றும் ஓய்வறை வசதிகள், சம்பளத்துடன் கூடிய வார விடுமுறை வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி சென்னை மாநகராட்சி தூய்மைப் பணியாளர்கள் கடந்த 15 நாட்களுக்கு மேலாக தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்தனர்.

இதனிடையே போராட்டம் நடத்தி வரும் தூய்மைப் பணியாளர்களுடன் சென்னை ரிப்பன் மாளிகை வளாகத்தில் தமிழக அமைச்சர்கள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். அமைச்சர்கள் என்.ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா, சி.டி.ஆர் நிர்மல் குமார், ராஜ்மோகன் ஆகியோர் இந்த பேச்சுவார்த்தையில் கலந்துகொண்டனர்.

பேச்சுவார்த்தைக்கு பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய உழைப்போர் உரிமை இயக்கம் மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் பாரதி, "அமைச்சர்களுடன் 2 மணி நேரம் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது. உணவு படியாக ஒரு நாளைக்கு ரூ.50-ஐ அடுத்த மாதம் முதல் வழங்குவதாக தெரிவித்துள்ளனர். 197 வார்டுகளில் கழிப்பறை வசதி செய்து கொடுக்கிறோம். மீதம் உள்ள வார்டுகளில் இடம் கண்டறிந்து அமைத்து கொடுப்போம் என தெரிவித்துள்ளனர்.

கடந்த காலங்களில் எங்கள் மீது போடப்பட்ட வழக்குகளை திரும்ப பெறுவதாக ஒப்புதல் கொடுத்துள்ளனர். 4,7,8 ஆகிய மண்டலங்களில் பழைய வாகனங்கள் தான் உள்ளன. எனவே புதிதாக 300 வாகனங்கள் வழங்க நடவடிக்கை எடுப்பதாக தெரிவித்தார்கள். இறந்தவர்கள் 7 பேருக்கு இழப்பீடு தொகை கேட்டுள்ளோம். நடவடிக்கை எடுப்போம் என்று தெரிவித்துள்ளனர்.

மழை காலத்துக்குள் ரெயின் கோர்ட் உள்ளிட்வற்றை கொடுப்பதாக கூறியுள்ளனர். மகபேறு விடுப்பு, மாதவிடாய் விடுப்பு போன்றவற்றை அடுத்தகட்ட பேச்சுவார்த்தையில் பேசப்படும். அக்டோபர் 3-ஆம் தேதி இரண்டாம் கட்ட பேச்சுவார்த்தை நடைபெற உள்ளது. அமைச்சர்கள் முதல்வரை நிச்சயம் சந்திக்க வைக்கிறோம் என்று உறுதியளித்துள்ளனர். அக்டோபர் 3 ந் தேதி நல்ல செய்தி வரும் என்று அமைச்சர்கள் சொன்னார்கள்" எனத் தெரிவித்தார்.

முன்னதாக, போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட தொழிலாளர்கள் மத்தியில் பேசிய அமைச்சர் ஆனந்த், "தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் உங்களை சந்தித்து குறைகளை கேட்க வேண்டும் என்று அனுப்பி வைத்துள்ளார். பேச்சுவார்த்தைக்கு அமைச்சர்கள் வரும்போது பொதுவாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களின் முகம் மகிழ்ச்சியாக இருக்காது. ஆனால் இன்று மகிழ்ச்சியாக வரவேற்பு அளித்தீர்கள்.

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் எல்லாத்தையும் செய்வார்கள். அந்த நம்பிக்கை உள்ளதால் மகிழ்ச்சியாக வரவேற்றுள்ளீர்கள். இவ்வளவு நாள் அனைத்தையும் விட்டுவிட்டீர்கள். நாங்கள் வந்து 115 நாட்கள்தான் ஆகிறது. மற்ற ஆட்சியில் உங்கள் போராட்டத்தை கண்டு கொள்ளமாட்டார்கள். அவர்களுக்கு உங்களை கைது செய்ய மட்டும்தான் தெரியும்.

ஆனால் உங்கள் முதலமைச்சர் அப்படியான முதலமைச்சர் இல்லை. உங்கள் கோரிக்கை நியாயமானது.ஆனால் கஜனாவை காலி செய்து விட்டு சென்றுவிட்டார்கள். எவற்றை எல்லாம் உடனே செய்ய முடியுமோ முதலமைச்சர் செய்து தருவார்கள். உங்கள் முகம் சிரிப்பாக உள்ளது. கடைசி வரை சிரிப்பாகவே இருக்கும். எல்லோரும் கலந்து பேசி நல்ல முடிவு எடுப்போம்" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, "முதல்வர் வெற்றி பெற்ற பிறகு அவர் கொடுத்த வாக்குறுதிகளை ஒவ்வொன்றாக செய்து வருகிறார். 100 நாட்களில் என்ன செய்ய முடியுமோ அதை செய்துள்ளார். இங்கு 4 அமைச்சர்கள் இருக்கிறோம் என்று நினைக்காதீர்கள். 5 பேர் இருக்கிறோம். முதல்வரின் மனம் இங்குதான் இருக்கிறது. அவர் தொலைக்காட்சியில் பார்த்துக்கொண்டு தான் இருக்கிறார். ஒவ்வொரு பிரச்சனையையும் உணர்வாகதான் பார்க்கிறோம்.

நீங்கள் இங்கு அமர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபடுவதால் முதல்வருக்கு தூக்கம் வருவதில்லை, எங்களை பார்க்கும் போது எல்லாம் இதைப் பற்றியே கேட்கிறார். கடந்த ஆட்சியில் கைது நடவடிக்கை மேற்கொண்டார்கள். ஆனால், ஒருவர் மீதும் கை வைக்கக்கூடாது என முதல்வர் கூறியுள்ளார். முதற்கட்டமாக என்ன செய்ய முடியும் என்பதை பார்க்க சொல்லி முதல்வர் உத்தரவிட்டுள்ளார். நாங்கள் உங்களை எப்போதும் விட்டு கொடுக்கமாட்டோம். தற்போது முதல் கட்டமாக எங்களால் முடிந்தவற்றை செய்து கொடுக்கிறோம்" எனத் தெரிவித்தார்.

அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பேசும்போது, "இங்கு அமைச்சராக வரவில்லை, சகோதரனாக இங்கு வந்துள்ளோம். பொது அமைதிக்கு பாதிப்பு இல்லாமல் போராட்டம் நடத்தியுள்ளீர்கள். அதற்கு பாராட்டுக்கள். கஜானா காணாமல் பொய் இருக்கிறது. நிறைய பேசி விட்டோம், இனி செயலில் காட்டுவோம். ரிப்பன் மாளிகை வெள்ளையாக இருக்க காரணம் கருப்பு தோலாக இருக்கும் நீங்கள் தான். விரைவில் தீர்வு காண்வோம். என்ன முடிவு எடுக்க முடியுமோ அதை சுமூகமாக எடுப்போம்" என பேசினார்.

அமைச்சர் நிர்மல் பேசும்போது, "உங்களுக்கு செய்யாமல் வேறு யாருக்கு நாங்கள் செய்யப் போகிறோம். இது உங்கள் அரசாங்கம். தற்பொழுது நிலைக்கு என்னென்ன உங்களுக்கு செய்ய முடியுமோ அதை கண்டிப்பாக நிறைவேற்றுவோம். நீங்கள் எந்த கவலையும் எதிர்கொள்ள தேவையில்லை. இது உங்களுடைய அரசாங்கம்.
உங்களை நீங்கள் வருத்திக்கொள்ள தேவையில்லை, அதற்காக தான் முதலமைச்சராக வருத்தப்பட்டார்.
ஒவ்வொரு கட்டத்தில் உங்களுக்கு தேவையான வசதிகளை நாங்கள் செய்வோம்" எனத் தெரிவித்தார். .

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PROTEST
தூய்மைப் பணியாளர்கள்
போராட்டம் வாபஸ்
MNISTERS
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