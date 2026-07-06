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சொத்து வரி செலுத்தாத நிறுவனங்களின் பட்டியலை வெளியிட்டது பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி

ஜூலை 17- ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் சிறப்பு சொத்து வரி வசூலிப்பு முகாமை பயன்படுத்தி தொழில் நிறுவனங்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் தங்களது சொத்து வரியைச் செலுத்தலாம் என்று பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி தெரிவித்துள்ளது.

பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி அலுவலகம்
பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி அலுவலகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 6, 2026 at 5:32 PM IST

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சென்னை: சொத்து வரி செலுத்தாத நிறுவனங்களின் பட்டியலை வெளியிட்டு அதிரடி காட்டியுள்ளது பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி நிர்வாகம்.

சென்னை மாநகர் மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் ஏராளமான வணிக வளாகங்கள், மருத்துவமனைகள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்கள், அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள், வர்த்தக நிறுவனங்கள், கடைகள் உள்ளன. சென்னையில் வீடு, நிலம் வைத்திருப்பவர்கள் ஆண்டுதோறும் கட்டாயம் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சிக்கு சொத்து வரி செலுத்து வேண்டும். அதேபோல் வணிக வளாகங்கள், மருத்துவமனைகள், வர்த்தக நிறுவனங்கள், கல்வி நிறுவனங்கள் போன்றவையும் தொழில் வரி மற்றும் சொத்து வரியைச் செலுத்த வேண்டும்.

மாநகராட்சிக்கு செலுத்தப்படும் பல்வேறு வரிகள் மூலம் மாநகராட்சிக்குட்பட்டப் பகுதிகளில் அடிப்படை வசதிகள் மேம்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. மேலும், பல்வேறு மக்கள் நலத்திட்டங்களும் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியில் மட்டும் சுமார் 13.5 லட்சம் சொத்து உரிமையாளர்கள் உள்ளனர்.

இந்த நிலையில், 2025- 26 இரண்டாவது அரையாண்டிற்கான சொத்துவரி செலுத்தாத நிறுவனங்களின் பட்டியலை பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி அதிரடியாக வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, ஒட்டுமொத்தமாக 90- க்கும் மேற்பட்ட நிறுவனங்கள் ரூபாய் 27.31 கோடி வரி பாக்கியை வைத்துள்ளதாக மாநகராட்சி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதில் அதிகபட்சமாக சீடிஎஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டவர்ஸ் நிறுவனம் ரூபாய் 2.42 கோடியும், சரவணா ஸ்டோர் தங்க மாளிகை நகைக்கடை ரூபாய் 1.64 கோடியும் பாக்கி வைத்துள்ளதாக மாநகராட்சி தெரிவித்துள்ளது. சொத்து வரியை செலுத்தாதவர்கள் சுலபமாக வரியைச் செலுத்தும் வகையில் ஜூலை 03- ஆம் தேதி முதல் அனைத்து வார்டுகளிலும் சிறப்பு சொத்து வரி வசூலிப்பு முகாம் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

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இம்முகாம் வரும் ஜூலை 17- ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் என்றும், இம்முகாமை பயன்படுத்தி 2025 அக்டோபர் 01- ஆம் தேதி முதல் 2026 மார்ச் 31 வரையிலான இரண்டாம் அரையாண்டிற்கான தங்களது நிலுவையில் உள்ள சொத்து வரியைச் செலுத்திக் கொள்ளலாம் எனவும் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி கேட்டுக் கொண்டுள்ளது. சிறப்பு முகாமானது மேற்கண்ட நாட்களில் காலை 08.00 மணி முதல் மாலை 06.00 மணி வரை நடைபெறுகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

முறையாக வரியை செலுத்தாத நிறுவனங்கள் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி அதிகாரிகள் எச்சரித்துள்ளனர்.

TAGGED:

பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி
சொத்து வரி செலுத்தாத நிறுவனங்கள்
PROPERTY TAX
CORPORATE COMPANIES
GREATER CHENNAI CORPORATION

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