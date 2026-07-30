கத்திப்பாரா முதல் விமான நிலையம் வரை சென்னை 'கேட்-வே' திட்டம் - மாநகராட்சி முடிவு
மூன்று ஆண்டுகளுக்கு சென்னையில் அமையவிருக்கும் 'கேட் வே' வழித்தடத்தை பராமரிக்கும் பொறுப்பையும் அதே ஒப்பந்ததாரரிடம் ஒப்படைக்க சென்னை மாநகராட்சி முடிவு செய்துள்ளது.
Published : July 30, 2026 at 6:51 PM IST
சென்னை: சென்னையில் சுற்றுலாப் பயணிகளை கவரும் வகையில் கத்திப்பாரா முதல் விமான நிலையம் வரை "கேட் வே" அமைக்க மாநகராட்சி திட்டமிட்டுள்ளது.
சென்னை மாநகரை, உலக தரத்தில் மேம்படுத்துவதற்கான பல்வேறு பணிகளை சென்னை மாநகராட்சி ஏராளமான திட்டங்கள் வாயிலாக செயல்படுத்தி வருகிறது. அந்த வகையில் சென்னையில் இரண்டாம் கட்ட மெட்ரோ பணிகள் நிறைவடையும் தருவாயில் உள்ளது. மேலும் சென்னையில் உள்ள மெரினா கடற்கரையை புதுப்பிக்கும் வகையில் நீலக்கொடி சான்றிதழை பெறும் வகையில் பல்வேறு மேம்பாட்டு பணிகள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
அந்த வகையில் முதலமைச்சரின் ஒருங்கிணைந்த நகர்ப்புற திட்டத்தின் கீழ் 4.8 கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு சென்னையில் 'கேட் வே' அமைக்க சென்னை மாநகராட்சி திட்டமிட்டுள்ளது. சென்னை கிண்டியில் உள்ள கத்திப்பாரா மேம்பாலம் முதல் சென்னை சர்வதேச விமான நிலையம் வரை சென்னையின் நுழைவு வாயிலை அமைக்க சென்னை மாநகராட்சி திட்டமிட்டுள்ளது.
சென்னை விமான நிலையம் மூலம் சென்னைக்கு வருகை தரும் உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகளுக்கு, மறக்க முடியாத அனுபவத்தை தரும் வகையிலும், சுற்றுலாப் பயணிகளை வரவேற்கும் விதமாகவும், அவர்களுக்கு அழகிய அனுபவத்தை வழங்கும் நோக்கில் சென்னை மாநகராட்சி இந்த புதிய திட்டத்தை செயல்படுத்தவுள்ளது.
சென்னை கத்திப்பாரா மேம்பாலம் முதல் சென்னை சர்வதேச விமான நிலையம் வரை உள்ள 4.8 கிலோ மீட்டர் தூர பகுதிகளில் சுமார் 10 கோடியே 50 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் "Gateway of Chennai" என்ற பெயரில் நவீன முறையில் அழகுபடுத்த சென்னை மாநகராட்சி முடிவு செய்துள்ளது.
இந்த பணிகளை தொடங்குவதற்கு முன் போக்குவரத்து மாற்றங்கள் மற்றும் மின் கம்பிகள், குழாய் வழித்தடங்கள் ஆகியவற்றை மாற்றி அமைக்கும் பணிகள் மேற்கொள்ள திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
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இந்த திட்டத்திற்கான டெண்டர் இறுதி செய்யப்பட்ட பிறகு ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு பணிகளை முடிக்க நான்கு மாதம் காலக்கெடு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் வரும் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு சென்னையில் அமையவிருக்கும் 'கேட் வே' வழித்தடத்தை பராமரிக்கும் பொறுப்பையும் அதே ஒப்பந்ததாரரிடம் ஒப்படைக்க சென்னை மாநகராட்சி முடிவு செய்துள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் புதிய முதல்வராக ஜோசப் விஜய் பொறுப்பேற்றுள்ள நிலையில் சென்னை விமான நிலையம் முதல் கத்திப்பாரா வரை உள்ள பகுதிகளை மேம்படுத்த முதலமைச்சரின் ஒருங்கிணைந்த நகர்ப்புற திட்டத்தின் கீழ் இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்த சென்னை மாநகராட்சி முடிவு செய்திருப்பது அனைவரின் கவனத்தையும் எடுத்துள்ளது.