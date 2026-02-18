மெரினா கடற்கரை ஒட்டி 'ரோப் கார்' வசதி; சென்னை மாநகராட்சி பட்ஜெட்டில் வெளியான அசத்தல் அறிவிப்புகள்
மெரினா, பெசன்ட் நகர், திருவான்மியூர் கடற்கரைகளை இணைக்கும் வகையில் நடை பாதை மற்றும் மிதிவண்டிப்பாதை அமைக்கப்படும் என்று சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா அறிவித்தார்.
சென்னை: சுற்றுலாவை மேம்படுத்தும் ஒரு நடவடிக்கையாக மெரினா கடற்கரையை ஒட்டி கலங்கரை விளக்கம் முதல் அண்ணா நினைவிடம் வரை கயிறு வழித்தட (Ropeway car) வசதியை அறிமுகப்படுத்த சென்னை மாநகராட்சி திட்டமிட்டுள்ளது.
சென்னை பெருநகர மாநகராட்சியில் 2025-26 ஆம் ஆண்டுக்கான நிதிநிலை அறிக்கையை மேயர் பிரியா இன்று தாக்கல் செய்தார். இந்த நிதிநிலை அறிக்கையில், 90 அறிவிப்புகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. அப்போது பேசிய மேயர் பிரியா, "ஜார்ஜ்டவுன், கத்திவாக்கம், துரைப்பாக்கம், பள்ளிக்கரணை, ராமாபுரம், ஶ்ரீ நகர், நங்கநல்லூர், என்.ஜி.ஓ காலனி ஆதம்பாக்கம் மற்றும் மடிப்பாக்கம் ஆகிய இடங்களில் உள்ள மாநகர பேருந்து பணிமனைகளை (Bus terminus) பொது-தனியார் கூட்டாண்மை (PPP) வடிவமைப்பு மற்றும் கட்டுமானம் (EPC) முறையில் ரூ.110 கோடி மதிப்பீட்டில் மறுவடிவமைப்பு செய்யப்படும்.
வெள்ள அபாயத்தை குறைக்க திட்டம்
சென்னையின் 5 சதுர கி.மீ பரப்பளவிலான நுங்கம்பாக்கம், கல்லூரி சாலை, கிரீம்ஸ் சாலை மற்றும் அண்ணா சாலையை உள்ளடக்கிய பகுதியை, செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) தொழில் நுட்பத்துடன் கூடிய ஒரு டிஜிட்டல் ட்வின் (Digital Twin) திட்டம் மேற்கொள்ளப்படவுள்ளது. நகர்ப்புற தரவு களஞ்சிய திட்டம் (Urban Data Observatory). சென்னை நகர மேம்பாட்டின் அனைத்துத் துறைகளிலும் ‘data-driven’ திட்டமிடலை வலுப்படுத்தும் ஒரு முன்னோடியான திட்டமாகும். இத்திட்டத்தின் கீழ் ஒருங்கிணைந்த கட்டளை மற்றும் கட்டுப்பாட்டு மைய (ICCC) தரவுகள், ஐஓடி (IoT) சென்சார்கள், புவிசார் (GIS), 3D , 4D உருவகப்படுத்துதல் ஆகியவற்றை ஒருங்கிணைத்து வெள்ள அபாயம், போக்குவரத்து நெரிசல் மற்றும் அவசர கால நிகழ்வுகளை திட்டமிட்டு அதற்கான நடவடிக்கை மேற்கொள்ள பயனுள்ளதாக அமையும்.
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் முதல் செயின்ட் ஆண்ட்ரூஸ் தேவாலயம் வரையிலான 3.3 கிலோ மீட்டர் நீளமுள்ள நகரத்தின் வரலாற்றுச் சிறப்பு மிக்க முக்கிய பாதையினை, அதன் தொன்மை மாறாமல் சூழலுக்கு ஏற்ற பாதையாக வடிவமைத்தல் மற்றும் அனைவரையும் கவரும் வகையில் வண்ண மயமான அலங்கார விளக்குகள் அமைக்கப்படும்.
கஸ்தூரிபாய் நகர் சந்திப்பின் வடக்கு முனையிலிருந்து திருவான்மியூர் தெற்கு பகுதி வரையிலான பக்கிங்காம் கால்வாய் வழித்தடத்தை ஒளிமயமான மற்றும் அழகான பொது இடமாக மாற்றவும், இந்த வழித்தடத்தில் வசிக்கும் மக்களுக்கு உயர்தர பொழுதுப்போக்கு வசதிகளையும் காலநிலை மாற்றத்தை சமாளிக்கும் திறனை வளர்க்கவும், இப்பாதையில் தொடர்ச்சியான நடைபாதை, மிதிவண்டிப்பாதை, மியாவாக்கி குறுங்காடுகள் மற்றும் இருக்கை வசதிகள் அமைத்தல், நாட்டு மரக்கன்றுகள் நடுதல் மற்றும் இயற்கை சார்ந்த வடிகால் அமைப்புகள் மூலம் பல்லுயிர் பெருக்கம் மற்றும் வெள்ளத்தடுப்பு நடவடிக்கைகள் நகர்ப்புற பசுமையாக்கல் திட்டத்தின் (Urban Greening) மூலம் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும்.
பெருநகர சென்னை மாநகராட்சிக்குட்பட்ட இடங்களில் வாகன நிறுத்துமிடங்கள் அமைக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ள அண்ணா நகர், தியாகராய நகர், நுங்கம்பாக்கம், அடையாறு, பெசன்ட் நகர் போன்ற இடங்களில் மின்வாகன மின்னேற்ற நிலையங்கள் (Electrical Vehicle Charging Station) அமைக்கப்படும்.
பெருநகர சென்னை மாநகராட்சிக்குட்பட்ட மெரினா, பெசன்ட் நகர், திருவான்மியூர் கடற்கரைகளை இணைக்கும் வகையிலும், MRTS, மெட்ரோ நிலையம், பேருந்து நிறுத்தங்கள் மற்றும் புறநகர் ரயில் நிலையங்களை இணைக்கும் வகையில் சாத்தியமுள்ள வழித்தடங்களில் நடை பாதை மற்றும் மிதிவண்டிப்பாதை (Non- Motorised Transport Corridor) 25 கி.மீ துரத்திற்கு அமைப்பதுடன், இதில் அகலமான நடைபாதைகள், பிரத்யேக மிதிவண்டி பாதைகள், நிழல் தரும் இருக்கைகள் மற்றும் பொதுப் போக்குவரத்துடன் இணைக்கும் வசதிகளுடன் இடம்பெறும். பாதுகாப்பான நடை பாதை மற்றும் மிதிவண்டிப் பாதைகள் அமைக்கப்படும்.
சென்னை பள்ளிகளுக்கு பாதுகாப்பான வழித்தடங்கள்
தண்டையார்பேட்டை, ராயபுரம், வண்ணாரப்பேட்டை மற்றும் கே.கே.நகர் ஆகிய பள்ளி மண்டலங்கள் உள்ள பகுதிகளில் தலா 10 கி.மீ தூரத்திற்கு வாகன வேகத்தைக் குறைக்கும் நடவடிக்கைகள், அகலமான நடைபாதைகள், பாதுகாப்பான சாலைக் கடப்புகள் (Crossings), உயர் தர மின் விளக்குகள் மற்றும் வழிகாட்டி பலகைகள் அமைப்பது போன்ற பணிகள் ரூ.200 கோடி மதிப்பீட்டில் செயல்படுத்தப்படும்.
மின்ட்சாலை – வண்ணாரப்பேட்டை மெட்ரோ மற்றும் சேப்பாக்கம் – மெரினா ஆகிய இடங்களில் ரூ.40 கோடி மதிப்பீட்டில் பன்முக போக்குவரத்து ஒருங்கிணைப்பு (Multi-Modal Integration) அமைக்கப்படும்.
ஸ்மார்ட் பார்க்கிங் மேலாண்மை திட்டம்
மெரினா, பெசன்ட் நகர், வண்ணாரப்பேட்டை, நுங்கம்பாக்கம் உள்ளிட்ட 20 முக்கிய பகுதிகளில் சீரமைக்கப்பட்ட ஸ்மார்ட் பார்க்கிங் மேலாண்மை திட்டம் (Smart Parking Management System) செயல்படுத்தப்படும். இந்த திட்டத்தில் சீரமைக்கப்பட்ட சாலையோர வாகன நிறுத்தம், டிஜிட்டல் மற்றும் QR குறியீடு வழி கட்டணம், கேமரா அடிப்படையிலான கண்காணிப்பு, டிஜிட்டல் பகுப்பாய்வு (Digital Analytics) போன்ற பணிகள் பொதுத்–தனியார் கூட்டாண்மை (PPP) முறையில் நகரம் முழுவதும் ஸ்மார்ட் பார்க்கிங் வாகன நிறுத்த மேலாண்மை திட்டம் (Smart Partking) செயல்படுத்தப்படும்.
பெருநகர சென்னை மாநகராட்சிக்குட்பட்ட நொளம்பூர் ஏரி, ராமந்தாங்கல் ஏரி மற்றும் சுப்பிரமணிய ஏரிகளை காலநிலைபருவமாற்றம் (Climate resilience) நீலம், பச்சை உட்கட்டமைப்பினை (Blue Green Infrastructure) உள்ளடக்கிய Bio Filtration Zones, நடைபாதை மற்றும் இதர வசதிகளுடன் ரூ.35 கோடியில் மேம்படுத்தப்படும்.
கலங்கரை விளக்கம் முதல் அண்ணா நினைவிடம் வரை கயிறு வழித்தடம் (Ropeway car)
சுற்றுலாவை மேம்படுத்தும் ஒரு நடவடிக்கையாக மெரினா கடற்கரையை ஒட்டி சுற்றுலா பயணிகளுக்காக கலங்கரை விளக்கம் (Light House) முதல் அண்ணா நினைவிடம் வரை கயிறு வழித்தட (Ropeway car) வசதி அறிமுகப்படுத்த திட்டமிட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த 'ரோப் கார்' வழித்தடங்கள், நகரத்தை ஒரு தனித்துவமான கோணத்தில் பார்க்க வழிவகை செய்வதுடன், சுற்றுலாப் பயணிகளின் அனுபவத்தையும் மேம்படுத்தும். இந்த கயிறு வழித்தடங்கள் நகரம் மற்றும் அதன் சுற்றுப்புறங்களின் அழகை ரசிக்க வைக்கும் பரந்த காட்சிகளை (Panoramic views) வழங்குவதோடு மறக்க முடியாத அனுபவங்களையும் உருவாக்கும் வகையில் பொது-தனியார் பங்களிப்பு (PPP) முறையில் அமைக்கப்படும்'' என்று அறிவித்தார்.