ஆலோசனை கூட்டத்தில் ரீல்ஸ் எடுக்கும் தவெக எம்எல்ஏ ஆதரவாளர்கள் - குமுறும் சென்னை மாநகராட்சி அதிகாரிகள்
மக்கள் பிரதிநிதி அல்லாத தவெகவினர், அரசு விவகாரங்களில் தலையிடக்கூடாது என தவெக பொதுச்செயலாளர் என்.ஆனந்த் எச்சரிக்கை விடுத்த பிறகும் தவெக எம்எல்ஏவின் ஆதரவாளர்கள் அத்துமீறலில் ஈடுபடுவதாக புகார் எழுந்துள்ளது.
Published : May 23, 2026 at 8:57 PM IST
சென்னை: தவெக எம்எல்ஏவின் ஆதரவாளர்கள், அரசு அலுவலகங்களில் தொடர்ந்து அத்துமீறலில் ஈடுபட்டு வருவதாக சென்னை மாநகராட்சி அதிகாரிகள் குற்றம்சாட்டி உள்ளனர்.
தமிழகத்தில் தவெக அரசு அமைந்த பிறகு, தவெகவினர் அரசு அலுவலகங்கள் மற்றும் மருத்துவமனைகளில் தன்னிச்சையாக ஆய்வு மேற்கொண்டது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.
இதையடுத்து, மக்கள் பிரதிநிதி அல்லாதவர்கள், அரசு விவகாரங்களில் தலையிடக்கூடாது என்று தவெக பொதுச் செயலாளரும். அமைச்சருமான என்.ஆனந்த் கோரிக்கை விடுத்தார். அதன்பிறகும் தவெக தொண்டர்கள் அரசு அலுவலகங்களில் அத்துமீறலில் ஈடுபட்டு வருவதாக அரசு ஊழியர்கள் சார்பில் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன.
இந்நிலையில், சென்னை புழுதிவாக்கம் பகுதியில் உள்ள சென்னை மாநகராட்சி 14-வது மண்டல அலுவலகத்தில் மாதாந்திர கூட்டம் நடைபெற்றது. கூட்டத்தில் சோழிங்கநல்லூர் எம்எல்ஏ பி.சரவண மூர்த்தி கலந்து கொண்ட நிலையில், அவருடைய ஆதரவாளர்கள் அனுமதியின்றி உள்ளே நுழைந்து உயர் அதிகாரிகள் அமரும் இடத்தில் அமர்ந்து கொண்டு ரீல்ஸ் எடுத்துள்ளனர். இந்த காட்சி தற்பொழுது சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாய் பரவி வருகிறது.
தவெக எம்எல்ஏவின் ஆதரவாளர்கள் 20-க்கும் மேற்பட்டோர், மண்டல அலுவலகத்திற்குள் புகுந்து அதிகாரிகள் அமரும் இருக்கையில் அமர்ந்து கொண்டும், சுற்றி நின்றும் ரீல்ஸ் வீடியோ எடுத்ததால் தங்களுக்கு மிகவும் இடையூறாக இருந்ததாக அதிகாரிகளும், மாமன்ற உறுப்பினர்களும் குற்றம்சாட்டினர்.
மாமன்ற உறுப்பினர்கள், அரசு அலுவலர்களைத் தவிர வேறு யாருக்கும் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள அனுமதி இல்லாத நிலையில் சோழிங்கநல்லூர் தவெக எம்எல்ஏ பி.சரவணமூர்த்தியுடன் சென்ற தவெகவினர் ரீல்ஸ் எடுத்திருப்பது மற்றவர்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தியதுடன் அனைவரையும் முகம் சுழிக்க வைத்துள்ளது.
அதுகுறித்து அதிகாரிகள் கூறுகையில், "எம்எல்ஏ பேசுவதைவிட அவருடன் வந்த ஆதரவாளர்கள்தான் அதிகம் பேசுகிறார்கள். இதை எங்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை.
மக்கள் பிரதிநிதி அல்லாத தவெகவினர், அரசு விவகாரங்களில் தலையிடக்கூடாது என்றும், தங்களுடைய எல்லை என்ன என்பதை அறிந்து செயல்பட வேண்டும் என்று அமைச்சர் என்.ஆனந்த் எச்சரிக்கை விடுத்தும் சோழிங்கநல்லூர் தொகுதியின் எம்எல்ஏ பி.சரவணமூர்த்தி ஆதரவாளர்கள் தொடர்ந்து அத்துமீறலில் ஈடுபடுவது அதிகாரிகள் மற்றும் மாமன்ற உறுப்பினர்கள் மத்தியில் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இதுபோன்று அராஜகப் போக்கை கையாளும் தவெகவினர் மீது கட்சி தலைமை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்றனர்.