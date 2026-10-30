சென்னையில் தீபாவளி பட்டாசு கழிவுகளை சேகரிக்க 20,000 சாக்கு பைகள் - டெண்டர் வெளியிட்டது மாநகராட்சி
டெண்டருக்கான ஏலம் எடுக்கும் நிறுவனதாரர்கள், சணல் சாக்குப்பைகளை தயாரிப்பவராகவோ அல்லது விற்பனையாளராகவோ இருக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு வரைமுறைகளை சென்னை மாநகராட்சி விதித்துள்ளது.
Published : October 30, 2026 at 6:17 PM IST
சென்னை: தீபாவளி பட்டாசு கழிவுகளை சேகரிக்க 20,000 சணல் சாக்கு பைகளை கொள்முதல் செய்ய சென்னை மாநகராட்சி டெண்டர் கோரியுள்ளது.
தீபாவளி பண்டிகை வரும் நவம்பர் 8 ஆம் தேதி கோலாகலமாக கொண்டாடப்படுகிறது. இந்நிலையில் தீபாவளி காலத்தில் பட்டாசு கழிவுகளை (Cracker Waste) தனியாக சேரிப்பதற்கான சணல் சாக்கு பைகளை வாங்குவதற்கு சென்னை மாநகராட்சி டெண்டர் கோரியுள்ளது.
அதன்படி பட்டாசு கழிவுகளை தனித்தனியாக சேகரிப்பதற்காக, 24x36 அங்குல அளவு, மற்றும் 50 கிலோ கொள்ளளவு கொண்ட 20,000 எண்ணிக்கையிலான சணல் சாக்கு பைகள் (Jute Gunny Bags) வாங்குவதற்கு சென்னை மாநகராட்சி டெண்டர் கோரியுள்ளது. மேலும் டெண்டர் கோருபவர்களுக்கான வரைமுறைகளை சென்னை மாநகராட்சி வெளியிட்டுள்ளது.
அதன்படி வரும் நவம்பர் ஆறாம் தேதி காலை 11 மணியளவில் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியின் அம்மா மாளிகை, 4-வது தளத்தில் உள்ள திடக் கழிவு மேலாண்மை துறை அலுவலகத்தில் ஏலம் நடைபெறும் என்றும், ஏலம் திறக்கப்பட்ட நாளில் இருந்து, 90 நாட்கள் வரை ஏலம் செல்லுபடியாகும் என்றும், ஏலத்திற்கான காலம் 15 நாட்கள் என்றும் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
‘Solid Waste Management Rules 2016’-ன் படி, தீபாவளி பட்டாசு கழிவுகளை பாதுகாப்பாக தனியாக சேகரித்து அப்புறப்படுத்த இந்த சணல் பைகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்நிலையில், ஏலம் எடுக்கும் நிறுவனதாரர்கள், சணல் சாக்குப்பைகளை தயாரிப்பவராகவோ அல்லது விற்பனையாளராகவோ இருக்க வேண்டும். மேலும், ஏலம் சமர்ப்பிக்கப்படும் நாளன்று, கடந்த 3 ஆண்டுகளாக சட்டப்பூர்வமாக பதிவு செய்யப்பட்ட நிறுவனமாக இயங்கி வருபவராக இருக்க வேண்டும்.
இந்தியாவின் எந்தவொரு அரசுத் துறை நிறுவனத்தாலும் கருப்புப் பட்டியலில் (Black-listed) சேர்க்கப்பட்டிருக்கக் கூடாது. கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் ஏதேனும் ஒரு ஆண்டில், அரசு நிறுவனங்கள், உள்ளாட்சி அமைப்புகள், அல்லது தனியார் நிறுவனங்களுக்குக் குறையாமல் 20,000 எண்ணிக்கையிலான சணல் சாக்குப்பைகளை விநியோகம் செய்திருக்க வேண்டும். அதற்கான சான்று மற்றும் செயல்திறன் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என ஏலம் எடுக்கும் நிறுவனங்களுக்கு சென்னை மாநகராட்சி வரைமுறை விதித்துள்ளது.