வடகிழக்கு பருவமழை + எல் நினோ: படகுகள், நிவாரண முகாம்களுடன் களத்தில் இறங்கும் சென்னை மாநகராட்சி
சென்னையில் பல்வேறு பகுதிகளில் நடைபெற்று வரும் மெட்ரோ ரயில் பணிகள், மழை நீர் வடிகால் அமைக்கும் பணிகளுக்கு மிகப்பெரிய சவாலாக உருவெடுத்துள்ளதாக மாநகராட்சி அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.
Published : October 7, 2026 at 7:02 PM IST
- By எஸ். சிவக்குமார்
வடகிழக்கு பருவமழை விரைவில் தொடங்கவுள்ள நிலையில், சென்னை மற்றும் அதன் புறநகர்ப் பகுதிகளில் வெள்ள பாதிப்புகளைத் தடுப்பதற்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளில் தமிழக அரசும், சென்னை மாநகராட்சியும் தீவிரமாக இறங்கியுள்ளன. வழக்கத்துக்கு மாறாக இந்த முறை எல் நினோவின் தாக்கமும் இருப்பதால், கடுமையான சவால்களுக்கு மத்தியில் சென்னையை பாதுகாக்க போர்க்கால அடிப்படையில் பல்வேறு பணிகளை மாநகராட்சி செய்து வருகிறது. அப்படி என்னென்ன நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன? இவை பொதுமக்களுக்கு எவ்வாறு பயனளிக்கும்? என்பது குறித்து இந்தக் கட்டுரையில் பார்க்கலாம்.
பயமுறுத்தும் 'எல் நினோ'
வானிலை ஆய்வு மையக் கணிப்பின்படி, இந்த ஆண்டு அக்டோபர் 15 முதல் 20-க்குள் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனுடன் எல் நினோவும் இணைவதுதான் ஒருவித அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. எல் நினோ தாக்கத்தின் காரணமாக பெரும் வறட்சி, கடும் வெப்பம், குறுகிய நேரத்தில் கனமழை போன்ற சீற்றங்கள் ஏற்படும் என வானிலை ஆய்வாளர்கள் எச்சரித்துள்ள நிலையில், நடப்பாண்டு வடகிழக்கு பருவமழை பெரும் சவாலாக இருக்கும் எனக் கருதப்படுகிறது.
மண்டலத்துக்கு ஒரு அமைச்சர்
இதனைக் கருத்தில்கொண்டு, வடகிழக்கு பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளில் தமிழக அரசு இறங்கியுள்ளது. அந்த வகையில், சென்னையை 7 மண்டலங்களாக பிரித்து, மண்டலத்துக்கு ஒரு அமைச்சர் வீதம் 7 அமைச்சர்கள் வடகிழக்கு பருவ மழைக்கான முன்னெச்சரிக்கை பணிகளை தொடர்ந்து ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.
என்னென்ன பணிகள்?
சென்னை மாநகராட்சி சார்பிலும், நெடுஞ்சாலைத்துறை, நீர்வளத்துறையின் சார்பிலும் ஆறுகள், கால்வாய்கள், ஏரிகள் தூர்வாரும் பணிகள் வேகமாக நடைபெற்று வருகின்றன. இதை தவிர, வண்டல் வடிகட்டி தொட்டிகளை தூர்வாருதல், மழைநீர் வடிகால்களை புதிதாக அமைத்தல், மழைநீர் வடிகால் இணைப்பு பணிகளை மேற்கொள்ளுதல், கால்வாய்களை மேம்படுத்துதல் உள்ளிட்ட பணிகளும் வேகம் எடுத்துள்ளன.
சவாலாக மாறும் மெட்ரோ பணிகள்
இது ஒருபுறம் இருக்க, சென்னையில் பல்வேறு பகுதிகளில் நடைபெற்று வரும் மெட்ரோ ரயில் பணிகள், மழை நீர் வடிகால் அமைக்கும் பணிகளுக்கு மிகப்பெரிய சவாலாக உருவெடுத்துள்ளதாக மாநகராட்சி அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர். மேலும், சாலை சீரமைப்புப் பணிகள் மேற்கொள்வதற்கும், புதிய சாலை அமைப்பதற்கும் மெட்ரோ பணிகள் இடையூறாக இருப்பதாகவும், அதனை கடந்துதான் இப்பணிகளில் தாங்கள் ஈடுபட்டு வருவதாக மாநகராட்சி ஊழியர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
|இதையும் படிங்க: 'வெற்றிப் பயணம்' திட்டத்தால் எங்கள் வாழ்க்கையே போய்விட்டது: கண்ணீர் சிந்தும் தனியார் பேருந்து தொழிலாளர்கள்
போர்க்கால பணிகள் என்னென்ன?
சென்னை மாநகராட்சியில் உள்ள 3,300 கி.மீ. மழைநீர் வடிகால்களில் அடைப்பு ஏற்பட்டிருந்த 1,600 கி.மீ தூரத்தில் 1,400 கி.மீ பணிகள் நிறைவடைந்து விட்டதாக சென்னை மாநகராட்சி தெரிவித்துள்ளது. மண்டல அளவில் 1 லட்சத்து 10 ஆயிரம் வண்டல் சேகரிப்புத் தொட்டிகள் தூர்வாரப்பட்டுள்ளன. இரண்டாம் கட்ட பணிகள் தற்போது நடைபெற்று வருகின்றன. வடிகால் இணைப்புப் பணிகள் முடிவடையாத இடங்களில் மோட்டார் பம்புகள் மூலம் தண்ணீரை வெளியேற்ற முன்னேற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
மாநகராட்சியின் 44 நீர்வழிக் கால்வாய்கள், கூவம், அடையாறு, பக்கிங்ஹாம் கால்வாய் உள்ளிட்ட ஆறு மற்றும் ஏரிகளில் உள்ள ஆகாயத்தாமரைகள் மற்றும் வண்டல்களை முழுமையாக அகற்றும் பணிகளும் நடைபெறவுள்ளன.
தயார்நிலையில் மோட்டார் பம்புகள்
கனமழையின் போது சென்னையில் பல்வேறு முக்கிய சாலைகள் நீரில் மூழ்கும் அபாயம் உள்ளது. இதனை தடுக்கும் வகையில், மழைநீர் தேங்கும் எனக் கண்டறியப்பட்ட 219 இடங்கள் மற்றும் 24 சுரங்கப்பாதைகளில் போக்குவரத்து பாதிக்காத வகையில் மழைநீரை வெளியேற்ற 1,320 உயர் திறன் கொண்ட மோட்டார்கள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளதாக சென்னை மாநகராட்சி சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
படகுகள் - நிவாரண மையங்கள்
பருவமழை தீவிரமடையும் பட்சத்தில், ஆபத்தான பகுதிகள் என அடையாளம் காணப்படும் இடங்களில் வசிக்கும் மக்களை நிவாரண மையங்களுக்கு அழைத்து வர நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, சென்னையில் மொத்தம் 215 நிவாரண மையங்கள், 116 சமையல் கூடங்கள் தயார் நிலையில் இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டு வருகின்றன.
அதேபோல, மழைக்கால மீட்புப் பணிகளுக்காக சென்னை மாநகராட்சி மற்றும் மீன்வளத்துறை சார்பில் மொத்தம் 311 படகுகள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், படகுகளை இயக்குபவர்களும் பணியமர்த்தப்பட்டுள்ளனர். மீட்பு மற்றும் நிவாரணப் பணிகளுக்காக 5,000-க்கும் மேற்பட்ட தன்னார்வலர்களும் நியமிக்கப்படவுள்ளனர்.
ரூ.100 கோடி நிதி ஒதுக்கிய முதல்வர்
எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக, பருவமழை முன்னெச்சரிக்கைப் பணிகளுக்காக முதலமைச்சர் ரூ.100 கோடி நிதி ஒதுக்கியுள்ளார். மேலும், மாநகராட்சியின் நிலுவைக் கட்டணங்களைத் தீர்க்க அரசு ரூ.1,100 கோடியும், கடனாக ரூ.300 கோடியும் வழங்கியுள்ளதாகவும் மாநகராட்சி வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
மருத்துவக் கண்காணிப்பு
பருவமழை என்றாலே அதனுடன் சேர்த்து நோய்களும் பெருக்கெடுக்கும். எனவே, அதற்கான தடுப்பு நடவடிக்கைகளிலும் சென்னை மாநகராட்சி இப்போதே தொடங்கியுள்ளது. குறிப்பாக, டெங்கு ஒழிப்பு நடவடிக்கை மிக தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. கொசு ஒழிப்பை பொருத்தவரை, 3,703 கொசு ஒழிப்புப் பணியாளர்கள் அமர்த்தப்பட்டுள்ளனர். 1,250 கொசுமருந்து தெளிக்கும் இயந்திரங்கள் மூலம் கொசு ஒழிப்பு நடவடிக்கைகள் தினந்தோறும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக மாநகராட்சி தரப்பில் தெரிவிக்கப்படுகிறது. மேலும், நாள்தோறும் 100-க்கும் மேற்பட்ட சிறப்பு மருத்துவ முகாம்களும் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.